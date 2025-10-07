賞花郊遊、美食一次滿足！　10大「陽明山人氣景觀餐廳」推薦

陽明山，就像是一座離城市最近的秘境。當生活被忙碌壓得喘不過氣，不妨上山走走，讓大自然替你充電。春天滿山花海盛放，美得像一幅動人畫卷；夏日綠意清涼，宛如置身世外桃源；秋冬雲霧繚繞，山嵐環抱，寧靜而神秘。無論哪個季節，都有理由讓你愛上這片山林，想一去再去。

走在綠意盎然的小徑間，一邊品嚐美食，一邊在玻璃屋裡沐浴陽光，或遠眺森林與自然相融的景致，都是人生難得的享受。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，排除僅提供小食、飲品的店家，整理出十家人氣景觀餐廳，風格多元，有日式的溫馨雅致、歐風的浪漫氛圍，還有美式的休閒度假風，十月連假就是出遊的最佳時機。快揪上親朋好友，一起品味佳餚、欣賞迷人景致，讓身心在花海與山嵐間徹底放鬆。

No.10 頂湖小鎮

地址：台北市北投區竹子湖路68號

陽明山竹子湖的「頂湖小鎮」是紫藤花季必訪的賞花美食景點，設有停車場，消費滿200元即可抵停車費，便利又划算。餐廳外頭由綠意盎然的花棚包圍，走進去就像踏入一條靜謐的花蔭通道，假日更是座無虛席。即便不是紫藤盛開季，滿眼綠意也讓人心曠神怡；若幸運遇上盛開季節，在粉紫色花串下品嚐鮮嫩土雞，氛圍浪漫又特別。

店內採自助式點餐，提供土雞、山產野菜與特色小吃，土雞肉質結實彈牙、原味鮮甜，搭配店家特調醬料更是絕配；麻油川七炒得香氣四溢，口感鮮嫩又下飯。招牌點心香芋糕鬆軟美味，淋上濃郁肉燥，入口即化；內用還會免費招待米粉湯，暖胃又暖心。食客推薦，「極推！米其林的評論員可能沒有到過這兒」、「餐廳環境相當質樸，大部分的蔬菜都是自家種植」、「114/4/3來訪，用餐區頭上開滿紫藤花，後面有種海芋可以跟店家買海芋，很讚的地方」。

No.9 The Café By想 陽明山

地址：台北市士林區國泰街10號

「想 陽明山」絕對是人氣爆棚的景觀餐廳代表！情侶約會、朋友聚餐或親子同行都很適合，櫃上擺滿明星簽名盤，連台灣天團五月天的鼓手冠佑也曾到訪。

大片藍白色系建築在綠意襯托下格外清新，落地窗灑入自然光，搭配台灣藝術家吳冠德老師的藝術作品，整體氛圍像極了森林中的美術館。戶外庭院更是夢幻，春有櫻花、秋有落羽松，隨手一拍都是明信片等級美景。

來到這裡，澎湃異國料理琳瑯滿目，別錯過每日限量的海陸大拼盤，德國豬腳、炭烤魷魚與肥美蝦子通通上桌，有部落客開箱後建議四人共享最剛好。想吃義大利麵、燉飯或薄餅，水準同樣在線；或是甜點鬆餅、法式吐司，再配上療癒的小熊冰滴咖啡，瞬間收服少女心。

No.8 草山夜未眠景觀餐廳

地址：台北市士林區東山路25巷81弄99號

坐落在陽明山半山腰的草山夜未眠，擁有舒適的室內空間與開闊的戶外觀景露臺，夜幕降臨時宛如置身星河之中。網友提到，「絕美台北夜空盡收眼底」、「老少咸宜的餐廳，食物比想像中的好吃，台北市的夜景非常美麗」、「那天吃四人套餐，飽到一個不行超滿足！約會聚餐這間趕快收藏」。

家庭聚餐可點店家搭配好的「闔家宴席」，兩人獨處也有「浪漫情人餐」，熱炒人氣料理為海鮮蟹黃豆腐、金莎蝦球、三杯中卷、四季肥腸等，也提供炸物小食。園區設有鳥籠造景、旋轉木馬、天空步道與心型情侶座位，隨手一拍就是美照。建議在黃昏前抵達，先捕捉夕陽的絕美景色，再迎接城市燈火點亮的浪漫轉場，最適合與戀人共享一場悸動時光。

補充資訊：「草山夜未眠」與鄰近的「八卦夜未眠」為姊妹店，草山夜未眠的招牌是火鍋與熱炒，八卦夜未眠則主打燒烤與鍋物套餐，各有特色。

No.7 THE TOP屋頂上

想在台北找一處浪漫又能放鬆的夜景餐廳，「THE TOP屋頂上」一定榜上有名！餐廳緊鄰文化大學後山，重新裝潢後充滿峇厘島南洋風格，搭配chill的Lounge音樂，無論是白天的陽光灑落，或夜晚台北101與淡水河燈火通明的璀璨景致，都讓人忍不住放慢腳步、靜靜沉醉其中。

餐廳座位依區域不同，F、H區專供燒烤，A、C、D、E、V區則能品嚐熱炒、合菜或火鍋，Q區的圓形沙發區更是網美與情侶最愛，還有無邊際景觀池，讓你拍出度假感滿分的打卡照片。

Google網友評論提到，「一直超想來的，沒想到2025年才第一次造訪」、「第一次來這裏看夜景！真的是超出預期。又幸運的看到大稻埕煙火最後一天」、「景觀無敵，尤其是從日落到藍調時刻，再到華燈初上，滿街燈火」、「VIP包廂很推~在專屬的沙發座品酒賞百萬夜景，看星星~太美」。

No.6 CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林

地址：台北市士林區格致路70號

陽明山翠綠竹林間，靜靜藏著一棟白牆灰瓦的日式老屋。這裡便是CAMA CAFE旗艦店，前身為 1937 年落成的歷史建築，因「老房子文化運動」而重獲新生。如今，它不再只是老屋，而是融合咖啡香與人文氛圍的秘境景觀咖啡廳，除了供應精緻的早午餐與主餐，更專注於推廣一杯杯香醇的咖啡，讓人流連忘返。

走進庭院，石徑蜿蜒、魚池潺潺，竹林隨風搖曳，彷彿置身電影場景般夢幻。室內延續木質調與柔和燈光，空氣中瀰漫著咖啡香，氛圍溫潤靜謐。坐在大片玻璃窗邊，看著綠意搖曳，品嚐西班牙鐵鍋蝦烘蛋、奶油松露雞肉麵或咖哩唐揚雞歐姆蛋，啜飲一杯手沖咖啡，瞬間能讓人卸下疲憊。

網友評論表示，「餐點的擺盤可以看出很用心、很講究，每一個精緻點心都是有設計過的」、「可以帶小孩來，還可以餵魚」、「環境很有禪意，每人低消250，限時2小時」。假日經常一位難求，必須提前預約，但也正因如此，更突顯了這片森林老宅的獨特魅力。

No.5 草山行館

地址：台北市北投區湖底路89號

隱身於陽明山草山行館內的「飲和堂」，是一處將歷史、人文與自然完美交織的景觀餐廳。這裡曾是蔣介石夫婦的會客室與書房，如今轉化為展覽與餐飲空間，保留古往今來的歷史痕跡，讓到訪的旅人們走進時光長廊。

餐廳流露日式建築的溫潤木質氣息，結合自然採光與通風設計，坐在藍染布簾旁用餐，心情也跟著沉澱下來。飲和堂主打中西交融的輕食與午茶，從燉豬腳、櫻桃鴨到挪威鮭魚排，每道餐點都用心呈現。

到訪過的網友推薦，「很美很有意境，蔣總統的每個行館都有其得天獨厚的地理位置」、「氛圍寧靜優雅，坐在窗邊欣賞山景特別放鬆，記得一定要試試紅酒燉牛頰」、「假日餐廳滿座，需要事先訂位」。

No.4 阿緹卡Pizza專賣店Antica58

地址：台北市士林區凱旋路58號

這裡宛如一座隱藏的義式小花園！綠蔭環繞、春櫻點綴，氛圍悠閒自在。推門入內，木質調裝潢散發著溫潤氣息，讓人瞬間卸下疲憊；而戶外座位區更像一場輕鬆的野餐時光，在藍天草地間享受美食。貼心的是，店家同時對毛孩友善，讓聚會氛圍更加歡樂自在。

阿緹卡Pizza是陽明山美軍宿舍群「草山小鎮」園區中唯一的披薩專賣店，更特別的是，它主打少見的羅馬方形披薩，經典的瑪格麗特披薩外酥內軟，配上羅勒與現刨起司，簡單卻迷人，絕對讓你眼睛一亮。地點靠近文化大學，設有專屬停車場，消費滿額即可折抵停車。

網友提到，「推薦點套餐，分量足夠選擇也非常多！服務生妹妹們都面帶笑容，用餐體驗很愉快」、「披薩麵皮軟中帶酥脆，灑上起士非常好吃，烤半雞肉質多汁鮮嫩，義麵味道也不錯」、「原來這裡以前是美軍長官住的地方，還有《星星知我心》的拍攝地標誌，根本台劇迷的朝聖點」。

No.3 松竹園

地址：台北市士林區永公路546號

位於陽明山的老字號土雞城「松竹園」，長年是饕客必訪的口袋名單，更連續5年榮獲米其林必比登推薦。餐廳最大的招牌特色，就是採用自家放養的土雞，嚴選3斤半的母雞入菜。人氣必點的「黃金脆皮雞」每日限量供應，外皮酥脆鹹香、肉質鮮嫩多汁，一口咬下便讓人回味無窮。

除了招牌土雞，還有香滷桂竹筍、蒜苗炒黑豬肉、找不到臭豆腐、菜掃光（豬肉加四季豆）等多道風味料理，菜色下飯又開胃，搭配必點的手工小饅頭或芋頭捲，一桌美味讓人回味無窮。

店家用心打造「台版小京都」千坪松柏庭院造景，一樓與二樓用餐環境寬敞舒適，尤其二樓視野更佳。網友提到，「大門兩側綠意盎然，有種竹林秘徑之感。最有名的是土雞，有白斬、脆皮兩種口味」、「東西美味、用餐環境是寬敞乾淨舒適明亮的！想一次品嚐多樣菜，呼朋引伴一起來」、「幫長輩慶生特地選擇這家中式餐廳，直接點十二人份桌菜，上菜速度相當快，份量與口味都不錯」。

No.2 BRICK YARD 33 1/3美軍俱樂部

地址：台北市士林區凱旋路49號

位於文化大學旁的「BRICK YARD 33 1/3美軍俱樂部」，是一間結合歷史底蘊與文青氣息的餐廳。這棟建築前身是台灣規模最大的美軍眷村「山仔后」宿舍群中的草山青少年俱樂部，最初提供美籍孩童使用，美軍撤離後曾轉為陽明山聯誼社。歇業多年後一度荒廢，直到 2016 年才重新整建並對外開放為餐廳。館內保留紅磚牆、木造屋頂與輕工業風燈具，搭配落地窗引入的綠意景致，無論是用餐還是拍照，都洋溢著獨特氛圍。

餐點以美墨料理為主，還有蛋糕、鬆餅與飲品。有網友推薦必點的鮮蔬和牛堡，厚實多汁的漢堡排搭配清爽生菜、濃郁起司與酥軟麵包，視覺與味覺兼具；明太子海鮮薄餅簡單美味；美軍歡樂炸物桶內容物相當豐富，肉汁鮮甜。

戶外花園與淺水戲水池適合帶小孩或舉辦小型派對，是享受美食、拍照打卡與感受陽明山歷史氛圍的好去處。網友提到，「外觀很美式，內部也是一層樓Farmhouse的感覺，非常喜歡」、「松露薯條是我個人超愛，披薩上灑滿滿滿的起司，熱熱吃還會牽絲」、「美式料理就是份量足夠，真的適合多來走走」。

No.1 朱里昂露營風格餐廳

地址：台北市士林區國泰街3號

朱里昂法式廚房位於陽明山美軍宿舍群內，鵝黃色木製平房與藍色小屋的浪漫外觀，加上挑高木樑與溫馨燈光的室內空間，宛如歐式度假小屋的氛圍。

整體環境清幽，讓人一踏入就能放鬆心情，室內是溫暖的美式鄉村風，提供正餐與下午茶，滿滿異國風情；戶外區打造獨特露營風格，有夜燈、水冷氣、BBQ燒烤爐和野餐桌椅，可加價讓服務人員代烤，不用擔心廚藝不精；還有浪漫燈串點綴，喜愛露營氛圍的人絕對會愛上。

這裡不僅美味，更是拍照打卡的好去處，提供生日派對、求婚儀式等主題布置，當月壽星皆可享有神秘好禮，很適合來一場輕鬆又難忘的生日派對！

網友推薦表示，「寵物友善餐廳～ Highly recommended」、「多人套餐包含海陸大雙拼，還有前菜沙拉水果餐盤，果汁汽水無限暢飲，送一瓶氣泡酒，包含韓國辛拉麵火鍋最後還有冰品甜點，CP值超高」、「壞境舒適，餐點都很好吃，餐廳內很多很適合拍照的擺設」、「吃喝玩樂一應俱全，慶生、烤肉中秋、過聖誕，最近店內也開始每週有駐唱，真的是陽明山唯一」、「辦生日還有家庭聚餐跟抓周的好地方，場地大又舒適，戶外還能玩仙女棒、烤棉花糖，真的超像在國外渡假」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年10月2日至2025年10月1日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

