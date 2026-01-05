初冬小花海＋新北淡水金色水岸「AH！Q」光雕展
【旅奇傳媒/編輯部報導】在這透著涼涼的冬季，淡水河畔「鴨鴨公園」換新衣了！新北市政府高灘地工程管理處（簡稱高灘處）今年為三重淡水河畔的「鴨鴨公園」設計了一套花海新衣。以「初冬小花海」為主題，目前花朵已經陸續綻放。此外，還有淡水「金色水岸光雕展」，與「AH！Q」裝置，歡迎年末共遊新北河濱，留下美好回憶。
高灘處處長黃裕斌表示，今年三重「鴨鴨公園」花海除了百日草、波斯菊，另外新增了萬壽菊、孔雀草以及油菜花，目前已盛開，花季預計持續綻放到2026年2月中旬，歡迎騎乘腳踏車或散步時，可多駐足停留，拍照紀念。每年冬季在淡水金色水岸的聖誕光雕展已溫馨開展，除此之外，今年更加碼與新銳藝術家 Alan Hong 合作，設計6公尺高的「AH！Q」裝置，不僅增添趣味，更準備一同迎接「2026閃耀新北1314跨河煙火」的慶典。
高灘處誠摯邀請市民朋友相約三五好友，騎乘自行車沿著二重環狀及淡水金色水岸自行車道欣賞淡水河畔美景，這一路上鳥語花香，如果您身臨現場，一定會感到心曠神怡，幸福滿滿；同時沿途還有好多休憩設施跟運動場所能夠讓您大展身手。希望這樣的療癒時刻能讓您短暫忘掉所有煩惱。另呼籲賞花時，勿觸碰或採摘，珍惜花海美景，讓更多人能夠共享這片「初冬小花海」。
