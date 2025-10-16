連它都撐不住了！淡水人哭哭 高CP值「牛排、火鍋吃到飽夯店」最後營業日曝光

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／牛Bar粉專
圖／牛Bar粉專

淡水人哭哭！以排餐、火鍋+自助吧吃到飽廣受在地人青睞的「人氣美式餐廳」宣布熄燈，歇業消息曝光後令網友大嘆「好難過，你們是我在淡水最愛吃的店之一欸」、「可惜了 我們家常常去吃耶」。

圖／牛Bar粉專
圖／牛Bar粉專

位於新北淡水海都廣場（原美麗新廣場）內的美式餐廳「牛Bar」宣布，將於10/27起正式停止營業，並同時感謝顧客們長久以來的支持。而熄燈消息轉貼至淡水社團後，震驚不少在地網友，紛紛回應「廣場裡面生意數一數二好的好店家也要撤離了」、「謝謝牛Bar，帶給我們美好回憶」。

「牛Bar」淡海店提供各式排餐、火鍋，還有蔬菜、肉片及自助吧吃到飽，在海都廣場裡是人潮特別多的高CP值餐廳。此外，有網友在Google評論貼出空蕩蕩的商場照片，還有其他人表示「換新團隊後還是遲遲不見招商成效」、「沒想到竟然連牛Bar都撐不住了」，建議商場業者要把消費者的意見聽進去，才能帶進人潮與錢潮。

圖／牛Bar粉專
圖／牛Bar粉專

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

熄燈 淡水 火鍋 吃到飽 牛排 CP值

相關新聞

吃得到日本和牛、龍蝦、鱈場蟹！馬辣「初海和牛鐵板燒」一人1680起

「馬辣集團」繼原有的鍋物、燒肉等餐飲版圖後，首度進軍鐵板燒市場，推出全新品牌「初海和牛鐵板燒」，採用多種當季海鮮食材搭配...

連它都撐不住了！淡水人哭哭 高CP值「牛排、火鍋吃到飽夯店」最後營業日曝光

淡水人哭哭！以排餐、火鍋+自助吧吃到飽廣受在地人青睞的「人氣美式餐廳」宣布熄燈，消息曝光後令網友大嘆「好難過，你們是我在淡水最愛吃的店之一欸」、...

宜蘭景觀餐廳「中菜吃到飽」一整年！599元起暢吃 主打「蘭陽平原美景+近90道佳餚吃到飽」 4人同行再享1人免費

宜蘭人氣「中菜吃到飽」一整年！新話題「景觀餐廳」主打599元起暢吃現點現做的中式美饌，另有「4人同行1人免費」...

不到一年喊卡！ Toyz台中火鍋店「鍋癮子」10／27起暫停營業　官方親曝：期待再相聚

不到一年喊卡！ Toyz台中火鍋店「鍋癮子」10／27起暫停營業　官方親曝原因

萬聖節來搞怪！達美樂「搗蛋可可糖山披薩」吃得到小熊軟糖、巧克力豆

迎接搗蛋月，「達美樂」結合最應景的趣味變裝與搗蛋討糖元素，讓超人氣「可可火山披薩」華麗變身五彩繽紛的「搗蛋可可糖山披薩」...

萬聖節「蝙蝠蛋塔、蜘蛛菠蘿包」上桌！王品西堤「變裝免費吃炸雞」

萬聖節將至，各式搞怪餐點、變裝優惠也紛紛出爐。王品旗下的「西堤」不僅推出新料理，還推出變裝用餐活動，可免費加贈「BBQ醬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。