台灣觀光100亮點／在基隆，與山海一同呼吸，打開港都新視野

聯合新聞網／ 行遍天下

【撰文、攝影：曹憶雯，採訪協力：基隆市政府】

基隆，是一座用風景說故事、用文化沉澱情感、用美食延續記憶的海港之城。循著「台灣觀光100亮點」的步伐，展開一場山海城市的巡禮，重新探索、發現它的魅力。

　

亮點1／和平島地質公園　奇岩秘境裡的生態教室

走進和平島地質公園，跟隨導覽老師深入岩石管制區、秘境阿拉寶灣，在步行中傾聽濤聲與巨岩故事，探索地質秘密與生態環境，尋找因風化與海浪侵蝕所形成的海兔岩、金剛岩、人面獅身岩等「十大守護岩」，猶如置身大自然的戶外雕塑展。夏日傍晚，登上公園最高處、由舊軍營改建的「禾口丘 With Hill 」，遠眺波光粼粼的大海，嘗一嘗造型雞蛋糕和新鮮果汁，舒心又療癒，這家遵循與自然和諧共處的咖啡館，榮獲環保餐廳與綠色餐廳等標章，帶領旅人一同實踐永續精神。

　

亮點2／基隆塔　駐足城市之巔，閱讀山與海

從熱鬧的信二路商圈入口搭乘透明電梯，約莫20秒即登上約64公尺高的塔頂，基隆港灣一覽無遺。建築師以港區橋式起重機為靈感，打造這座串連山城與港灣的觀景梯塔，為基隆開啟一條通往高處的全新路徑。同時，基隆塔也是觀景與閱讀的基地，塔頂的「崆書屋」，融合選書、藝術、餐食與港都記憶；塔後環形步道可通往中正公園、防空洞；四樓橋體的「遠見人文空間｜鳶Milvus」書店，透過閱讀、觀景，讓人重新與城市對話。

　

亮點3／基隆廟口夜市　貼近庶民生活的滋味

夜幕低垂，燈光亮起，廟口夜市越晚越熱鬧，短短三百公尺街道，聚集近兩百攤小吃，老字號的天婦羅、鼎邊銼、紅燒鰻魚羹、螃蟹羹、三明治、泡泡冰，在舌尖碰撞出千變萬化的滋味。廟口夜市不只是觀光景點，也是一座城市的日常，可以感受真實的生活場景以及基隆人的活力與熱情。

　

順遊景點推薦

　

1.外木山情人湖濱海大道

長達五公里的外木山海岸線展現壯闊的濱海美學，沿著海岸大道與自行車道漫遊，在藍天與礁岩間享受海風拂面的快感，尋找童趣十足的「海龜岩」打卡，佇立情人湖觀景平台遠眺基隆嶼，都是美好的體驗。

　

2.陽明海洋文化藝術館

由百年建築「基隆1915」轉型的陽明海洋文化藝術館，透過策展記錄並述說城市的過去、現在與未來。「On Board」常設展，帶領旅人從基隆啟航，航向世界的港口；「超微海洋積木展」以積木堆砌島嶼、船舶的想像；「嗨港人20」藉著職人與藝術家的文字與圖像，描繪港都多元面貌，值得玩味。

　

3.樂肆 Le Square 餐廳

位於陽明海洋文化藝術館四樓的「樂肆 Le Square」，主打永續海洋食材，榮獲海洋之心永續標章，招牌料理「烤透抽與紅藜飯」使用本港透抽搭配在地馬露醬蛋腸，「基隆地標羊羹」與「鬼頭刀鹹蛋糕」等創意點心，無論造型或食材都充滿風土魅力，耐人尋味。

