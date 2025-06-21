甜甜圈賣出名堂！阿KEN聯手陳冠希推「期間限定合作」

阿KEN打造的甜甜圈品牌GooDonut，主打「爆餡、Q 彈」的手工現做甜甜圈。首間門市位於台北車站商圈，於試營運時即創下秒殺人氣。如今他被陳冠希的咖啡品牌CAFEAO相中，找上門來盼強強聯手，推出期間限定商品，要抓住潮流餐飲商機。

CAFEAO是一間以藝術與設計為主題的咖啡廳及概念零售空間，由陳冠希與他多年好友Sky Gellatly共同構思與打造。CAFEAO的名稱結合了 「café」與日文中的「ao」(藍色)，並以「藍天思維」(Blue Sky Thinking)為核心，除了體現品牌的視覺風格，也象徵著兩位創辦人對平衡、放鬆與和諧的共同追求。

這次展開期間限定合作將於 6 月 22 日起於雙方品牌門市登場，以「交換販售」形式展開雙方期間限定商品僅於對方店鋪獨家販售，CAFEAO祭出首次發表的瓶裝冷萃咖啡，適合與甜點一同享用。GooDonut 也推出全新口味「好事花生」爆餡甜甜圈，象徵「好事發生」。詳細發售方式請參考雙方社群貼文，每日數量有限，售完為止。