福麥2.0？賣鞋轉做國防軍火 台南在地里長今天才聽說

苦撐半年沒賺到錢！Vicky便當店「難敵殘酷現實」黯然收攤

聯合報／ 記者李姿瑩／即時報導
Vicky先前為便當店付出極大心血。圖／摘自臉書
Vicky先前為便當店付出極大心血。圖／摘自臉書

屈中恆老婆Vicky半年前創業，在六張犁開了「和平便當店」，她天天站在店門口服務顧客，餐盒口味和口碑都不錯，卻一直苦於沒有賺錢，如今有民眾看到便當店鐵門深鎖，上面貼出結束營業的公告，Vicky經紀人遺憾證實此事，預告未來便當店會轉型為線上訂餐的模式。

因為屈中恆的演出遭大陸抵制，Vicky為了分擔家計，自行創業銷售便當，同時也兼著上通告。他親自在便當店裡招呼客人，親切服務的模樣吸引不少民眾上門。雖然生意不錯，但收支一直沒有平衡，先前Vicky就表示：「體驗到做吃的真的很辛苦，如果便當店哪天真的要收掉的話，我也不會太難過，因為至少我努力試過了。」

「和平便當店」門口貼出公告，上面寫著因為人力短缺，接下來經營方式將改成團體線上訂餐。經紀人坦言店裡找不到員工，人手真的不足。Vicky評估過後，也決定先結束實體店面營業，希望老客戶可以透過線上繼續支持他們。

