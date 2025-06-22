「德克士」FUN暑假開吃！炸雞雙人點心組最低55折起
暑假開跑，德克士邀你一起「咔滋嗨吃」！自即日起至7月16日，全台德克士門市推出限定優惠，最低55折起就能吃到金黃酥脆的招牌炸雞。這次祭出兩款超值組合，不論是閨蜜小聚或全家分享都超划算，讓你在歡聚時刻也能吃得滿足又有感！
首推「雙人歡聚點心組」，只要129元（原價233元），包含香辣咔滋啃骨雞一隻、大份金黃地瓜薯霸、紫金QQ球與兩杯飲料，點心豐富、美味升級；還有「暑假超值分享餐」299元（原價481元），三塊招牌脆皮炸雞搭配洋蔥圈、地瓜薯霸、QQ球與三杯飲料，聚餐首選，一次滿足炸雞控！
活動適用全台德克士門市，無論是臨櫃、自助點餐機或Line線上點餐都能享優惠。現在就揪朋友一起衝門市爽吃脆皮炸雞，或動動手指輕鬆線上點餐，把歡樂美味帶回家！完整活動與門市資訊可上官網查詢。
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