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犒賞自己吧！瀚寓酒店「1泊2食」限時優惠中，大片落地窗外就是101景觀
位於信義區核心地段的瀚寓酒店，主打城市景觀與美食饗宴，即日起至9月30日推出「美饌禮遇 一泊二食住房專案」。凡於週日至週五入住，每晚只需NT$9,999，即可入住景觀尊榮套房或景觀菁英套房一晚，享有無遮蔽台北101景觀。晚餐可在館內弈夢紅樓餐廳享用雙人分享餐，搭配精選紅白酒或氣泡酒，開啟優雅夜晚序曲；翌日則提供中、西式及蔬食選項的semi buffet早餐，讓身心在城市節奏中獲得片刻喘息。
瀚寓酒店景觀套房採一房一廳設計，獨立臥室與客廳空間動靜分明，適合商務與休閒雙重需求。房內設有輕食料理區域，方便簡單加熱點心或泡茶，打造如家般自在氛圍。大片落地窗引入自然光與城市天際線，將信義區日夜風貌盡收眼底，不論是晨曦微光或夜色璀璨，皆成為旅途中最療癒的風景。
餐飲方面，雙人晚餐從風味前菜如口水雞、金沙鱈魚香絲起始，搭配左宗棠雞球、松阪豬與多樣海鮮主菜，佐以杏仁豆腐甜點畫下句點。翌日早餐則可自選主餐風味，搭配自助吧台的麵包、水果與起司等豐盛選項，營養滿分。這場集景觀、美饌與儀式感於一體的輕奢假期，正是現代旅人找回生活節奏的理想選擇。
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