「晶華饗藝・客味上新」客家美食新篇章

客家委員會今（9）日於台北晶華酒店舉辦「晶華饗藝・客味上新」記者會，由副主委邱星崴、晶華酒店副總經理羅明威與總主廚張明志，攜手美食節目製作人焦志方共同出席，於現場品嘗並交流料理創作理念。本次活動以在地客家食材為核心，結合張明志總主廚的創意料理手法，推出全新系列客家特色料理。主打三道料理包含：「美人茶香映」、「橙韻沙拉醬」與「梅香牛肉漢堡排」，展現客食料理的多元風貌，同時體現「在地食材、當代表現」的品牌精神，讓傳統與創新於餐桌上完美交融。

邱星崴副主委致詞時表示，在全球眾多飲食文化中，客家料理是少數具備「空間感」的飲食系統，其食材、工序與風味皆承載著地方文化的立體意象。客委會推動「客食Ha-Food」計畫，正是要透過料理語言，將這樣立體的文化轉化為大眾可親近、可體驗的日常風景。他形容，這是一場從3D到2D的文化轉譯，象徵傳統文化的重現與創新詮釋。他指出，「客食Ha-Food」品牌精神就是透過跨界合作與創意展現，讓傳統客家食材以當代表現重新亮相，賦予客家飲食全新的生命力。期盼藉由這個品牌，吸引年輕世代走入客庄，親身體驗在地生活，可以更深刻理解客家飲食背後所蘊含的文化故事與生活哲學。

晶華酒店羅明威副總經理則表示，晶華長期關注台灣這塊土地在地飲食文化的發展，十分榮幸能與客委會合作，攜手打造具文化深度與精緻美學的客家料理。這次與客委會合作原本討論是研發三道料理，然而在主廚團隊試作過程中，深感客家食材蘊含的可能性與表現力，最終決定加碼至八道料理，希望讓每位來賓都能在一餐之中體驗客家飲食的多元層次，透過料理成為民眾探索臺灣多元文化的重要橋梁。

美食節目製作人焦志方也於現場分享到，自己長期關注臺灣各地特色飲食，「時間」二字可以充分詮釋客家料理背後蘊藏的文化故事與職人精神。此次八道客家創新料理，不僅保留了食材原有的風味，更透過現代料理手法重新演繹，也展現了文化創意再生的力量，令人驚艷。他認為，這樣的文化再現與創意融合，正是當代飲食最動人的表現方式，也能讓更多年輕族群重新認識並親近客家文化。

本次「晶華饗藝・客味上新」記者會不僅展現了客家食材的當代表現，更體現跨界合作的深度與美學價值。客委會也宣布，「晶華酒店與客委會合作」系列餐點即日起至114年8月31日於台北晶華酒店栢麗廳自助餐限期推出，可於平/假日的午/晚餐時段品嘗，誠摯邀請民眾走入客庄風味、品味文化創新，親身體驗「客食Ha-Food」的好味緒與文化魅力。