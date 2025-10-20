台北異國美食推薦！吃遍韓泰越3國，暑假不出國也像在旅行

你也是暑假沒辦法出國的上班族嗎？那就跟著RG小編用「味蕾」來趟環遊世界的美食之旅吧！今天帶你走一趟台北一日三餐吃遍三個國家：韓國、泰國、越南，全都是本地超人氣、在地人也愛的口袋名單，讓你不用飛也能出國感滿滿！

台北美食｜金豬食堂

被GD、IU認證過的燒肉店！

金豬食堂來自韓國首爾，是連續七年榮獲《米其林指南》必比登推薦的頂級韓式燒肉餐廳，於2025年5月13日在台北中山區開設全球首間海外分店，對喜愛韓式燒肉的饕客而言，是一大福音，無需飛赴韓國，即可享受明星級的頂尖燒肉體驗。餐廳主打使用現宰直送的高品質台灣溫體豬肉，無論是帶骨五花肉、霜降豬肩肉或肩胛肉，肉質鮮嫩多汁，完美呈現韓式燒肉的經典風味，餐點搭配精心調配的醬料，即使是不愛蔥的客人也能回味無窮，尤其推薦餐廳招牌的豬皮，佐以蒜蓉醬與黃豆粉，口感獨特，為台灣市場帶來全新味覺體驗。

金豬食堂以專業桌邊代烤服務聞名，店員全程協助烤肉，確保肉品烹調恰到好處，提升整體用餐品質，除了燒肉，泡菜鍋同樣採用韓國正宗泡菜熬製，搭配白飯更添風味。搭配推薦的highball調酒，帶來解膩且順口的飲品體驗，此外，金豬食堂不僅受到韓國多位人氣偶像如GD、BTS、IU、SEVENTEEN等支持，展現其卓越的國際地位。

總結而言，金豬食堂結合頂級食材、韓式正宗口味與貼心專業服務，為台灣燒肉市場帶來全新層次的美食饗宴。無論是燒肉愛好者或尋求高品質韓式料理的食客，都值得一試。

店家資訊

台北多家分店，資訊請搜尋「金豬食堂」，或上 Google Maps 查看最近門市

台北美食｜NARA

米其林推薦泰國餐廳

來自泰國曼谷的《NARA Thai Cuisine 泰式料理》自2017年登台以來，憑藉正宗泰式風味、精緻用餐環境與穩定品質，迅速成為全台各大城市中廣受歡迎的泰式料理代表品牌，餐廳連續多年獲得《米其林指南》推薦，更連續12年榮獲《Thailand Tatler》雜誌讀者票選為「最佳泰國料理餐廳」，是許多旅客到泰國必訪的名店之一。NARA在台灣目前已有多家分店，無論是位於百貨商場內的忠孝SOGO店、南港CITYLINK店，或其他縣市據點，都提供舒適雅致的空間與穩定出餐水準，即使平日中午也常常客滿。菜單選擇極為豐富，從前菜、沙拉、主菜、湯品到甜點與飲品皆一應俱全，還會不定期推出期間限定料理，讓常客也不會感到單調。

必點經典菜色包括融合多種香料、風味濃郁的瑪莎曼咖哩牛肉，湯頭香辣酸爽的冬蔭功湯，外酥內彈、真材實料的金錢蝦餅，以及酸香開胃、魚肉細嫩的檸檬魚等，每一道料理都展現出泰式料理多層次的口感與風味，特別適合搭配無限續加的香米飯享用，從前菜到甜點皆有水準，充分體現品牌對料理的用心與細節講究。除了美味，NARA的整體氛圍同樣令人印象深刻，空間設計以紫色為主調，融合低調奢華與現代泰式風格，無論是雙人用餐、朋友聚會或家庭聚餐都非常合適，兼顧份量與豐富度。無論是首次嘗試泰式料理，或是尋找適合聚會的用餐選擇，NARA Thai Cuisine 都是台灣泰式料理市場中最值得信賴的選擇之一。

店家資訊

全台多家分店，建議搜尋「NARA」查詢菜單與分店資訊！

台北美食｜Cộng Cà Phê 共咖啡

原汁原味越南品牌「共咖啡」強勢來台啦！

來自越南河內的「共咖啡 Cộng Cà Phê」，自創立以來即憑藉獨特的軍事復古風格與招牌椰子咖啡風靡全越，是許多旅人到訪越南必打卡的在地品牌。進駐台灣後，「共咖啡」完美複製越南本地的氛圍，將20至80年代的懷舊元素、戰爭時代的記憶與現代質感融合，打造出一個充滿歷史情懷與藝術氛圍的咖啡空間。一走進Cộng Cà Phê，即可感受到濃厚的越南精神與文化記憶，從墨綠色牆面、越南花布、老照片、懷舊物件，到店員身上軍裝風制服，每個細節都展現出對越南歷史與生活風格的敬意。其最具代表性的飲品——椰子咖啡冰沙（Cà phê cốt dừa），以綿密椰奶冰沙結合越南傳統滴漏咖啡的濃郁香氣，甜中帶苦、香而不膩，是一杯具備熱帶風情與咖啡深度的經典飲品，也讓許多曾造訪河內的旅人再次喚起對當地的回憶。

除了椰子咖啡外，還有煉乳可頌、綠米糕等越式特色點心可供搭配，甜香酥脆、風味特殊，適合想嘗試不同口味的甜點愛好者。「共咖啡」台北分店選址也極具巧思，位於松山區、捷運國父紀念館站步行約十分鐘的地段，為三層樓的獨棟老宅建築，從戶外綠意圍繞的露台、復古風格的二樓座席，到充滿文藝感的三樓空間，每一層樓都營造出截然不同卻一致優雅的氛圍，是拍照與沉浸式用餐體驗兼具的好選擇。店內採全自助式服務，無需等候帶位，客人可自由挑選座位，點餐結帳後由取餐機通知領取飲品與餐點，用餐完畢也需自行回收餐具，整體流程順暢，保留了越式街頭咖啡館的自由感。

空間中不僅設有插座與Wi-Fi，也非常適合長時間停留，不論是一人工作、閱讀放空，或是三五好友聚會聊天，都能自在享受。從品牌理念、空間設計到飲品風味，每一處都展現出極高完成度與文化深度，是一間能讓人「秒飛越南」的質感咖啡館。若想體驗截然不同的異國風格與風味獨具的越南咖啡，「共咖啡 Cộng Cà Phê」絕對是不可錯過的推薦首選。

店家資訊

建議搜尋「共咖啡 Cộng Cà Phê」查詢最新門市與內用資訊

台北一日遊行程表

時間 行程內容 備註

11:30-13:00 金豬食堂（韓式烤肉 推薦：帶皮豬五花＋蔥醬、泡菜鍋加拉麵，記得預約或早點報到

13:00–14:30 台北市立美術館 or 花博公園｜藝文＋草地放空 餐後散步好去處，美術館定期展覽、花博草地適合走走坐坐

14:30–15:30 第三站：Cộng Cà Phê 共咖啡（越南復古咖啡） 推薦：椰子咖啡冰沙＋綠米糕，復古風超好拍，飲品濃郁獨特

15:30–16:30 大稻埕碼頭 or 赤峰街散策｜老台北新潮味 大稻埕看河景、逛文青選物；赤峰街適合拍照＋甜點小憩

16:30–17:30 自由活動｜探索巷弄美食／咖啡店／伴手禮 推薦：合興壹玖肆柒、小器生活、迪化街特色伴手禮

17:30–18:30 NARA Thai Cuisine｜米其林推薦泰菜 推薦：金錢蝦餅、瑪莎曼牛肉、椰絲香柚魚，口味濃郁不膩口

18:30– 結束行程／返家 腳酸肚撐剛剛好，拍照打卡也滿滿一整天～

台北美食常見問題

台北哪裡可以吃到道地韓式燒肉？

你可以到【金豬食堂】享用超道地韓國風味，連GD、IU都愛吃！主打專人代烤、不怕烤失敗，推薦必點「帶皮豬五花＋蔥醬」組合，還有泡菜鍋加拉麵超韓系，完全像在首爾吃烤肉一樣！

有推薦的台北咖啡廳嗎？

有！【Cộng Cà Phê 共咖啡】是從越南紅到國際的連鎖品牌，現在在台北就喝得到！必點「椰子咖啡冰沙」，搭配綠米糕甜點，超級有南洋氛圍。店內復古懷舊風也很好拍照。

想吃推薦的泰國菜，台北哪裡有？

可以試試【NARA Thai Cuisine】，泰國當地就獲得米其林推薦，台北分店也超熱門！推薦必點：金錢蝦餅、瑪莎曼牛肉（CNN全球美食Top1）、椰絲香柚魚，超夠味又高質感！

