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王品5火鍋品牌88折寵爸 祖孫三代穿運動服、「聚」鍋開涮享5折

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
和牛涮為爸爸推出專屬優惠，領取Line優惠券點頂級和牛套餐，可享88折優惠。王品集團／提供
和牛涮為爸爸推出專屬優惠，領取Line優惠券點頂級和牛套餐，可享88折優惠。王品集團／提供

歡慶父親節來吃火鍋超暖心，王品集團（2727）五大鍋物品牌「和牛涮 日式鍋物放題」、「青花驕麻辣鍋」、「向辣麻辣鍋吃到飽」、「聚 日式鍋物」與「尬鍋台式潮鍋」聯手祭88好禮寵爸。即日起到8月31日，「和牛涮」推出加Line領優惠券，可享頂級和牛套餐88折。8月1日~8月10日，「青花驕」限時推出到店消費故宮聯名四人套餐直接打88折。8月1日~8月31日到「向辣」內用點798元以上套餐，即可享88折優惠。

犒賞爸爸大口吃和牛，「和牛涮」即日起到8月31日，為爸爸推出專屬優惠，成為品牌Line好友領取優惠券，到店點頂級和牛套餐，立即可享88折優惠。加價49元升級「關西壽喜燒」，和牛油與焦糖融合散發迷人香氣，煎燒和牛滋味濃郁，吃再多都不膩，又能順便省荷包，一起用最強的和牛吃法為老爸慶祝。

網路票選精品麻辣鍋第一名「青花驕」，再度聯手國立故宮博物院，即日起到9月30日，推出聯名四人套餐，包含紹興酒香和牛三拼、驕公鼎肩小排牛肉麵、還有宮廷甜點冰心琥珀綠豆糕聯名餐點。為迎接父親節到來，品牌加碼限時優惠，帶爸爸來「青花驕」8月1日~8月10日到店消費聯名四人套餐即可享88折。

愛吃辣的爸爸則不能錯過「向辣」，8月1日~8月31日到品牌內用點798元以上套餐，即可現打88折。8月4日起，海陸頂級享套餐新增日本F1國產牛生力軍，實現冠軍澳洲純血和牛、極上和牛鞍下等4大和牛自由吃到飽。

「尬鍋」即日起到8月10日，推出內用炒雞火鍋指定單人套餐（任選爆炒雞湯、主餐任選雪花牛或梅花豬），跟爸爸一起「爸氣」合照打卡社群後告知服務人員，可享88折好康，帶爸爸來吃年輕人都愛的火鍋，體驗桌邊爆炒秀，用濃郁的爆炒雞湯火鍋，開啟與爸爸的新日常。

即日起到8月31日，帶爸爸到「聚」開涮，同桌每人穿運動服拍照打卡，點西班牙向日葵豬、極上和牛鞍下、雙海老盛合套餐現打88折。祖孫三代穿運動服進店用餐，爺爺享指定套餐還能享5折優惠，讓父親節相聚的每一口都溫暖到心坎裡。

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