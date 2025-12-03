聽新聞
他忘還「取餐震動器」發文求助　摩斯小編「1句話」全網讚爆：你最貼心

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
「摩斯漢堡」推出全新限定餐點「台灣火雞堡」。圖／摩斯漢堡提供
「摩斯漢堡」推出全新限定餐點「台灣火雞堡」。圖／摩斯漢堡提供

不小心把取餐器帶走怎麼辦？有一名網友在Threads求助，表示「我竟然把嘉義高鐵摩斯漢堡的震動器帶上車了」，想請廣大網友幫忙歸還，引來摩斯漢堡小編現身「一句話」超暖心。

有網友在Threads上求助，表示自己上了高鐵才發現不小心帶走了摩斯的取餐震動器，想透過網路的力量找尋網友順路歸還。後續，原PO補充，有致電給嘉義高鐵摩斯，「他們說我可以之後再寄過去」，讓該事件算是告一段落。

不過，該貼文也意外在社群發酵引發熱議，摩斯小編現身留言「對我們來說，我們非常非常關心的是，您有領到餐嗎？」，並在確認原PO有領到餐後再表示「那我們就放心了，對摩斯來說，您有幸福的享用我們的餐點才是最重要的事」。

而摩斯小編的暖心回應則令網友們大讚「不愧是把大家當成堡的摩斯 太貼心了」、「看到這句話 決定晚餐就是你了」、「這局摩斯得分」、「堡，你最貼心了」。

