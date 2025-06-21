快訊

下雨也不會比較涼…未來一周炎熱 7縣市明飆破36度

「野柳石光夜訪女王」6/28絢麗登場！女王變裝秀開啟今夏光影盛宴

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「2025野柳石光夜訪女王」活動將在06/28亮麗開幕。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
「2025野柳石光夜訪女王」活動將在06/28亮麗開幕。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】極受矚目的「2025野柳石光夜訪女王」活動將於06/28（六）-07/13（日）18:30-21:009於野柳地質公園登場。交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處（簡稱北觀處）今年活動以「地質景觀美學」為核心，結合藝術、創意與科技，演繹野柳地質公園奇岩美景。其中女王頭區《嬌點盛會－女王變裝秀》首邀國內知名藝術家攜手在地國中小師生共同創作，活動將野柳自然之美與藝術能量完美融合，歡迎國內外遊客今年夏夜走進野柳，一同欣賞期間限定的藝術光影饗宴。

今年燈區自入口區《奇光異彩》迎賓長廊展開奇幻的光之旅程。腳下魚群隨著步伐於珊瑚間輕快游動，歡迎每一位到來的旅人；來到仿真區《光影盛會》可愛的海洋燈飾在夜色中閃耀，一旁栩栩如生的仿真女王頭，搭配充滿驚喜的光雕投影，等待旅人用鏡頭捕捉每一道光影。俏皮公主區《海洋盛會》海底生物穿梭於蕈狀岩間，宛如童話般的水下世界；岩壁區《探索盛會》透過手機互動，召喚野柳特色動植物，追尋自然的探索旅程；儷影湖區《儷影盛會》雷射光筆勾勒出野柳奇岩輪廓，不妨猜猜看這些岩石像什麼? 《嬌點盛會》女王壓軸登場，百幅創意十足的藝術作品，為女王換上百變姿態，時而俏皮，時而優雅，每一瞬都讓人目不轉睛，為這趟光影之旅劃下完美的句點。

▲今年活動以「地質景觀美學」為核心，結合藝術、創意與科技，演繹野柳地質公園奇岩美景。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
▲今年活動以「地質景觀美學」為核心，結合藝術、創意與科技，演繹野柳地質公園奇岩美景。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

北觀處表示，「野柳石光夜訪女王」邁入第7年，今年聚焦野柳地質公園地景特色，減少燈區與設施量體，轉而更重視地質景觀融合體驗，突顯野柳地景樣貌與無可取代性。今年活動一大亮點為女王頭區首次融入藝術創作，以「心目中的女王頭」為主題，邀集藝術家及在地國中小學生揮灑創意，以畫筆描繪對女王的想像與情感連結，為野柳地質公園注入全新藝術活力，打造野柳女王獨有的變裝盛宴。

▲「2025野柳石光夜訪女王」活動內容。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
▲「2025野柳石光夜訪女王」活動內容。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

今年活動內容豐富多元，除了燈區外，更規劃精彩周邊活動，如假日限定的《微光市集》，集結「皇冠海岸觀光圈」6家特色店家，包括野柳地質公園、和平島地質公園、情人湖敲山生、陽住國際山海藝術中心、山海芳園景觀咖啡廳、金山蹦火仔等，將於06/28-06/29、07/04-07/06、07/11-07/13夜間時段，在野柳園區中展現北海岸獨特的人文風貌與觀光魅力。

假日同場加映《集光印記》活動，遊客可於園區內服務台完成指定任務後兌換專屬卡紙，沿途套印各燈區印章，堆疊出一張夢幻的活動紀念卡，為旅程留下別具意義的回憶。

此外，平日也有專屬驚喜，《女王音樂會》將於07/01-07/03、07/08-07/10 19:00-20:00登場，吹著海風，聆聽現場悠揚樂音，野柳夏夜每一刻都洋溢著浪漫氛圍及情懷。

▲「2025野柳石光夜訪女王」活動內容。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
▲「2025野柳石光夜訪女王」活動內容。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

「2025野柳石光夜訪女王」活動06/28-07/13舉辦，分時段（18:30及19:30，中間無清場）入場且限量開放購票，包含平日票225元、假日票250元、敬老票（65歲以上）150元等票種，12歲（含）以下孩童、身心障礙者本人及必要陪同者1名，憑有效證明文件免費入場。即日起可於 KKDAY、KLOOK、北北基好玩卡、ibon、雄獅旅遊、易遊網等線上通路預購平日及假日早鳥票（加贈活動特約商店100元電子抵用券1張，數量有限贈完為止！）。

開車前往的遊客，請多利用周邊停車空間如歐特儀（野柳地質公園）、野柳海洋世界收費停車場、野柳玉田路（舊台二線）兩旁路肩等；搭乘大眾運輸，台北出發可搭乘1815（臺北－金山青年活動中心）、1068（臺灣大學－金山）、953（臺大計資中心－金山）；基隆出發可搭乘790（基隆－金山）及862（基隆－淡水）；淡水出發可搭乘862（淡水－基隆）、台灣好行／716皇冠北海岸線（淡水－野柳地質公園）於「野柳」或「野柳地質公園站」下車。

票價、購票通路、特約商店、交通等相關資訊，請參考「野柳石光夜訪女王」官網，亦可電洽「野柳地質公園」詢問。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

金山 淡水 公園

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

具俊曄深情守候大S 傳考慮金山購屋長伴亡妻

影／野柳女王頭夜訪變裝秀搶先曝光 女王百變聲光震撼

韓劇女王金荷娜暌違13年登台美到發光 同行還有李濬榮、南優鉉！

悠遊北海岸訪地質奇觀 到最美候車亭療癒看海

相關新聞

《航海王》捷運主題列車與樂園登場！5公尺「大型打卡裝置」喬巴必拍，還有無人機煙火7月亮相

航海王迷注意！今夏最火熱的主題活動即將登場。《航海王 ONE PIECE》與臺北市立兒童新樂園攜手合作，從7月起至10月，以「未來島篇」為主軸，打造限定沉浸式冒險樂園。不僅有5公尺高的魯夫與喬巴氣偶、大型打卡裝置與主題集章活動，還規劃氣墊遊樂區，打造老少咸宜的夏日冒險派對，適合全家大小一同參與。

永和人都在排隊吃這些！樂華夜市不能錯過的美食名單

【FunTime小編群】樂華觀光夜市位於新北市永和區，是永和居民的灶咖，擁有超過300間攤商，其中也包括各式各樣的美食，太多選擇擔心大家會在美食海中迷失方向，所以這次FunTime小編整理了4家必吃美食，幫大家尋找流連忘返的美味！

情侶台北金工３間推薦，一起創作獨一無二的紀念品！

近年流行的手作戒指，你體驗過了嗎？手作戒指其實不僅可讓你們的約會充滿甜蜜與新鮮感，還可以創造屬於你們的紀念品，讓約會變得甜蜜很好玩！這次七分之二的探索就推薦 3 間台北金工，讓你可以和愛人一起做出獨一無二的戒指，獲得難忘的甜蜜回憶！

市場搬遷人氣綿綿冰！「綜合黑糖冰65元」三球三配料，黑糖冰沙加芋泥很對味

udn走跳美食／艾瑪 這間人氣豆花攤《劉家豆花》從市場遷移到店面，夏季人氣依舊強強滾，新莊、林口、新店與中壢都有分店，說真的四間店Google評論分數都不太高，之前來劉家都是吃豆花，其實招牌綜合

全新濱海風貌亮相！淡水漁人碼頭再進化 花海新裝浪漫升級

漁人碼頭變得不一樣了！新北市景觀處用綠手指讓情人橋周邊煥然一新，打造出既抗風耐鹽、又繽紛夢幻的海洋花園景觀空間，怎麼拍都美。

「2025九份紅燈籠祭」正式登場！夜遊古城、古裝體驗、燈籠海打卡點統統1次看

夏季限定的「2025九份紅燈籠祭」將於6月14日至7月13日華麗登場，一整個月點亮山城夜色！今年活動以「提燈夜遊 × 美拍打卡 × 懷舊體驗」為主軸，於昇平戲院、五番坑公園、金山岩、豎崎路小公園及九份老街周邊展開，邀你手提紅燈籠、穿越百年老街、拍下每一處專屬於九份的浪漫光影。開幕夜（6/14）將於昇平戲院舉行點燈儀式，當晚有百人提燈巡遊活動，凡事先線上報名者可參與導覽路線（報名連結），現場也將免費發送限量小提燈，每波限量100個（18:00與18:30發放，17:45開放排隊），錯過不再！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。