2026年還是沒漲價！ 「板橋環南米苔目」滷肉飯20元、黑白切30元 百元美食可以吃很飽

花個一百元就可以吃很飽！板橋環南米苔目宣布將在2026年繼續保持平價，該店自開業20多年來，以其美味及合理價格在大台北地區贏得良好口碑，吸引食客光顧。2026年還是維持米苔目30元、黑白切30元、滷肉飯、燙青菜20元，算是大台北地區少見的佛心店家。

板橋環南米苔目 在哪裡

「板橋環南米苔目」就位於板橋國光路上，三角窗的鐵皮屋店面非常醒目，鄰近捷運板橋站，出站後步行5分鐘即可抵達，騎車前往建議把摩托車停在路易莎，避免停紅線被開單。

板橋環南米苔目

電話：0932 052 521

地址：新北市板橋區國光路189之3號

營業時間：11:00~20:00

固定公休：星期一、星期四

板橋環南米苔目 內用環境

用餐空間比起一般小吃店寬敞許多，明亮、乾淨，內用、外帶分兩路，內用不用劃單直接去櫃檯前排隊點餐，外帶則要劃單。

米苔目現點現煮，黑白切也是現燙，但店員動作都超快。

「板橋環南米苔目」除了價格，鎮店之寶就是不添加味精的純天然湯頭。

板橋環南米苔目菜單

這裡賣的東西很簡單，主要是米苔目，然後黑白切、燙青菜，不吃米苔目的就點魯肉飯或油麵，價格都很便宜，肝連、三層肉、豬心、米血糕、燙豆腐皮每份都是30元，燙青菜還20元，食量大一點的就點大份，人家是凍齡，「板橋環南米苔目」是凍漲，2026年依然維持這佛心價格。（很多人最愛油豆腐已經消失許久）

點餐方式很學餐，取個托盤然後往前走，先點主食，再點配菜，餐點好了店員就會幫你放在托盤上，結帳後就可以端去座位上享用。

蒜泥醬、辣椒醬在公區

板橋環南米苔目推薦

米苔目（乾）

米苔目是手工自製的，不要以為只賣30元份量會很少，「板橋環南米苔目」給的份量還蠻正常的，米苔目口感滑順Q彈，搭配上蝦米油蔥、滷汁和油膏，真的是濃濃的古早味。

米苔目（湯）

湯底是豬腿骨熬製的大骨湯，且標榜不添加味精，乳白色澤一看就知道十分濃郁，甘甜順口，加點胡椒粉提味更加分，湯不夠平日可免費續，假日則要加20元，愛喝湯的建議平日來用餐。

肝連

照片中是30元的份量，店員說是一人份，如果兩人用餐建議點50元比較夠吃，「板橋環南米苔目」的黑白切都處理的很乾淨，肝連帶筋有嚼勁，薑絲是自取的，想吃多少自己夾！

滷蛋

有段時間沒來了，本以為現在的滷蛋應該會是15元，沒想到依然是一顆10元，味道有滷進去，建議點乾米苔目、乾麵或滷肉飯可以加點一顆。

滷肉飯

雖然一碗才賣20元，但也沒有偷工減料，「板橋環南米苔目」的滷肉飯偏肥，滷汁色澤深，醬油味偏重，真的沒米苔目來的有記憶點，但吃粗飽很OK，PEKO都會加點一顆滷蛋（10元），然後把蛋黃挖出來攪拌在一起吃。

燙青菜

通常會有兩種菜可選，但當天可能點地瓜葉的客人太多，店員來不及處理，輪到PEKO點餐時就只剩高麗菜，上面會灑很多蝦米油蔥酥，一份20元，簡單補充蔬菜量挺不錯的。

「板橋環南米苔目」開業超過20年，要說多好吃，那還真沒有，但久久沒吃會想回味一下，算是很耐吃的那種，價格、份量都無法挑剔，有經過板橋車站的話不妨走過來嚐嚐吧！

文章來源：PEKO の Simple Life FB：PEKO の Simple Life

