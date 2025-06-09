犒賞自己吧！瀚寓酒店「1泊2食」限時優惠中，大片落地窗外就是101景觀

夏天來了，和平島地質公園也換上專屬的「藍色篇章」迎接旅人！從海面閃耀的螢光藍、深潛時的寧靜藍，到魚群游過的波光藍，這個夏天的和平島，邀你親自潛入探索屬於大海的多層次藍色驚喜。即日起推出限量3000張的「四季旅行票」，只要299元即可入園4次，還附贈導覽服務與50元消費抵用券，是最超值的夏日旅遊選擇！

2025-06-08 13:00