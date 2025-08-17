日日春好顏色 彩繪夏日台北街頭

【旅奇傳媒/編輯部報導】走在臺北市街頭，彷彿踏入一條繽紛花廊－盛夏時節，公園處精心規劃的綠美化植栽已悄然綻放，數千株色彩鮮明的「日日春」沿街盛開，為城市注入滿滿活力。

日日春（Catharanthus roseus）為夏季代表性花卉，擁有粉紅、桃紅、白等多種花色，花期長、耐熱性強，是夏季綠美化的主力選擇。無論是清晨晨跑、午後散步，或是下班途中，都能感受到其帶來的療癒與驚喜。

▲白色日日春在綠葉間綻放，為街頭注入一抹清新與柔和。 圖：臺北市政府工務局／提供

▲日日春、狐尾武竹、金露華等不同高度質感錯落搭配，營造豐富有節奏感的街道綠意。 圖：臺北市政府工務局／提供

公園處在敦煌路與環河北路交叉口旁綠地結合圖像設計，「從地面仰望宇宙，從花海看見未來」，以日日春做圓形與曲線排列，構築出「星球」、「行星環」等宇宙意象，傳達城市對未來的想像與希望，讓綠帶成為連結自然與夢想的橋樑，並巧妙融入台北市吉祥物的「熊掌」造型，象徵探索未知的足跡。原本單純的綠帶搖身一變成為充滿童趣與想像力的花藝地景，為道路週邊的駕駛與乘客帶來視覺驚喜，展現綠美化與創意設計的結合。

▲中正紀念堂前日日春與兩側高聳棕櫚樹相互輝映。 圖：臺北市政府工務局／提供

同樣的素材，中山南路道路綠美化則展現出截然不同的風貌，從愛國東西路至中正紀念堂前，綠帶以粉紅與白色系的日日春為主，花色柔和、層次分明，與兩側高聳的棕櫚樹相互輝映，營造出一條典雅明亮的都市花廊。

花海隨風搖曳，與遠方的中正紀念堂主體建築呼應，彷彿將歷史與自然串聯成一幅動人的城市風景畫。愛國東路常見新人、攝影師與遊客穿梭其間，為這片花海增添更多生活與記憶的溫度。

▲愛國東路與街區呼應，日日春綻放如花嫁般浪漫。 圖：臺北市政府工務局／提供

公園處表示，未來將持續依季節更替花卉品項，讓市容景觀四季皆有不同風貌，打造更具魅力的城市風景線。歡迎市民朋友把握花期，走出戶外，親自感受這場夏日的花之饗宴。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野