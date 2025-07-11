權志龍今晚開唱！五星韓廚孫榮「小巨蛋監督」 龍迷瘋猜：做菜給GD吃？

韓國天王權志龍（GD，G-Gragon）今（11）日晚間開始，連三天在台北小巨蛋開唱，龍迷嗨翻，不僅排隊買演唱會周邊長長人龍，5萬張GD展覽一開放預購就被速被搶光，疑似為龍哥團隊準備準備伙食的韓國主廚孫榮（Kai Son）今日發文，也引龍迷留言感謝，希望偶像吃好吃飽。

五星韓廚孫榮經營餐飲品牌「Kai心食堂」，平時也常透過同名YouTube頻道分享美食，他今於Threads分享人在小巨蛋外的照片，並寫下：「準備了好一陣子，今天小巨蛋工作監督，幕後工作可是緊湊又緊張。」表示工作休息在小巨蛋外透透氣。由於GD今晚就在小巨蛋開唱，網友紛紛好奇留言「孫主廚是做菜給GD吃嗎？」、「是要服務GD團隊嗎？」，也有粉絲直呼「感覺交給孫主廚團隊最適合不過了」、「太開心是孫主廚煮飯給龍團隊吃」，還有粉絲留言感謝，希望主廚好料把偶像及工作人員餵飽飽，吃飽好體力，演唱會呈現精彩表演。

面對龍迷猜測、詢問，或是感謝，孫榮雖未明確給予答覆，但他留言「廚師、感謝」表情符號，還頻頻對粉絲留言按讚，被粉絲認定負責GD團隊伙食。

此外，GD喜愛的的韓式燒肉餐廳「金豬食堂」台北分店日前宣布本周周末2天全時段包場，恰好正是GD演唱會周末場次日期，也引粉絲猜測可能是被GD包場了。