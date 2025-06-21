快訊

下雨也不會比較涼…未來一周炎熱 7縣市明飆破36度

聽新聞
0:00 / 0:00

甜甜圈賣出名堂！阿KEN聯手陳冠希推「期間限定合作」

聯合報／ 記者李姿瑩／即時報導
阿KEN和陳冠希在餐飲副業上跨界合作。圖／品牌提供
阿KEN和陳冠希在餐飲副業上跨界合作。圖／品牌提供

阿KEN打造的甜甜圈品牌GooDonut，主打「爆餡、Q 彈」的手工現做甜甜圈。首間門市位於台北車站商圈，於試營運時即創下秒殺人氣。如今他被陳冠希的咖啡品牌CAFEAO相中，找上門來盼強強聯手，推出期間限定商品，要抓住潮流餐飲商機。

CAFEAO是一間以藝術與設計為主題的咖啡廳及概念零售空間，由陳冠希與他多年好友Sky Gellatly共同構思與打造。CAFEAO的名稱結合了 「café」與日文中的「ao」(藍色)，並以「藍天思維」(Blue Sky Thinking)為核心，除了體現品牌的視覺風格，也象徵著兩位創辦人對平衡、放鬆與和諧的共同追求。

這次展開期間限定合作將於 6 月 22 日起於雙方品牌門市登場，以「交換販售」形式展開雙方期間限定商品僅於對方店鋪獨家販售，CAFEAO祭出首次發表的瓶裝冷萃咖啡，適合與甜點一同享用。GooDonut 也推出全新口味「好事花生」爆餡甜甜圈，象徵「好事發生」。詳細發售方式請參考雙方社群貼文，每日數量有限，售完為止。

延伸閱讀

陳冠希爆怒嗆空服員「我讓你丟工作」　經紀人還原真相

陳冠希被控頭等艙爆氣！怒嗆空服員「我要讓你丟工作」

甜甜圈太萌惹！史努比 x 糊塗塌客聯名再登場～Mister Donut 2025夏日限定錯過捶心肝

重提艷照風波！張柏芝多年後鬆口認了：我信錯了人

相關新聞

現煮義大利麵遇上酥脆炸雞！ 6/22限定晚宴 「WEEKEND SOIRÉE」週末炸雞俱樂部讓味蕾炸裂

【旅奇傳媒/編輯部報導】PASTA & CO. 攜手 WEEKEND CHICKEN CLUB，只此一晚的夏日快閃活動来了！06/22 (日) 17:30-22:30，PASTA & CO. 的主廚暨

「饗食天堂、果然匯」父親節訂位「這日」開放！帶爸爸吃Buffet　訂位方式、注意事項一次看

請爸爸吃Buffet要注意！饗賓集團旗下人氣自助餐廳相繼發布2025父親節訂位公告，饗食天堂、果然匯等兩品牌...

吃堡飽！有趣市集推「漢堡的多重宇宙」吃好吃滿 限量免費可樂、氣泡飲記得領

常舉辦主題集市的「有趣市集」，這次幫大家集結了65家餐廳、攤商，用「漢堡」當作主題，來一場「漢堡大學—漢堡的多重宇宙」，把許許多多發揮創意的特色口味漢堡，帶到6/21、6/22的台北圓山花博廣場，讓喜歡漢堡的饕客們吃個夠，快記好舉辦的時間去吃「堡」！

福勝亭「開運豬排定食」187元開吃！一日限定、單人也能衝 「飯湯、高麗菜絲」免費吃到飽 點飲料吧「一招」省荷包

日式豬排定食190元有找！連鎖日式豬排專賣「福勝亭」每月激安日將登場，本月推出一日限定「豬排定食」兩份只要374元，還能以銅板價加購飲料吧喝到飽。

台北滷肉飯Top 5爭霸戰！這5碗在地人激推的經典滷肉飯你吃過了嗎？

滷肉飯是許多旅客到台灣一定會想嘗試的在地美食，也是不少在地人心中最溫暖的日常味道。RG小編這次整理出雙北五家口碑極佳的滷肉飯名店，從巷弄老味到米其林推薦，搭配周邊景點與行程建議，讓你不只能吃得滿足，也能邊走邊認識城市的真實樣貌！

南港LaLaport新亮點 台北101人氣餐廳SALT&STONE進駐

高人氣美式餐廳「SALT&STONE」自品牌成立以來首度展店，將於6月26日正式進駐台北南港LaLaport購物中心1樓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。