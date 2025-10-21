2025「台灣溫泉養生與美食論壇」福隆登場 特色美食澎湃上桌

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2025臺灣溫泉養生與美食論壇暨臺灣溫泉美食開發創意活動」於10/15-10/16在東北角福容大飯店福隆舉辦，由中華民國溫泉觀光發展協會主辦，選定具代表性的「福隆溫泉」搭配美食觀光推廣，結合在地山產與漁獲，推出多道特色料理，讓旅客在冬季到訪東北角時，不僅能享受海邊好湯，更能大啖美食，暖身也暖心。

▲2025台灣溫泉美食開發創意活動「溫泉創意美食」發表記者會。 記者-陳妍潔／攝

本次活動邀集全台19個溫泉區協會及觀光署代表共襄盛舉，藉由產官合作，凝聚資源，擴大行銷台灣溫泉，並規劃更多元的旅遊行程，結合美食推廣滿足國人「泡湯+美食」的喜好。

中華民國溫泉協會理事長李浩瑋表示：一場完美的旅行，少不了舒適的住宿與美好的美食。全台各地的溫泉區，都蘊含獨特的文化故事與在地資源。今年「溫泉美食發表記者會」延續往例，於溫泉論壇後登場，已邁入第七年，希望透過媒體及多元行銷管道，讓更多遊客認識溫泉區不僅能泡湯休憩，更能體驗豐富的文化、美食與健康旅遊。今年論壇以「四季泡湯、身心健康」為主軸，期盼串聯全台溫泉業者，共同推動永續旅遊與在地行銷，喚起國人探索台灣之美的熱情。透過產業合作與資源整合，讓溫泉文化不僅成為冬季旅遊首選，更成為全年皆宜的生活風景。

▲福容大飯店福隆「福隆溫泉」。 圖：福容大飯店福隆／提供

飯店總經理戴瑞宏也表示：「非常榮幸能在本次由中華民國溫泉協會主辦的「溫泉美食發表記者會」中擔任主辦場地。福隆地區僅有福容大飯店擁有天然溫泉，因此更肩負起推廣地方溫泉文化與美食的使命。福隆海洋溫泉是一口極為珍貴的溫泉，以海洋為基底，值得更多台灣旅客體驗。隨著冬季來臨，誠摯邀請大家前來福隆享受溫泉魅力」。

中華民國溫泉觀光協會邀請飯店業者分享「溫泉區的永續經營之道」專題講座。（左起）福容大飯店福隆總經理戴瑞宏、力麗觀光集團董事長楊竫如、中華民國溫泉觀光協會理事長李浩瑋、台東知本金聯世紀溫泉酒店董事長楊子嫺、中華民國溫泉觀光協會榮譽理事長李吉田。 記者-陳妍潔／攝

▲福容大飯店福隆「福隆海鮮漁夫飯」。 圖：福容大飯店福隆／提供

福容大飯店福隆擁有得天獨厚的海底溫泉，泉質屬「氯化物氫鹽泉」，獲新北市政府溫泉認證，泉源取自枋腳斷層地底下1500公尺，泉水呈淡琥珀色，入浴後能在皮膚形成保濕薄膜，鹽分附著減緩冷卻並防止汗水蒸發。2024年更榮獲「世界奢華水療獎」溫泉飯店殊榮，象徵其獨特品質。

飯店同步推出溫泉美食系列，包括「醬皇碧綠貢寮鮑」、「東北角銀魚菲力捲」、「鮑魚豬肚雞湯」、「米香金湯海鮮鍋」、「福隆漁夫飯」、「酸菜濃湯浸鱸魚」、「避風塘海大蝦」、「山藥飛魚卵煎蛋」，結合東北角漁獲、貢寮米與雙溪山產，展現地方特色，並榮獲新北市政府美食名店肯定，將道地滋味呈現給全台旅客。

福容大飯店福隆也祭出多項優惠，即日起預訂雙人 VILLA 風呂湯屋僅1999元起，享90分鐘泡湯並附贈溫泉美食三選一，無論是中式鍋物、精緻簡餐或雙人下午茶皆可滿足味蕾。自11/01起配合「2025草嶺古道芒花季」推出「芒花旅行住房專案」，平日雙人入住6888元起，含早餐與晚餐，再贈限定手工貝果三入禮盒及帆布袋。來一趟東北角，可上山賞芒、下山泡湯享美食，開啟嶄新旅遊體驗。

