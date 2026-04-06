299元吃海底撈！這家「海底撈」獨家推出「299元個人餐」 鍋底3選1、有菜有肉 再享哈根達斯吃到飽

299元吃海底撈！海底撈1門市限定推出「個人套餐299元」，於平日週一至五供應，有菜有肉，也有哈根達斯吃到飽，一個人也能開鍋爽吃。

餐點示意圖。圖／海底撈粉專

海底撈台中中友店限定，即日起至4/30之平日週一至五，於午間時段獨家推出「個人套餐299元」，有番茄鍋、三鮮鍋、清油麻辣鍋3種鍋底擇一，搭配精品肥牛或五花豬肉，再享醬料、水果、小菜及白飯吃到飽，飯後還有哈根達斯能無限續，一個人獨享也能吃得很澎拜。

圖／海底撈粉專

餐點示意圖。圖／海底撈提供

個人套餐為平日11:00–12:30時段限定，餐點內容依門市供應為準，不與其他優惠活動併用。此外，如一人獨食覺得有點孤單，海底撈也有「娃娃陪吃」服務，可洽門市店員詢問。

海底撈台中中友店

地址：台中市北區三民路三段161號A棟14F

營業時間：11:00-04:00

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