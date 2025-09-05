師傅刀功很厲害！ 台北科技大樓站「96巷麵店」小菜是王道的人氣麵店

之前在找台北厲害黑白切跟麵店時滑到這家「96巷麵店」，位於科技大樓站附近，午餐時間來用餐生意非常好，下著雨的天氣是客滿狀態，小菜黑白切種類很多，師傅刀功很厲害，把小菜切的都細細的，看起來就是好吃樣。不過麵裡加了榨菜口味上好像也沒有比較好吃，真的是小菜比較強耶！

96巷麵店 位置｜環境

96巷麵店距離科技大樓站不遠，開車的話可以停在龍門國中停車場，走過去還蠻近的。96巷麵店的空間不大，塞滿了客人有點擠，大部分應該都要併桌，不知道是下雨的關係還是怎樣，地板走起來有點油油滑滑的。

96巷麵店 菜單

小菜種類非常豐富，主食也都是麵食，麵條可以選寬細，除了小菜外他們家的湯還不錯就是了，點餐後要先去櫃檯買單。

96巷麵店 餐點

小菜們

點了豆腐、海帶、大腸頭、小肚等，每一樣都切的細細的，淋上些醬油膏以及香油，口味上汁也不會過鹹，整體是清爽又涮嘴，搭配麵食真的很棒。

榨麻乾麵 細

他們家的乾麵醬汁對我來說有點太多太濕，榨麻就是榨菜加上麻醬的組合，味道蠻淡的，可以再加點辣椒會更夠味，再搭配小菜會覺得好吃一點。

嘴邊肉湯

湯頭不錯蠻香濃的，嘴邊肉稍嫌乾了一點。

地瓜葉

就地瓜葉～

其實還有點另外一碗乾麵，不過味道比較起來好像差異不大，吃過後覺得對他們家的小菜印象比較深刻，是那種住在附近就會時不時來切小菜的那種，麵食就看個人口味嚕！

96巷麵店 營業資訊

店家名稱：96巷麵店

營業狀態：營業中

店家地址：106台灣台北市大安區和平東路二段96巷12-2號 地圖https://maps.app.goo.gl/DjAhXhkcjJUKRFzS6

網友評分：★★★★★★★★★★ 4.3/5 ( 905人 )

店家電話：02 2735 2644

營業時間：

星期一：休息

星期二：休息

星期三：07:00 – 14:30

星期四：07:00 – 14:30

星期五：07:00 – 14:30

星期六：07:00 – 14:30

星期日：07:00 – 14:30

每月1日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

