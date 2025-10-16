連它都撐不住了！淡水人哭哭 高CP值「牛排、火鍋吃到飽夯店」最後營業日曝光
淡水人哭哭！以排餐、火鍋+自助吧吃到飽廣受在地人青睞的「人氣美式餐廳」宣布熄燈，歇業消息曝光後令網友大嘆「好難過，你們是我在淡水最愛吃的店之一欸」、「可惜了 我們家常常去吃耶」。
位於新北淡水海都廣場（原美麗新廣場）內的美式餐廳「牛Bar」宣布，將於10/27起正式停止營業，並同時感謝顧客們長久以來的支持。而熄燈消息轉貼至淡水社團後，震驚不少在地網友，紛紛回應「廣場裡面生意數一數二好的好店家也要撤離了」、「謝謝牛Bar，帶給我們美好回憶」。
「牛Bar」淡海店提供各式排餐、火鍋，還有蔬菜、肉片及自助吧吃到飽，在海都廣場裡是人潮特別多的高CP值餐廳。此外，有網友在Google評論貼出空蕩蕩的商場照片，還有其他人表示「換新團隊後還是遲遲不見招商成效」、「沒想到竟然連牛Bar都撐不住了」，建議商場業者要把消費者的意見聽進去，才能帶進人潮與錢潮。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言