師傅刀功很厲害！ 台北科技大樓站「96巷麵店」小菜是王道的人氣麵店
udn走跳美食／水晶
之前在找台北厲害黑白切跟麵店時滑到這家「96巷麵店」，位於科技大樓站附近，午餐時間來用餐生意非常好，下著雨的天氣是客滿狀態，小菜黑白切種類很多，師傅刀功很厲害，把小菜切的都細細的，看起來就是好吃樣。不過麵裡加了榨菜口味上好像也沒有比較好吃，真的是小菜比較強耶！
96巷麵店 位置｜環境
96巷麵店距離科技大樓站不遠，開車的話可以停在龍門國中停車場，走過去還蠻近的。96巷麵店的空間不大，塞滿了客人有點擠，大部分應該都要併桌，不知道是下雨的關係還是怎樣，地板走起來有點油油滑滑的。
96巷麵店 菜單
小菜種類非常豐富，主食也都是麵食，麵條可以選寬細，除了小菜外他們家的湯還不錯就是了，點餐後要先去櫃檯買單。
96巷麵店 餐點
小菜們
點了豆腐、海帶、大腸頭、小肚等，每一樣都切的細細的，淋上些醬油膏以及香油，口味上汁也不會過鹹，整體是清爽又涮嘴，搭配麵食真的很棒。
榨麻乾麵 細
他們家的乾麵醬汁對我來說有點太多太濕，榨麻就是榨菜加上麻醬的組合，味道蠻淡的，可以再加點辣椒會更夠味，再搭配小菜會覺得好吃一點。
嘴邊肉湯
湯頭不錯蠻香濃的，嘴邊肉稍嫌乾了一點。
地瓜葉
就地瓜葉～
其實還有點另外一碗乾麵，不過味道比較起來好像差異不大，吃過後覺得對他們家的小菜印象比較深刻，是那種住在附近就會時不時來切小菜的那種，麵食就看個人口味嚕！
96巷麵店 營業資訊
- 店家名稱：96巷麵店
- 營業狀態：營業中
- 店家地址：106台灣台北市大安區和平東路二段96巷12-2號 地圖https://maps.app.goo.gl/DjAhXhkcjJUKRFzS6
- 網友評分：★★★★★★★★★★ 4.3/5 ( 905人 )
- 店家電話：02 2735 2644
- 營業時間：
星期一：休息
星期二：休息
星期三：07:00 – 14:30
星期四：07:00 – 14:30
星期五：07:00 – 14:30
星期六：07:00 – 14:30
星期日：07:00 – 14:30
- 官網
- 每月1日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。
文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活
