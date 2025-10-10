快訊

別只去廟口夜市！基隆必訪景點推薦，參觀海洋博物館、欣賞山海美景

【FunTime小編群】大家對於基隆的印象是什麼呢？如果還只知道廟口夜市這個景點，那你可就落伍了！位於台灣北海岸的基隆，不僅有美味的道地小吃，所處的位置還擁有令人讚嘆的海景及自然景觀。FunTime小編要為大家推薦幾個基隆的私房景點，像是容軒步道、瑪陵坑溪、龍洞等等，一起來看看這些基隆景點吧！

和平島公園等嶼亭。 圖／IG, qiuung
和平島公園等嶼亭。 圖／IG, qiuung

潮境智能海洋館

親子遊首選互動式海洋科技博物館

潮境智能海洋館。 圖／kkday
潮境智能海洋館。 圖／kkday

位在基隆的潮境智能海洋館是一座互動式海洋科技博物館。以灰白的水泥外牆建築，融入山海之間，並全新打造潮境海灣5G沉浸式體驗與AR、VR海底隧道冒險體驗，讓民眾以高科技的方式感受不一樣的海洋世界。另外，小編在這邊提醒，全館區主要分為A主展區、B互動體驗休憩區、C海洋中心及D商店區四大區域，所有的路線只能照順序往前參觀，中途是不能跨區折返體驗的呦！

地址：基隆市中正區北寧路369巷61號

交通：搭乘103號公車至海科館（碧水巷）站步行約1分鐘

時間：09:00-17:00（週一公休）

票價：一般票300元；學生票250元，詳情官網

正濱漁港

台版威尼斯怎麼拍都好看

正濱漁港 圖／IG, gnocchiwu
正濱漁港 圖／IG, gnocchiwu

正濱漁港的彩虹屋是基隆超熱門景點，拍起來以為來到了威尼斯～一排彩色房屋，搭配著停靠在岸邊的船隻，點綴在漁港中別有一番風味。現在不用到國外，台灣就有彩色小漁村囉！拍完小漁村就能到隔壁來個海鮮大餐，來到基隆怎麼能錯過鮮美的海鮮呢！

地址：基隆市中正區中正路545號面港

交通：搭乘101、102、109、205、802號公車，於正濱路口下車

時間：24小時

容軒步道

八斗子山海美景盡收眼底

容軒步道。 圖／IG, shih50
容軒步道。 圖／IG, shih50

容軒步道位在海科火車站旁，這個基隆景點可說是老少咸宜，到達山頂的容軒亭，可以見到360度的環狀景點。容軒步道其實不長，約10分鐘就可以抵達容軒亭，環繞眼前的景致讓人驚艷！360度的環繞美景盡在眼前，可以遠眺八斗子漁港，附近海域漁獲豐富，是岩岸岬角的天然良港。除此之外，附近還有許多熱門基隆景點，如海科館火車站、潮境公園、八斗子海濱公園、忘憂谷等，可以搭配著一起走完唷！

地址：基隆市中正區北寧路446巷

交通：海科火車站步行2分鐘

時間：24小時

忘憂谷（望幽谷）

通往藍海的濱海步道

忘憂谷（望幽谷）。 圖／IG, good.girlshi
忘憂谷（望幽谷）。 圖／IG, good.girlshi

「望幽谷」也被稱為「忘憂谷」，意思是站在高處俯瞰綠色山谷使人「忘」卻所有煩「憂」，這裡是八斗子海濱公園觀景台下方綠油油的青翠谷地，這個V字型的山谷，除了有綠草如茵的景色，還可以遠眺漁船和基隆嶼，甚至到了夜晚，和九份的燈火相互照映，海灘上能夠欣賞到豆腐岩與海蝕地形等的地質景觀，是個令人心曠神怡的基隆景點。

小編小提醒：目前忘憂谷在整修中，預計9月重新開放參觀。

地址：基隆市中正區八斗街

交通：搭乘103號公車至八斗子站下車步行約20分鐘

時間：24小時

瑪陵坑溪

在地人的後花園讓你一秒來到亞馬遜河

瑪陵坑溪。 圖／IG, kuan_yen
瑪陵坑溪。 圖／IG, kuan_yen

瑪陵坑溪位於基隆七堵區，這個景點相當適合觀鳥、賞蝶，有如世外桃源一般，絕對是只有在地基隆人知道的私房基隆景點。瑪陵坑溪上游沿岸環境森林密佈，河水清新自然而水量豐沛，在政府一度封溪護魚的成效下，溪流裡的魚明顯變多，深藏幽雅溪流經此處的溪谷，有種寧靜、遠離塵囂的感覺，澄澈碧綠水潭更讓人心曠神怡，自然成為攝影好手的攝影景點。

地址：基隆市七堵區

交通：公車701號於長潭（焦炭窯）」站下車

時間：24小時

別只去廟口夜市！基隆必訪景點推薦，參觀海洋博物館、欣賞山海美景

