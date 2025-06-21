「野柳石光夜訪女王」6/28絢麗登場！女王變裝秀開啟今夏光影盛宴

【旅奇傳媒/編輯部報導】極受矚目的「2025野柳石光夜訪女王」活動將於06/28（六）-07/13（日）18:30-21:009於野柳地質公園登場。交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處（簡稱北觀處）今年活動以「地質景觀美學」為核心，結合藝術、創意與科技，演繹野柳地質公園奇岩美景。其中女王頭區《嬌點盛會－女王變裝秀》首邀國內知名藝術家攜手在地國中小師生共同創作，活動將野柳自然之美與藝術能量完美融合，歡迎國內外遊客今年夏夜走進野柳，一同欣賞期間限定的藝術光影饗宴。

今年燈區自入口區《奇光異彩》迎賓長廊展開奇幻的光之旅程。腳下魚群隨著步伐於珊瑚間輕快游動，歡迎每一位到來的旅人；來到仿真區《光影盛會》可愛的海洋燈飾在夜色中閃耀，一旁栩栩如生的仿真女王頭，搭配充滿驚喜的光雕投影，等待旅人用鏡頭捕捉每一道光影。俏皮公主區《海洋盛會》海底生物穿梭於蕈狀岩間，宛如童話般的水下世界；岩壁區《探索盛會》透過手機互動，召喚野柳特色動植物，追尋自然的探索旅程；儷影湖區《儷影盛會》雷射光筆勾勒出野柳奇岩輪廓，不妨猜猜看這些岩石像什麼? 《嬌點盛會》女王壓軸登場，百幅創意十足的藝術作品，為女王換上百變姿態，時而俏皮，時而優雅，每一瞬都讓人目不轉睛，為這趟光影之旅劃下完美的句點。

▲今年活動以「地質景觀美學」為核心，結合藝術、創意與科技，演繹野柳地質公園奇岩美景。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

北觀處表示，「野柳石光夜訪女王」邁入第7年，今年聚焦野柳地質公園地景特色，減少燈區與設施量體，轉而更重視地質景觀融合體驗，突顯野柳地景樣貌與無可取代性。今年活動一大亮點為女王頭區首次融入藝術創作，以「心目中的女王頭」為主題，邀集藝術家及在地國中小學生揮灑創意，以畫筆描繪對女王的想像與情感連結，為野柳地質公園注入全新藝術活力，打造野柳女王獨有的變裝盛宴。

▲「2025野柳石光夜訪女王」活動內容。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

今年活動內容豐富多元，除了燈區外，更規劃精彩周邊活動，如假日限定的《微光市集》，集結「皇冠海岸觀光圈」6家特色店家，包括野柳地質公園、和平島地質公園、情人湖敲山生、陽住國際山海藝術中心、山海芳園景觀咖啡廳、金山蹦火仔等，將於06/28-06/29、07/04-07/06、07/11-07/13夜間時段，在野柳園區中展現北海岸獨特的人文風貌與觀光魅力。

假日同場加映《集光印記》活動，遊客可於園區內服務台完成指定任務後兌換專屬卡紙，沿途套印各燈區印章，堆疊出一張夢幻的活動紀念卡，為旅程留下別具意義的回憶。

此外，平日也有專屬驚喜，《女王音樂會》將於07/01-07/03、07/08-07/10 19:00-20:00登場，吹著海風，聆聽現場悠揚樂音，野柳夏夜每一刻都洋溢著浪漫氛圍及情懷。

▲「2025野柳石光夜訪女王」活動內容。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

「2025野柳石光夜訪女王」活動06/28-07/13舉辦，分時段（18:30及19:30，中間無清場）入場且限量開放購票，包含平日票225元、假日票250元、敬老票（65歲以上）150元等票種，12歲（含）以下孩童、身心障礙者本人及必要陪同者1名，憑有效證明文件免費入場。即日起可於 KKDAY、KLOOK、北北基好玩卡、ibon、雄獅旅遊、易遊網等線上通路預購平日及假日早鳥票（加贈活動特約商店100元電子抵用券1張，數量有限贈完為止！）。

開車前往的遊客，請多利用周邊停車空間如歐特儀（野柳地質公園）、野柳海洋世界收費停車場、野柳玉田路（舊台二線）兩旁路肩等；搭乘大眾運輸，台北出發可搭乘1815（臺北－金山青年活動中心）、1068（臺灣大學－金山）、953（臺大計資中心－金山）；基隆出發可搭乘790（基隆－金山）及862（基隆－淡水）；淡水出發可搭乘862（淡水－基隆）、台灣好行／716皇冠北海岸線（淡水－野柳地質公園）於「野柳」或「野柳地質公園站」下車。

票價、購票通路、特約商店、交通等相關資訊，請參考「野柳石光夜訪女王」官網，亦可電洽「野柳地質公園」詢問。

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