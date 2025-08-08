住進浪漫山城！從質感民宿到海景房 「九份必住民宿」大公開

【FunTime小編群】之前誤傳宮崎駿大師的《神隱少女》有許多場景都來自於九份（因為真的太像了XD），吸引了國內外旅客前來，無論是獨有的山水地貌、九份老街的特色茶樓，過去更是讓不少日本遊客趨之若鶩，無論是下起濛濛細雨、太陽高照，白天或是夜晚，這座山城都有不同的美，小編推薦來到九份一定要住一晚才能好好體會！

曉宅山。 圖／agoda

九份民宿怎麼選？

九份有超多質感海景民宿，小編這就幫大家分成兩大類，快把自己最心動的珍藏起來吧！

➢ 九份質感民宿：日式仛寂風、清水模建築、森林系通通有，舒適有好拍

➢ 九份海景民宿：視野極佳，俯瞰九份最壯麗的山海景

九份住宿地圖

九份質感民宿

九份這幾間民宿不只住起來舒適，他們的裝潢設計真的都美到不像話！有清水模、侘寂風、森林系等多種風格，每一個角落真的都好拍到不行，而且有些民宿還能俯瞰絕美海景，來九份玩不住這幾間真的超對不起自己的啦！

九份山經民宿

九份山經民宿。 圖／agoda

九份山經民宿。 圖／agoda

九份山經民宿位在九份老街的尾端，鬧中取靜的環境特別清幽靜謐～九份山經民宿以九份的產業背景，規劃民宿的空間和客房，將礦物的特色擬人化，並與金礦博物館合作，致力讓更多旅客更加了解九份的歷史特色和在地風情～九份山經民宿房型分為雙人房、四人房，皆以九份原生礦石為主題，整體走簡約、文青工業風，超有質感！特別推薦有海景的房型，窗戶望出去就能一覽欣賞九份的山海景色～另外也有提供付費的金礦博物館和九份夜間導覽行程，若不趕時間非常推薦參加導覽，絕對會讓你認識到不一樣的九份！

地址：新北市瑞芳區基山街204號

訂房網評價：8.6/10(agoda)

飯店設施：行李寄放

九份海論民宿

九份海論民宿。 圖／agoda

九份海論民宿。 圖／agoda

九份海論民宿在2020年開幕，一旁就是九份國小，距離九份老街走路3分鐘，地理位置在山城的高處，所以視野算是非常好，室內風格主要為清水模風格，並用簡單的植栽、乾燥花來點綴，每個角落都很適合拍張文青網美照呢！九份海論民宿的房型為雙人房及四人房，也會提供簡單的早餐，最推薦的就是要到二樓、三樓的公共空間，有舒服的休息空間可以從一大面窗往外眺望九份的美景，海景跟山景盡收眼底。

地址：新北市瑞芳區崙頂路59號

訂房網評價：8.9/10(agoda)

飯店設施：寄放行李服務、早餐

九份海景民宿

住在九份除了選質感民宿之外，還有一點就是一定要能看到海啦～以下這6間民宿的視野極佳，有的房內就能望見北海岸，有的則是設有觀景陽台，讓你移入住就能沉浸在山海絕景中！

九份山城逸境民宿

九份山城逸境民宿。 圖／agoda

九份山城逸境民宿。 圖／agoda

九份山城逸境民宿位在九份老街末端，距離九份老街主要商圈走路約3分鐘，是九份非常熱門的住宿選擇，小編建議若要選擇假日或者熱門時間出遊一定要提早訂喔！之所以會這麼的夯，主要是因為房間非常有質感，而且從房間內就有一大面窗可以賞美景，望出去便是山和海，那景色美的震撼啊！部分房型也備有浴缸、陽台，能夠邊泡澡邊看景，頂樓也一個大露臺可以上去看唷～還有提供24小時點心吧，非常周到，入住九份山城逸境民宿能夠住得很舒服又能將九份白天的景色和夜景一次看個夠！

地址：新北市瑞芳區基山街195號3樓

訂房網評價：9.1/10(agoda)

飯店設施：24小時點心吧、行李寄放服務、頂樓空中花園賞景區

不厭晴民宿

不厭晴民宿。 圖／agoda

不厭晴民宿。 圖／agoda

不厭晴民宿位在九份老街旁，步行兩分鐘即可抵達，交通和機能都非常便利，因民宿依山面海的地理位置，窗外望出去的景色更是相當優美～民宿內以紅磚牆面搭配木質地板和灰色系的櫃檯，整體呈現典雅時尚的風格（民宿大廳備有鞋櫃，入內時必須換穿民宿準備的室內拖鞋喔！）～不厭晴民宿擁有南法鄉村風、日式簡約風、峇里度假風和台灣海洋風等眾多不同風格的房型，房內寬敞舒適，擁有大面落地窗，能夠一覽窗外山海景致，超有度假氛圍！

地址：新北市瑞芳區汽車路9-12號

訂房網評價：9.0/10(agoda)

飯店設施：停車位、行李寄放、早餐

漫山逸旅

漫山逸旅。 圖／agoda

漫山逸旅。 圖／agoda

漫山逸旅的位置靠近九份國小及人氣名店阿柑姨芋園，就位在九份老街末端，走路3分鐘就是九份老街主要商圈喔！它是前面介紹的山城逸境的新品牌，為同一業主經營，房間當然也一樣美的不可思議，風格完全就是非常文青的高級飯店啊！漫山逸旅一共提供三種雙人房房型，房間內有簡單卻用心的Ｍinibar、浴室有現代人最愛的免治馬桶，三種房型也都備有獨立的陽台能舒適的看到美麗的窗外景色！

地址：新北市瑞芳區豎崎路1-1號

訂房網評價：9.2/10(agoda)

飯店設施：頂樓空中花園、行李寄放服務、24小時點心吧

多桑的店民宿

多桑的店民宿。 圖／agoda

多桑的店民宿。 圖／agoda

多桑的店民宿老闆是台電的老員工，而民宿的前身就是台電九份服務處，民宿多以木頭及石材建成，可以感受到一點復古風情，環境也維持得很乾淨喔！走路大概4分鐘可以到九份老街，所在的位置能夠眺望東北角山海美景，完全是絕佳的的地理位置！多桑的店民宿老闆相當親切，房間設施都還很新，房型的部分提供雙人房及四人房，部分房型有大片窗戶可以直接看美景喔！來九份就是要看美景呀～

地址：新北市瑞芳區烏勢巷100號

訂房網評價：9.1/10(agoda)

飯店設施：停車場、早餐

