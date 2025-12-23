熊讚陪你過耶誕迎跨年！香堤廣場限定小屋亮相 兩款節慶限定「人氣徽章」必收藏

快訊

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
搭配耶誕及跨年，人氣熊讚徽章特別推出「歡樂耶誕版」徽章及「航向未來版」限定徽章。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
搭配耶誕及跨年，人氣熊讚徽章特別推出「歡樂耶誕版」徽章及「航向未來版」限定徽章。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】12月的臺北市，週週都有精彩活動登場，這次換超可愛的熊讚要來信義區陪大家跨年啦！即日起，六公尺高的巨型熊讚氣偶與溫馨可愛的熊讚小屋，在信義區香堤廣場（新光三越A9至A11間）正式亮相，成為耶誕與跨年的必打卡熱點。

▲六公尺高熊讚氣偶於香堤廣場與民眾一起共度<a href='/search/tagging/1013/聖誕節' rel='聖誕節' data-rel='/1013/122006' class='tag'><strong>聖誕節</strong></a>及跨年。　圖：臺北市政府<a href='/search/tagging/1013/觀光' rel='觀光' data-rel='/1013/125020' class='tag'><strong>觀光</strong></a>傳播局／提供
▲六公尺高熊讚氣偶於香堤廣場與民眾一起共度聖誕節及跨年。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

廣受粉絲喜愛的熊讚徽章也應景推出「歡樂耶誕版」，發放至12/25；緊接著12/26，加碼再推「航向未來版」限定徽章，搭配「臺北最 High 新年城」跨年晚會，邀請大家與熊讚一起倒數跨年、迎接2026。

臺北市政府觀光傳播局（簡稱：觀傳局）表示，今年特別規劃吸睛的六公尺高熊讚氣偶及互動性十足的熊讚小屋，12月在香堤廣場陪伴歡度耶誕，讓大家親身感受節慶的喜悅。同時為響應臺北跨年活動，熊讚氣偶與小屋也將與大家一同倒數、邁向嶄新2026年。

今年熊讚活動深受各地熊粉喜愛，人氣熊讚徽章也搭配聖誕節換上節慶版本，自12/19-12/25推出「歡樂耶誕版」徽章；同時為串聯今年臺北市的跨年晚會，12/26起更加碼全新設計的「航向未來版」限定徽章，喜愛熊讚的粉絲們一定要把握收藏的機會。

此外，呼應溫馨的節慶氛圍，熊讚小屋更特別設置「熊讚信箱」，不僅可以和熊讚拍照打卡，還能透過寫信，將自己的思念及祝福傳達給熊讚。12/22，熊讚會親自前往熊讚小屋開啟信箱，屆時滿滿的卡片將讓熊讚感受到熊粉們滿溢的心意與溫暖。快來現場把你的祝福寄給熊讚吧！

觀傳局補充，即日起至2026/01/01，歡迎大家到香堤廣場和熊讚拍照打卡，走進熊讚小屋感受溫暖的節慶氛圍；不但可以收集熊讚精心設計的限量徽章，更能親筆寫下對熊讚的感謝與祝福。更多熊讚活動資訊，歡迎持續追蹤「熊讚」官方 Instagram 與 Facebook 粉絲專頁。在這個歲末年終的時刻，期盼熊讚的暖心陪伴，能帶給大家最難忘溫馨的跨年回憶。

暖冬玩新北！2025「新北感溫祭」串聯節慶、住宿湯旅與燈會一路玩到春天

2025「新北感溫祭」於暖冬時節正式登場，新北市啟動全新冬季旅遊企劃，從耶誕、跨年一路延續至春節與元宵，串聯節慶活動、展演亮點與城市風景，打造專屬新北的冬日儀式感。市府整合18個局處、推出22項主題活動，結合煙火、燈會、賞花與展覽，邀請市民與旅客在繽紛節奏中，感受新北冬季的溫度與活力。

「呆在碧潭の水豚君」陪你過冬 把握最終場幸福時光

【旅奇傳媒/編輯部報導】新店碧潭風景區「呆在碧潭の水豚君」展期進入倒數，活動將於12/28劃下可愛句點，粉絲們務必把握年末最濃節慶氛圍，親臨碧潭欣賞12公尺高、日本超人氣「水豚君（KAPIBARASA

脆皮爆餡不甜膩！ 行天宮美食「諾緯手工鮮奶泡芙」一顆30元CP值高、口味選擇多

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐 行天宮站甜點推薦！ 隱身在行天宮站巷弄間的諾緯手工鮮奶泡芙，1995創立至今，店面沒有華麗裝潢，依然深受喜愛，泡芙走的是低價位，以卡士達＋鮮奶油製成基底、

喝過念念不忘！ 地表最強人蔘花膠雞湯「君曜雞湯」KTV包廂、跨年看101煙火、聚餐火鍋餐廳全部搞定

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐 如果你跟我一樣，之前就被《星曜雞湯》收服過，那信義區火鍋新開張的姐妹店《君曜雞湯》你一定也要收編。 星曜的湯底本來就很有名，號稱「雞湯界LV」，這次君曜作

想吃先預訂！ 板橋老字號「果汁媽粉條爸」草莓季限定甜點，每盒超過20顆新鮮草莓

udn走跳美食／艾瑪 這間果汁店名很可愛！超人氣商品是冬季限定草莓蛋糕？《果汁媽粉條爸》之前從國光路搬到新埔站後人氣更旺，以前主打冷熱飲與冰品，冬天一到立刻變身草莓甜點店！草莓蛋糕、草莓大福、草

想做甜點但不想把收拾家裡？3 間「台北烘焙教室」推薦

想在台北找一個既療癒又充滿成就感的放鬆方式嗎？烘焙課程就是許多人週末紓壓、情侶約會、好友聚會的新選擇，一邊動手、一邊聞著奶油與蛋糕香氣，最後再把親手做出的甜點帶回家，那份滿足感可是任何外帶甜點都比不上的！ 台北的烘焙教室越來越多元，從韓式裱花、奶油霜蛋糕、塔派到可愛造型點心，不論你是零基礎新手、想紓壓、或是追求專業技巧，這篇精選三間特色截然不同的台北烘焙教室，相信大家都能找到適合自己的課程。

