快訊

5天內2次火警！北車雙子星大樓竄火煙 消防初判都是「相同原因」惹禍

盧秀燕誇朱立倫「媽媽給你按讚」藏玄機？ 藍營認為823前必有動作

日日春好顏色 彩繪夏日台北街頭

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
日日春展現繁茂，點綴市區夏日風景。　圖：臺北市政府工務局／提供
日日春展現繁茂，點綴市區夏日風景。　圖：臺北市政府工務局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】走在臺北市街頭，彷彿踏入一條繽紛花廊－盛夏時節，公園處精心規劃的綠美化植栽已悄然綻放，數千株色彩鮮明的「日日春」沿街盛開，為城市注入滿滿活力。

日日春（Catharanthus roseus）為夏季代表性花卉，擁有粉紅、桃紅、白等多種花色，花期長、耐熱性強，是夏季綠美化的主力選擇。無論是清晨晨跑、午後散步，或是下班途中，都能感受到其帶來的療癒與驚喜。

▲白色日日春在綠葉間綻放，為街頭注入一抹清新與柔和。　圖：臺北市政府工務局／提供
▲白色日日春在綠葉間綻放，為街頭注入一抹清新與柔和。　圖：臺北市政府工務局／提供

▲日日春、狐尾武竹、金露華等不同高度質感錯落搭配，營造豐富有節奏感的街道綠意。　圖：臺北市政府工務局／提供
▲日日春、狐尾武竹、金露華等不同高度質感錯落搭配，營造豐富有節奏感的街道綠意。　圖：臺北市政府工務局／提供

公園處在敦煌路與環河北路交叉口旁綠地結合圖像設計，「從地面仰望宇宙，從花海看見未來」，以日日春做圓形與曲線排列，構築出「星球」、「行星環」等宇宙意象，傳達城市對未來的想像與希望，讓綠帶成為連結自然與夢想的橋樑，並巧妙融入台北市吉祥物的「熊掌」造型，象徵探索未知的足跡。原本單純的綠帶搖身一變成為充滿童趣與想像力的花藝地景，為道路週邊的駕駛與乘客帶來視覺驚喜，展現綠美化與創意設計的結合。

▲中正紀念堂前日日春與兩側高聳棕櫚樹相互輝映。　圖：臺北市政府工務局／提供
▲中正紀念堂前日日春與兩側高聳棕櫚樹相互輝映。　圖：臺北市政府工務局／提供

同樣的素材，中山南路道路綠美化則展現出截然不同的風貌，從愛國東西路至中正紀念堂前，綠帶以粉紅與白色系的日日春為主，花色柔和、層次分明，與兩側高聳的棕櫚樹相互輝映，營造出一條典雅明亮的都市花廊。

花海隨風搖曳，與遠方的中正紀念堂主體建築呼應，彷彿將歷史與自然串聯成一幅動人的城市風景畫。愛國東路常見新人、攝影師與遊客穿梭其間，為這片花海增添更多生活與記憶的溫度。

▲愛國東路與街區呼應，日日春綻放如花嫁般浪漫。　圖：臺北市政府工務局／提供
▲愛國東路與街區呼應，日日春綻放如花嫁般浪漫。　圖：臺北市政府工務局／提供

公園處表示，未來將持續依季節更替花卉品項，讓市容景觀四季皆有不同風貌，打造更具魅力的城市風景線。歡迎市民朋友把握花期，走出戶外，親自感受這場夏日的花之饗宴。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園 花海 吉祥物

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

颱風楊柳逼近 高市公園處防颱並籲車輛勿停樹下

慶祝中壢仁海宮建廟200周年 報名彩繪搶1大1小職棒門票

鹿港龍山寺檢修工程二度招標 寺方憂彩繪爭議影響投標意願

雙色花海太夢幻！ 台中中社「火球花＋波波草」雙色丸子限定美景 快衝一波

相關新聞

日日春好顏色 彩繪夏日台北街頭

【旅奇傳媒/編輯部報導】走在臺北市街頭，彷彿踏入一條繽紛花廊－盛夏時節，公園處精心規劃的綠美化植栽已悄然綻放，數千株色彩鮮明的「日日春」沿街盛開，為城市注入滿滿活力。 日日春（Catharanth

板橋「熱騰騰小籠包」在地飄香30年！ 根本是「大籠包」 撐到紙盒完全蓋不起來

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐 這家熱騰騰小籠包在板橋已開了30幾年，但想吃要快，老闆娘阿姨說想退休了，會知道這家熱騰騰小籠包，是在某社團看到網友分享的！不過在網路卻沒有看到分享的文章，索性我

一出爐就秒殺！ 三重排隊名店「老曾碳烤燒餅店」 各種鹹酥餅只要18元 胡椒餅也才30元

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐 三重排隊名店老曾碳烤燒餅，是在地人才知道的隱藏版小吃～本來很少往三重跑，因為每個月要帶兒子回診，才會開始在附近覓食，這家老曾碳烤燒餅是在地人報路我才知道的！

一吃就愛上！隱身龍山寺巷弄中的「20元米粉湯」，桌桌必點「黑白切」有夠厲害

udn走跳美食／Irene's 食旅．時旅 在萬華龍山寺商圈的巷弄裡，隱藏著一攤在地人才知道的平價米粉湯黑白切，藏很深的好款姨米粉湯，讓我一度在附近找了好一會才順利找到，過路客根本不會發現的

打卡熱點升級！西門町「6號彩虹」煥新回歸 迎接國內外旅客

【旅奇傳媒/編輯部報導】臺北市西門町知名地標「6號彩虹／Rainbow Six」近期煥然一新，重新彩繪後，已於08/09以亮麗新貌迎接國內外旅客，以及將在10月登場的同志遊行。 臺北市政府觀光傳播

一個月只賣4～6天，有時候只賣2天！沒有固定日期的「隱藏版滷味」，一開賣就瘋搶

udn走跳美食／Irene's 食旅．時旅 五股、林口的隱藏版滷味，沒有固定營業日期，想買一定要鎖定粉絲團，有開賣就會公告，沒看就跑去很容易撲空的！因為這家滷味一個月只賣4~6天，有時候還只

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。