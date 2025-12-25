快訊

台北特色體驗推薦｜別再亂花文化幣！三種超值玩法大公開～從恐怖密室到療癒手作一次收齊

原來文化幣竟然可以玩成這樣！？這次直接挑戰 「最恐怖、最療癒、最香」的三大超人氣體驗，從讓你尖叫到跪地的校園驚魂、到優雅連新手都能輕鬆上手的蛋糕蠟燭，再到少女心瞬間爆炸的韓系娃娃 DIY，解鎖三種情緒、三種風格、三種驚喜。如果你還在想文化幣要怎麼花才最值，這篇就是你的答案，不管你是想追求刺激、想體驗質感手作、還是只想療癒放空，一定能從裡面找到那個最對味的體驗，準備好一起開箱文化幣的 3 種可能性了嗎？往下看，帶你一次玩到爽！

台北特色體驗推薦｜夢遊王國密室逃脫

校園傳說 × 泰式恐怖，讓你一週都忘不掉的沉浸式驚悚逃脫

如果你以為只是一般的恐怖密室逃脫，那你真的大錯特錯。這個體驗是把「校園都市傳說」結合「泰式驚悚」，打造一種會讓你玩到腿軟、心跳爆表、回家還會不自主回想畫面的恐怖沉浸式活動。一走進場景，就是濃濃的廢棄校園氛圍：昏暗的燈光、破舊的教室門、彷彿隨時會響起的鐘聲，連空氣都帶著詭異的凝滯感。你會在教室、圖書館、廁所、宿舍等空間穿梭，每一個角落都藏著未知的恐懼。

這個恐怖體驗最特別的地方，大家不只一起解謎，還會各自領到專屬的角色，有自己的名字與劇本設定，整個沉浸感直接拉滿，每個人還會換上泰式校服，瞬間有種「真的成為這間學校的學生」的感覺，還沒開始就已經進入劇情。全程不只是「被嚇」，你還要想辦法找線索、逃跑、解任務，而最刺激的，就是你永遠不知道下一秒是安全，還是又要尖叫。而這種生死交關的緊張感，會讓同行的朋友瞬間感情升溫，你們會互相抓手、互相推人當盾牌、互相笑對方反應，出了場景後真的會有一種「我們一起逃過一劫」的革命友情。

最可愛的是，驚魂未定的最後，還會提供製作熱縮片，親手畫上自己的學生證，上一秒還在被追著跑，下一秒慢慢畫著學生證，反差感超大，但也讓整個劇情有了完整的收尾，每個人都能把自己扮演的角色變成小小紀念品帶回家。整趟體驗玩完會覺得自己像去拍了一部泰式校園驚悚劇，刺激又好笑，是文化幣最值得挑戰的玩法之一，如果你是膽小派，一定要帶上那個自以為很勇敢的朋友；如果你是大膽派，那你會玩到超爽。

店家資訊

地址：臺北市大同區延平北路二段202號3樓

電話：02-2552-9422

營業時間：9:00–23:00

台北特色體驗推薦｜Fun Lab 好玩研究室

韓國超紅的娃娃 DIY：少女心爆擊的手作體驗

直接從恐怖模式切換到少女心爆發，來到最近超紅的「韓系手作娃娃」。現場會先提供素娃娃、衣服配件等素材，一整排看到真的會忍不住「哇～」叫出來，這個體驗完全不需要手作基礎，只要挑喜歡的樣式，接著幫娃娃畫腮紅，幫它套上可愛的小裙子、小外套或小帽子，整個過程都超療癒。

最迷人的地方就是「完全客製化」，每個人做出來的娃娃都長不一樣，有人走可愛系、有人走搞怪風，還有人替自己的娃娃打扮得像自己，拍照起來超級可愛，桌上擺滿小道具，大家邊挑配件邊討論：「天啊這套衣服也太適合它了吧！」成品完成的瞬間會忍不住想拍十張以上。

如果你想把文化幣花在「療癒又有紀念價值」的體驗上，這個真的會大推，做著做著會完全沉浸在自己的世界裡，最後帶走一個專屬於你的娃娃，光是回家擺著心情都會變好，是非常適合放鬆、紓壓的小確幸體驗。

店家資訊

地址：臺北市大同區迪化街一段21號4樓 017室

台北特色體驗推薦｜ᴛᴀ :ᴅᴀʜ ᴡᴏʀᴋꜱʜᴏᴘ 台北手作蠟燭工作坊

不會壞的蛋糕蠟燭 DIY！邊做邊流口水的香甜體驗

最後這個體驗直接把甜甜氛圍拉到最高，是最近超夯的「蛋糕蠟燭 DIY」。一走進教室桌上就擺滿了鮮奶油、草莓、餅乾碎、奶油霜……但這些全部都不是食材，而是蠟材！它們做得真的很逼真，光是看到就會忍不住吞口水，整個課程非常有趣，就算完全沒做過蠟燭也不用擔心，老師會一步步教你如何上色、擠花、裝飾，邊做邊聞到甜甜香味，心情真的會放鬆到不行。

最療癒的是「完成瞬間」，看著自己親手做出一顆不會壞的蛋糕，擠得像鮮奶油一樣蓬鬆，將裝飾放上去後照片拍起來根本像真甜點，很多人都說這比做真正蛋糕更有成就感，而且完全不用怕廚房大爆炸，成品拿回家不只香香的，還會變成房間最可愛的小擺飾，送給甜點控朋友也會開心到起飛。

如果你想體驗療癒、可愛又能拍好看的作品，這個蛋糕蠟燭 DIY 絕對是文化幣裡最值得的甜甜體驗之一，做完真的會想再來第二次，花在「香香的、可愛的、永遠看得見的療癒作品」上，蛋糕蠟燭 DIY 絕對是超高 CP 值的選擇，做完一次，你會立刻理解為什麼它會在 IG、小紅書爆紅——真的太療癒、太美、太好拍了。

店家資訊

台北南港·捷運／火車／高鐵站走路3–5分鐘抵達

（預約後由店家提供地址資訊）

文化幣三大必玩

台北特色體驗推薦常見問題

文化幣可以用在哪些體驗？

文化幣可使用於多種藝文與手作活動，例如校園恐怖沉浸式體驗、韓系娃娃 DIY、蛋糕蠟燭 DIY、金工體驗、展覽票券等，建議事先確認店家是否支援。

韓系娃娃 DIY 需要手作經驗嗎？

完全不需要，新手依照教學步驟即可完成，適合想放鬆、做紀念品或送禮的人。

製作蛋糕蠟燭會很難嗎？

不會，課程流程新手友好，只要跟著老師操作，就能完成擬真度很高的作品。

文化幣體驗需要提前預約嗎？

需要，熱門體驗常常額滿，建議提前透過官網或社群平台預約。

