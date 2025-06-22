「德克士」FUN暑假開吃！炸雞雙人點心組最低55折起

常舉辦主題集市的「有趣市集」，這次幫大家集結了65家餐廳、攤商，用「漢堡」當作主題，來一場「漢堡大學—漢堡的多重宇宙」，把許許多多發揮創意的特色口味漢堡，帶到6/21、6/22的台北圓山花博廣場，讓喜歡漢堡的饕客們吃個夠，快記好舉辦的時間去吃「堡」！

2025-06-20 14:02