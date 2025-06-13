「2025九份紅燈籠祭」正式登場！夜遊古城、古裝體驗、燈籠海打卡點統統1次看

夏季限定的「2025九份紅燈籠祭」將於6月14日至7月13日華麗登場，一整個月點亮山城夜色！今年活動以「提燈夜遊 × 美拍打卡 × 懷舊體驗」為主軸，於昇平戲院、五番坑公園、金山岩、豎崎路小公園及九份老街周邊展開，邀你手提紅燈籠、穿越百年老街、拍下每一處專屬於九份的浪漫光影。開幕夜（6/14）將於昇平戲院舉行點燈儀式，當晚有百人提燈巡遊活動，凡事先線上報名者可參與導覽路線（報名連結），現場也將免費發送限量小提燈，每波限量100個（18:00與18:30發放，17:45開放排隊），錯過不再！

圖／新北市觀光旅遊局提供

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打卡狂歡四大主題！拍出屬於你與九份的山城奇幻

此次紅燈籠祭設置了3+1個大型拍照打卡裝置，每一個都是社群熱點。五番坑公園的「祈福田」，掛滿紅燈籠與祈願小卡，象徵瑞芳與日本香川琴平町的姊妹市情誼；金山岩的「籤願心燈」結合月老信仰與互動科技，現場還能抽取愛情籤詩，為戀情祈福；豎崎路小公園以霓虹燈與礦工造景打造「夜色九份」，重現九份礦業黃金年代；而最壯觀的打卡亮點莫過於全長20公尺的「燈龍」，高掛於輕便路，蜿蜒如龍脈，氣勢磅礴，夜間點燈後成為最吸睛的畫面。快帶上相機，把整座山城的光與影都帶回家！

圖／新北市觀光旅遊局提供

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古裝免費穿、假日手作超豐富！九份化身沉浸式歷史劇場

活動期間還推出「古裝體驗」！即日起至7/13，至基山里民活動中心可免費體驗試穿古裝，還能領取合作店家優惠券，到指定店家享租借優惠。九份艷陽天提供加送1小時穿著時間，九份旗袍Chipao則祭出2人同行9折、3人以上85折優惠。假日更有「燈籠著色工作坊」（每週六、日16:00-18:00），每場限20人，現場免費報名；另有兩場付費手作體驗：7/5「貓杯捏陶體驗」（每人NT$700，限10人）、7/12「寵物石頭彩繪」（每人NT$700，限6人），均於基山里民活動中心報名，含材料費，額滿為止，喜愛手作的你千萬別錯過！

圖／新北市觀光旅遊局提供

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假日提燈夜遊、集章抽獎、IP亮相！紅燈籠下的九份夜夜精彩

每週六、日18:00-19:30推出的「假日提燈夜遊」是今年亮點之一，跟著導覽員從昇平戲院出發，沿著燈籠海步道、五番坑公園、金山岩、觀景台一路走訪，每段皆有導覽與趣味互動，還有限定小物發放。只要於活動期間（6/15–7/13）領取「集章卡」，依路線蒐集5個印章，即可參加現場抽獎，有機會獲得限量小提燈及新北幣優惠券！7/5更有「愛米莎IP日」，由人氣角色愛米莎親自出場，聯手在地導覽老師帶你認識九份歷史，保證大小朋友都玩得盡興。這個夏天，就來九份提燈、拍照、變裝、夜遊，用紅燈籠點亮每一刻難忘回憶！

圖／新北市觀光旅遊局提供

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