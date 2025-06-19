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泰國媽媽家鄉菜！ 桃園中壢美食「傣傣」龍岡熱門泰式料理餐廳 一個人也能來享用美食

瑋瑋＊美食萬歲／ 文、圖／瑋瑋

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桃園中壢美食「傣傣」，位於龍岡的熱門泰式小吃店，可以單點也有搭配好的雙人套餐、六人歡聚套餐！一個人來用餐可以單點打拋豬肉蓋飯、燒肉飯、泰式炒飯、泰式炒金邊等主食！但如果想吃得比較豐富多樣，每人花費大約要抓個500元左右唷！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

「傣傣」是位於龍岡的熱門泰式小吃店，在Google上有4.6顆星的高評價（1761則評論），步行一分鐘處有停車場方便停車，無論騎車或開車前來都算蠻便利的！

店內的座位數不多，用餐時間容易客滿，建議可以先打電話預約，以免熱門時段會撲空！

靠窗處有適合一個人用餐的高腳椅區～坐在透明玻璃前面看著往來的車輛～也是挺適合打發時間的！

公共區這邊有餐具和醬料供客人自行取用～

有免費的開水可自取～

店內也有兒童椅～帶小朋友來用餐也沒問題！

【傣傣｜完整菜單MENU】

這是「傣傣」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

用LINE綁定店家的會員，可以累積點數拿現金！

【涼拌木瓜】

涼拌青木瓜的份量還蠻多的，木瓜的口感清脆，還會搭配番茄和豆子，還有加了些硬花生增添口感！

【蝦醬空心菜】

蝦醬空心菜還算蠻重口味的～如果想吃清爽一點的青菜～建議可以點炒芥藍就好～

【泰式炒金邊粉】

泰式炒金邊粉吃起來有鍋氣，麵體本身的口感Q彈且微微偏硬，我自己是還蠻喜歡這種口感的。

蝦子是已經去殼的，吃起來很方便！一旁還有檸檬丁可以擠上去～讓這份炒金邊粉吃起來比較不膩口！

【黃金虎皮燒肉飯】

他們的燒肉還蠻好吃的，而且表皮是有脆度的，有肥有瘦的搭配吃起來不會太柴，可惜這份燒肉飯就只有單純的白飯和燒肉，吃起來有點單調，如果能有些配菜，吃起來會豐富許多！

燒肉建議要搭配沾醬，吃起來比較開胃解膩！

因為看到他們的圖片上沒有額外的配菜，所以我們就額外加點一顆和荷包蛋，讓這份燒肉飯更好吃一些。

【泰式厚奶茶

泰式厚奶茶蠻好喝的～裡面加了很多的小碎冰～喝起來甜度適中～

【椰香紫米粥加芋泥】

飯後肯定要來一份好吃的甜點啊！椰香紫米粥還可以額外加芋泥～搭配起來很好吃耶！

整理來說，「傣傣」的用餐環境和餐點口味還不錯，這天吃到的黃金虎皮燒肉飯、泰式炒金邊粉、泰式厚奶茶、椰香紫米粥加芋泥都蠻喜歡的！可惜這回只有兩個人來用餐，還有很多遺珠餐點沒有點到，下回再訪會想吃吃看很多人推薦的椒麻雞、綠咖哩、打拋豬、月亮蝦餅、涼拌瀑布豬。

傣傣

地址：桃園市中壢區中山東路三段335號

電話：03-456-0110

營業時間：11:00-14:00,17:00-20:30

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

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