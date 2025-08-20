全台十大日式排隊名店！一蘭、壽司郎、鳥貴族...憑什麼讓饕客回訪？

壽司配味噌湯、拉麵加半熟蛋、鍋物暖呼呼、串燒香噴噴，台灣人向來是標準的「日本胃」！對日式美食的熱愛早已深植人心，許多店家在台灣經營多年依然人潮不斷，更是美食社團與地圖踩點文的常客，你是不是也曾排過幾家？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查網友討論度最高的10大日式連鎖排隊名店，必須在台灣擁有2間以上實體店面，並提供室內用餐與日式風格料理；漢堡速食店則不列入統計範圍。

這些店家為什麼能紅成這樣？有的主打炙燒握壽司，一口咬下油香四溢；有的湯頭濃郁、叉燒厚切，暖到心坎裡；還有的以經典醬汁刷上鮮嫩肉串，讓串燒控排到腿軟也甘願！吸引大批美食YouTuber與吃播搶著開箱，連平日都一位難求，甚至還曾有人為了排隊大打出手。快來看看這些讓人一試成主顧的日式罪惡系美味，究竟有什麼無法抵擋的魔力！

No.1 一蘭拉麵

一蘭拉麵提供

一蘭拉麵提供

一蘭於 1993 年正式成立「Ichiran」品牌，至今在全球擁有88間分店。2017年首度登台，在台北信義區開設台灣台北本店，也是海外第4間分店。開業多年，用餐時段依然會大排長龍。

一蘭堅持只做天然豚骨拉麵，製麵、煮麵與湯頭熬煮皆嚴格監管，確保全球各店口味一致。經長時間熬煮至乳白濃郁、香氣四溢的豚骨湯頭，是品牌的經典靈魂；搭配獨門調配、融合 30 多種香辛料的辛味紅醬，層次豐富又提味。從口味濃淡到麵條軟硬度，皆可依顧客喜好自由選擇。

「味集中座位」是其最大特色，也就是每位客人獨坐隔間，專注享受一碗拉麵帶來的幸福。今年適逢台北本店 8 週年，店內升級為 54 席，取消個人水龍頭改為統一飲水機，並導入先付款後用餐流程，提升衛生與效率。此外，一蘭推出Fast Entry服務，就是購買指定伴手禮滿3000 元，即可讓兩位大人優先入座，曾在網路上引發討論。

No.2 壽司郎

網友小黑瓶提供、壽司郎提供

網友小黑瓶提供、壽司郎提供

走進壽司郎，溫潤的木質裝潢映襯著色澤鮮亮的壽司，讓人一坐下便感受到熟悉又溫暖的日式氛圍。創立於1984年的大阪，壽司郎如今已是日本迴轉壽司界的銷售龍頭，2017年正式進軍台灣，首店選址台北市中心，一開幕便吸引長長人龍，迅速成為討論度極高的日式連鎖名店之一。

壽司郎以超親民的價格，把嚴選美味直接送到你面前！百種壽司與副餐任你挑選，從入口即化的鮭魚、油花迷人的黑鮪魚中腹，到鮮香紮實的鮪魚赤身，每一口都讓人心花怒放。副餐同樣用心，細滑的茶碗蒸、香氣誘人的日式烏龍麵與風味湯品，暖胃又暖心。甜點更是壽司郎的隱藏王牌，曾與辻利茶舗、法朋聯名掀起熱議，被讚為「被壽司耽誤的甜點王者」！

網友推薦，「鮭魚酪梨捲相當棒，讓人會想再加點，竹筴魚也很好棒，送過來的時候完全是熱騰騰的，現炸的感覺超好吃」、「魚肉鮮嫩，香氣四溢，特別是炙燒鮭魚壽司，外焦內嫩，口感極佳」、「最愛壽司郎的茶碗蒸、人氣炙燒三貫、酪梨炸蝦捲」。

除了誘人的美食，壽司郎更是社群話題的霸主。2021年推出「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，凡姓名中含「鮭」或與「魚」同音同字者可享折扣，甚至有機會全場免費，引發超過300人為此改名，成為台灣行銷史上的經典一幕；在聯名合作上同樣戰績輝煌，曾與《SPY×FAMILY 間諜家家酒》、《貓貓蟲咖波》、《我推的孩子》、《排球少年》等人氣IP推出主題餐點與活動，屢屢掀起話題。

今年8月18日至9月14日，壽司郎攜手超人氣動畫《葬送的芙莉蓮》，邀請勇者們踏上「異世界的回憶壽司巡禮」。四款期間限定餐點，將角色的情感化作一口口的美味，更能獲得專屬角色插卡，全台限量、送完為止。周邊寶物分波段登場，盲袋壓克力立牌、旅行冷水瓶、盲袋大貼紙，每一款都是粉絲必收的珍藏。還有金句分享與社群抽獎活動，驚喜不斷！想一邊品嚐「記憶中欣梅爾吃的蛋包飯握壽司」，一邊握著芙莉蓮旅行冷水瓶，陪她踏上冒險之旅嗎？限量是殘酷的，錯過就什麼都沒有，立刻集結出發吧！

No.3 明水然・樂

翻攝FB／明水然・樂-無菜單鐵板燒

從台灣起家並拓展至日本、香港與新加坡四地的無菜單鐵板燒品牌「明水然．樂」，由日籍主廚攜手台灣團隊精心研發，將創新巧思與日式傳統完美融合，端出一道道專屬於品牌的經典滋味。

自創立以來，明水然．樂堅持海外與國內全數直營，確保服務與品質始終如一。即使近年面臨通膨與原物料價格飆升，依舊守住初心，開業至今從不漲價，價格維持 1,600 元+10%，並提供新鮮活龍蝦、日本A4／A5和牛、北海道生食級干貝與四季海鮮等頂級食材。

鎮店之寶「一龍三吃」充分展現龍蝦精華，多汁的鐵板煎龍蝦肉、濃郁的龍蝦膏蛋捲與鮮美的龍蝦味噌湯，交織出豐盛的味覺饗宴。憑藉精緻細膩的料理手法與高雅雋永的用餐氛圍，明水然．樂成為一位難求的無菜單鐵板燒名店，並榮登2025年《網路溫度計 DailyView》10大高CP值無菜單鐵板燒排行榜的第一名。

No.4 錢都日式涮涮鍋

翻攝FB／錢都涮涮鍋 直營店粉絲團、熱血史丹利大叔應援團

錢都日式涮涮鍋由創辦人張景德於1997年創立。當年他在日本旅遊時，初次品嚐到涮涮鍋的美味，便決定將這份滋味帶回台灣開店。品牌鎖定路邊大坪數與三角窗店面經營，一路秉持平價、新鮮、衛生的理念，如今全台已有百間門市，展店速度與市占率驚人，被譽為「國民火鍋」。最經典的昆布柴魚高湯，需先以大骨熬煮三天，「熬到骨頭碎掉，再加入日本昆布與柴魚」，造就鮮香清爽、甘醇回味的多層次湯頭，成為品牌靈魂所在。

總經理張榮智曾形容，錢都的品牌藍圖就像巷口的超商，便利、親切，讓顧客隨時都能輕鬆走進來享用一鍋好湯，「隨時想吃都可以來，不必在意穿著」。知名部落客作家史丹利在FB粉專《熱血史丹利大叔應援團》發文提到，新店大坪林站的錢都涮涮鍋總是排滿人潮，「搞得像是在排演唱會週邊一樣，不知道的可能會以為是什麼米其林星級名店了啊」。

對此，網友也回應，「這家只有『很多人』跟『人很多』，只有非用餐冷門時段才不用排隊」、「這間有一次想晚上23點多去還要等進場，門口也有其他人在等」、「他們家東西不錯，附近的白甘蔗跟圍樂也都不錯，堪稱火鍋一級戰區」。

No.5 藏壽司

翻攝FB／藏壽司 Kurasushi Taiwan

創立於1977年的藏壽司，以壽司為媒介，致力向全球傳遞日本飲食文化的真誠與美好。創辦人田中社長童年在家中蔬果店幫忙、與祖母擦拭祭祖芥草的經驗，讓他深悟「看不見的敬意」的重要，成為品牌核心理念。

為確保食安與鮮度，藏壽司研發專利保鮮蓋杜絕空氣飛沫，並提供多元菜色，如「小貝柱明太子軍艦」、「奶油蟹味棒」與「生鮭魚脂」等都是網友激推必點。品牌聯名扭蛋更是人氣話題，近期與三麗鷗、史努比合作吸引粉絲排隊蒐集。

No.6 爭鮮

翻攝FB／爭鮮

常有網友好奇，爭鮮旗下多個品牌有什麼不同？事實上，「爭鮮」、「爭鮮 Plus」與「MAGiC TOUCH点爭鮮」皆屬爭鮮餐飲集團。爭鮮號稱擁有全台最多家迴轉壽司店，主打價格親民；2015年底成立的MAGiC TOUCH点爭鮮，主打創意料理現點現做，並提供麵食、烤炸物、甜點與飲品等列車直送；2019年底推出的爭鮮Plus，結合点爭鮮的便利與爭鮮的親民，並導入鮮度管理系統，在壽司盤裝上晶片，超過最佳賞味時間便自動下架報廢，確保每一口都新鮮滿分。

2024年10月，台中文心家樂福爭鮮門市發生插隊爭議，一名約70歲男子堅持插隊並嗆聲店員「妳現在給我閉嘴」，最後由妻子勸離。現場一位女店員溫聲安撫，掀起一波聲量高峰。爭鮮集團回應，為保障顧客權益，客滿時須依規抽號碼牌入座，對事件感到遺憾，並感謝同仁冷靜維持秩序。

No.7 旭集 和食集錦

翻攝FB／旭集 和食集錦

想一次跨越京都的細緻、東京的時尚與大阪的豪爽嗎？饗賓餐旅旗下高級和食吃到飽品牌「旭集．和食集錦」，由職人手作料理，宛如展開一場日本料亭巡禮，從擺盤到風味，都在挑逗你的五感，常吸引饕客排隊等候。

旭集將日本各地風味與台灣在地鮮味融合，創造獨特的季節旬味，並規劃生魚片、握壽司、炙燒、汁煮、鐵板、燒物、炸物、蒸物、甜點等主題餐區，像走進9家不同風格的店舖，選擇豐富到令人眼花撩亂。今年7月，旭集首度插旗台南，掀起搶訂熱潮，訂位一開放便湧入大量人潮，甚至一度讓官網陷入「不斷轉圈圈」的狀態。

吃過的網友稱讚，「生食區表現穩，甜蝦手捲超鮮甜、海苔脆口，直接連吃三捲不誇張」、「現切生魚片、壽司、串燒、天婦羅、關東煮到鐵板燒應有盡有，而且擺盤跟味道都超講究，完全不輸單點的日本料理店」、「別忘了向服務生索取整隻麵包蟹，蟹身塞滿濃郁蟹膏，配上一點白飯就是極致享受」。

No.8 鳥貴族

翻攝FB／Torikizoku Taiwan-台灣鳥貴族

常去日本旅遊的人，對「鳥貴族」這家平價連鎖燒鳥店（日文「焼き鳥」，英文 Yakitori，指以烤雞肉串為主的餐廳）一定不陌生！它是許多美食愛好者的宵夜首選，最大特色就是所有餐點均一價。2024年9月，大成集團攜手日本鳥貴族在台北南西三越開出首店，瞬間引爆排隊潮；11月底，信義ATT 4 FUN二號店也熱鬧登場。

鳥貴族的菜單多達100種品項，雖然價格比日本稍高，但相較台灣其他居酒屋依然具競爭力。串燒提供醬燒、鹽烤、椒香三種口味，無論在日本或台灣，皆採用電熱烤爐料理，確保品質與風味一致。不過有部落客點出，「日本的吃起來會有一股炭香，但是台灣沒有」、「為了迎合台灣人口味，台灣鳥貴族降低了鹽味的鹹度，醬燒的醬汁也調整到不鹹口，但我個人還是比較喜歡日本的口味設定」。

除了招牌串燒，鳥貴族也推出多款特色料理，如山藥泥鐵板燒、貴族雞湯釜飯、雞湯雜炊、起司雞肉丸、青椒鑲肉等。其中釜飯採現點現煮，桌邊點火炊煮時香氣四溢，需等待約 30 分鐘，才能享用這份暖心美味。

No.9 隱家拉麵

翻攝FB／隱家拉麵

創立於2019年的中山赤峰街排隊美食「隱家拉麵」，在台北的拉麵圈裡人氣名列前茅，早已成了排隊名單上的固定班底！

推開店門，木質暖色調與文青感的空間，讓人瞬間沉浸在日本屋台般的氛圍中，吧台後半開放式廚房裡，師傅俐落地製作每一碗麵，視覺與香氣同時挑逗著食慾。隱家的靈魂在於多元卻穩定的湯頭，不論是濃郁豚骨醬油、辛辣豚骨、清爽黃金雞湯，還是各分店限定的真鯛魚白湯、極濃厚海老沾麵、松露雞白湯等，都能嚐到職人對食材與火候的嚴苛要求，麵體彈牙不黏，牢牢吸附湯汁；豪華叉燒拼盤更是肉食控的心頭好。

每一季隱家都會推出新口味，讓老顧客一次次回流，也讓第一次造訪的饕客意外驚喜。雖然排隊是必經的過程，但當那碗熱騰騰、香氣濃郁的拉麵端上桌，等待便成了一種甜美的前奏。隱家不只是賣拉麵，它用味道與氛圍，把「吃麵」變成一場值得細細品味的日式饗宴。

No.10 辣麻味噌拉麵 鬼金棒

翻攝FB／辣麻味噌拉麵 鬼金棒、《網路溫度計DailyView》

來自日本東京的鬼金棒拉麵，以獨特的辣麻味噌風味為招牌特色，每到用餐時間總是大排長龍，今年3月原先預計停售沾麵品項，結果大批粉絲湧入FB粉專吶喊「天呀～我每次都吃沾麵，沾麵>拉麵」、「十年來也只吃沾麵，因為你們沾麵的風味真的是無敵、只有老饕才懂的美味⋯如果再也吃不到了，鬼金棒沾麵會一輩子纏繞在我夢裡揮之不去的」、「光看公告戒斷症狀就出來了怎麼解」，最後成功挽救沾麵，店家決定繼續販售。

有網友在Threads分享排隊趣事，一名女客人在隊伍中等待，但她的朋友臨時去領錢還沒回來。店長得知後明確表示「不能解壓縮」，強調無論是買東西或領錢，都不可以中途加入。女客人堅稱聽不懂什麼是「解壓縮」，店家最後霸氣回應：「反正我就是不賣妳」，並轉身入內報警處理。

事件引發網友熱議，不少人力挺店家，認為規矩很清楚，排隊就該尊重順序。店長事後再次聲明，「解壓縮」就是一人排隊後，其他人再插進來，這種行為在店裡絕對不被接受，不懂不是理由，「你真的要插，就自己開一家店自己插」，強力呼籲「排隊是美德，插隊很缺德」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2023年08月04日至2025年08月03日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

