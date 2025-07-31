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我家、貴族、孫東寶...十大「連鎖平價牛排」人氣揭曉 冠軍聲量破表

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
平價牛排人氣排行榜。圖／ingimage
平價牛排人氣排行榜。圖／ingimage

誰才是連鎖平價牛排的霸主？

在物價不斷上漲的時代，能用兩、三百元就享受到一份熱騰騰的鐵板牛排，還附上無限供應的沙拉吧、湯品與飲料，對小資族與學生族來說，絕對是高CP值的幸福存在。不論是台灣人從小吃到大的的「我家牛排」、主打豐富沙拉吧的「貴族世家」，還是走復古台式路線的「孫東寶」，每一家都各有死忠的擁護者，但究竟哪家才是多數網友心中最強的牛排霸主呢？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出網路討論度最高的10大連鎖平價牛排。在這份聲量榜單中，有些品牌靠著穩定品質與多元選擇穩居人氣之列，有些則憑創新菜色與年輕化行銷策略快速吸粉，其聲勢與熱度可說是絲毫不遜於高檔牛排。本文就來揭曉各大平價牛排的亮點與特色，看看哪一家店最能攻佔網友的心與胃！

No.10 牛魔王牛排

牛魔王牛排最早從師大夜市的路邊攤起家，靠著便宜、大份量的口碑在學生圈迅速竄紅，是許多師大生的經典回憶。隨著人氣水漲船高，牛魔王不僅在師大夜市設立店面，更將版圖拓展至士林夜市、饒河夜市等熱門商圈，成為夜市牛排中的高貴不貴的指標性美食之一。雖然牛魔王不像一般連鎖平價牛排店那樣提供豐富的沙拉吧，但每份排餐都會附上一碗熱騰騰的酥皮濃湯，濃郁香滑的口感搭配金黃微酥的餅皮，不少饕客直呼根本是牛排的靈魂配角；再加上紅茶無限暢飲，讓人吃飽喝足超過癮。主打平價的牛魔王，排餐價格約落在三百元左右，從基本款的沙朗牛、特製豬，到澎湃系雙拼組合通通有，價格親民、誠意滿滿，也難怪成為許多人逛夜市的飽餐首選。

No.9 紅吱吱平價牛排館

image source: 翻攝FB／紅吱吱平價牛排館
image source: 翻攝FB／紅吱吱平價牛排館

說到高CP值的牛排店，「紅吱吱平價牛排館」絕對是中北部鄉親口袋名單中的佼佼者！主打排餐最低只要190元就能開吃，不僅價格親民，還附設超豐富的自助吧，像是濃湯、吐司、冰淇淋、爆米花、飲料通通無限量供應，甚至連麵條都可以免費加到飽，堪稱學生族、家庭客的用餐天堂。店內裝潢以紅黑色為主要視覺風格，簡約中帶點工業風的潮感，營造出寬敞舒適的用餐氛圍。目前紅吱吱在桃園、苗栗、新竹等地均設有多間分店，成為許多在地人心中最划算的牛排館之一。一名網友在PTT發問「新竹最猛的平價牛排是哪間？」不少網友大推「紅吱吱啊，肉超級嫩，玉米濃湯又好喝」、「紅吱吱吧，很便宜」、「紅吱吱，沒有之一」。

No.8 成功牛排

image source: 翻攝FB／成功牛排 SuccessSteak 品牌總部
image source: 翻攝FB／成功牛排 SuccessSteak 品牌總部

走平價又澎湃路線的成功牛排，分店多集中在台中、新竹一帶，以高CP值深受饕客喜愛。其排餐價格多落在120元至450元之間，選擇多元又親民，最便宜只要點一份120元的鐵板麵，就能盡情享受超豐富的自助吧菜色，包括玉米濃湯、厚片吐司、咖啡、冷飲、冰淇淋、爆米花等應有盡有，每樣通通無限量供應。最佛心的是，排餐所附的鐵板麵條更是可以免費無限續，完全就是大食量朋友的救星！此外，店內運用大量木質元素打造溫馨氛圍，加上用餐空間寬敞，讓人吃得飽又坐得舒服，因此不少人一吃成主顧，成為網友回訪率極高的人氣牛排館。不過，也有網友針對價格提出意見表示「成功牛排已經變不平價了」、「就夜市牛排的水準，不過更貴但肉更薄」。

No.7 小時厚牛排

image source: 翻攝FB／小時厚牛排sahansi-連鎖總部
image source: 翻攝FB／小時厚牛排sahansi-連鎖總部

創立於2019年的「小時厚牛排」，以「百分之百原塊肉」為主打，堅持讓顧客吃到最實在的好品質。目前北中南地區皆設有多家分店，累積不少死忠饕客的支持。店家提供多元排餐選擇，價格相當親民，主餐最低只要190元起，更提供排餐加價70元升級焗烤版本，甚至連螺旋麵和油麵都可無限續加，CP值直接拉滿；另一大亮點則是豐富的自助Buffet區，多達十多種品項讓人吃到飽，除了基本款的烤麵包、玉米濃湯、汽水機、咖啡機，還有一般牛排館罕見的古早味小點心，如飛機餅、豬耳朵、菜脯餅等，連霜淇淋、古早味紅茶與奶茶皆一應俱全，一秒喚起網友的童年回憶。無論是份量還是品質，小時厚牛排都精準命中饕客的心，也因此在平價牛排市場中成功搶下人氣席次。

No.6 赤鬼牛排

有「平價高檔牛排」之稱的赤鬼牛排，發跡於台中知名的逢甲夜市，深耕中部市場多年，不僅是在地人熟知的排隊名店，也是外地饕客造訪台中時指定朝聖的美食清單。除了曾榮獲《時報週刊》2008美食鑑定人氣50店的肯定，更入選《Taiwan Journal》精選餐廳與《商業周刊》專欄推薦，人氣與口碑兼具，實力備受肯定。隨著品牌知名度攀升，赤鬼牛排的分店版圖也拓展至彰化、高雄等地，成為中南部牛排控眼中的高CP值代表。店內餐點價格親民，最低只需300元即可享用套餐內容，每份包含副餐、蛋品、餐包，其中蛋品更是別出心裁地以日式茶碗蒸取代牛排館常見的荷包蛋，讓人用餐時倍感驚喜。而店內的自助吧也是一大亮點，赤鬼提供各式小菜、熱湯與飲品，通通都能無限取用，超高CP值也讓不少饕客甘願久候，不分平日或假日時總是大排長龍，說是中部最強平價牛排一點也不為過。

No.5 瀧厚炙燒熟成牛排

在北、中、南各地皆可見其足跡，「瀧厚炙燒熟成牛排」主打用最實在價格吃到高品質熟成牛肉，最低只要290元起即可享受頂級食材，是不少人約會聚餐的好選擇。該品牌最大的特色是以獨門熟成工法，將肉質熟成至軟嫩入味，再透過高溫直火炙燒，將肉汁牢牢鎖住，讓不少饕客忍不住一吃入魂。此外，店內還設有免費自助吧，像是飲料、咖啡、湯品皆可無限取用，其中「蕃茄牛肉羅宋湯」更是網友激推的隱藏版亮點。除了美味的主餐，「瀧厚炙燒熟成牛排」在裝潢設計上也別具巧思。全店以沉穩質感的深藍色為主視覺，融合摩登英倫風格，打造出全台唯一的「英倫美學牛排館」，讓人彷彿一秒置身歐洲街角餐館，享受沉浸式的浪漫氛圍。「必喝蕃茄牛肉羅宋湯，每次喝爆好幾碗」、「高貴不貴的牛排館我推這家」、「約會來這裡吃牛排不傷荷包」。

No.4 牛室炙燒牛排

翻攝FB／牛室炙燒牛排 BEEF HOUSE 板橋府中店

有別於傳統牛排館走平價路線，「牛室炙燒牛排」餐點價格大多落在390元至500元之間，屬於中價位，但物超所值。主餐選擇十分多元，除了常見的牛排、豬排、雞排外，還有德國豬腳、魷魚排、比目魚排等高檔食材，並可自由搭配升級成超值海鮮套餐，滿足不同族群的口味喜好。而最大亮點莫過於90分鐘內無限享用的自助吧！不只提供炸物、披薩、港點等經典熱食，甚至連軟殼蟹、蛤蜊、魚排等海鮮類也能無限享用，菜色種類堪比飯店等級的Buffet。從主餐品質到自助吧菜色都絲毫不馬虎，開業以來便憑藉超高性價比迅速累積好口碑；目前該品牌在桃園、板橋、台中、台南、高雄等各地皆有分店，成為許多人心中家庭聚餐與朋友聚會的熱門首選。

No.3 貴族世家牛排

image source: 翻攝FB／貴族世家
image source: 翻攝FB／貴族世家

走過30個年頭的貴族世家牛排，從早期的家庭式西餐廳，逐步發展為全台擁有近200家門市的連鎖品牌。貴族世家以超豪華自助吧聞名，從炸物、義大利麵、炒飯、壽司、涼拌小菜、湯品、咖啡、冰淇淋通通無限供應，堪稱牛排界的Buffet霸主！

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析來看，本次調查區間分別有三波明顯的聲量高峰，首波熱度出現在2024年11月22日，去年「貴族世家」推出新型態mini店，全台首家門市落在台北大安區，主打精緻平價，且最低299元起就能享用排餐加自助吧吃到飽，超高CP值吸引眾多美食部落客搶先開箱，單日聲量飆升至571筆；而第二波高峰的時間點則是落在2025年6月24日，因台北市最後一間「貴族世家」預計於月底熄燈，消息一出立刻引爆討論，不少網友感慨表示「20幾年前常去吃，牛排還有自助餐，在當時是很優質的餐廳，可惜了」，滿滿回憶殺也讓聲量衝上新高，創下當日620筆聲量；同年的7月10日是第三波高峰期，近日貴族世家在板橋開設全台最大旗艦店，自助吧推出超過百道熟食料理，除了有現做的蚵仔煎外，還將煎魚、豬血糕等傳統台式小吃通通搬上桌，宛如化身一座小型的台灣夜市，與前陣子「我家牛排」遠科店比拚的意味十分濃厚，不少網友也常把兩家拿來相比較，討論「兩家都很看分店 不過比起來我比較喜歡我家」、「這兩間的重點都不是牛排，看一下自助吧喜歡哪個就去」、「個人比較喜歡貴族的沙拉吧，還有現做蚵仔煎太加分」。

No.2 孫東寶牛排

image source: 翻攝FB／孫東寶 台式牛排教父
image source: 翻攝FB／孫東寶 台式牛排教父

被譽為「台式牛排教父」的孫東寶牛排，自1976年創立至今，陪伴無數台灣人成長，早已成為許多人記憶中不可或缺的經典滋味。其主打親民價格與份量十足的牛排套餐，最低排餐價只要220元起，不僅主餐誠意十足，還附贈肉燥飯、湯品與飲料無限供應，深受學生族與小資族喜愛。目前孫東寶在全台擁有近百間門市，並自去年起陸續推出升級版「Plus店型」，將用餐規格再提升。而升級版自助吧，包含現烤披薩、咖哩牛肉飯、酥炸小點、小菜、冷熱飲與冰淇淋等，通通無限吃到飽。此外，孫東寶雖然走平價路線，但在食材品質上絲毫不馬虎，堅持選用原塊牛肉，非重組肉，不僅讓人吃得安心，更驚艷其高於價格的肉質水準。平價卻不失誠意，也難怪孫東寶能在牛排界始終屹立不搖。不過，近期有網友在PTT發文好奇表示「孫東寶怎麼倒這麼多間？」對此，不少人紛紛回應「學生需要更多自助吧，不如貴族」、「簡單講就是過譽＋CP值太低」、「沙拉吧太悲劇，毫無CP值可言」。

No.1 我家牛排

image source: 翻攝FB／我家牛排
image source: 翻攝FB／我家牛排

毫無懸念，「我家牛排」以年聲量高達20,913筆的壓倒性成績奪下人氣第一名，穩坐連鎖平價牛排界的龍頭寶座。身為7、8年級生共同回憶的我家牛排，不僅是學生時代聚餐的首選，更是許多人從小吃到大的經典台式牛排。自1987年創立以來，便以實惠價格、高CP值自助吧迅速打開知名度，目前全台擁有數十間門市，北中南皆有據點，分店版圖持續擴張中。

值得一提的是，今年「我家牛排」進駐板橋開設全台最大旗艦店更是話題不斷，主打最低只要400元左右就能爽吃百道料理，自助吧菜色包含開胃冷盤、經典熱炒、各式炸物、飲料吧、水果區、甜點櫃等，種類多到讓人有選擇障礙，網友甚至笑稱「被牛排耽誤的自助百匯餐廳」。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析來看，本次調查區間的聲量高點落在2025年4月2日，也就是「我家牛排板橋遠科店」開幕翌日，當天吸引大批民眾排隊嚐鮮，網路討論熱度爆棚，創下單日764筆聲量。網友紛紛大讚「根本可以不點牛排，光吃沙拉吧就回本」、「這間的沙拉吧真的有狂欸」、「不到500元有這麼多的菜色，CP值真的很高啊」；不過也有網友不買單表示「菜色真的多！但是口味還好」、「很普欸，寧願加點錢吃饗食」，儘管評價兩極，但板橋旗艦店的開幕話題還是成功帶動了品牌聲量。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年07月16日至2025年07月15日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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