21Plus「1元烤雞腿」快閃5天！別只知道呱呱包 頂呱呱「神級烤腿」新聯名餐 搭「起司球+布朗尼球」超邪惡

不讓炸雞專美於前，比炸雞更香更多汁的烤雞優惠來了！連鎖烤雞品牌「21Plus」祭出限時5天「1元烤雞腿」優惠，烤全雞+招牌大雞腿一次滿足；還有頂呱呱「隱藏神品」再度爆紅，別再只知道點炸雞、呱呱包了。

圖／21Plus提供

因應618年中購物節，21Plus「1元烤雞腿」快閃登場回饋消費者，6/16至6/20，購買「21香草烤雞（原價285元）」可享優惠價265元，還能再以1元超狂銅板價加購價值125元的「21香草烤雞腿」，1元爽嗑經典大雞腿，整組買下來只要266元，現省144元。本優惠活動限21Plus實體門市、線上預訂取餐，外送平台不適用。

圖／頂呱呱提供

而台式速食龍頭「頂呱呱」則聯名Podcaster歐娜，即日起至6/30，特別推出3款聯名套餐，有獨享餐、雙人餐及派對餐，最低199元起開吃無敵烤腿1隻、呱呱啵啵球1份和35元飲品1杯。頂呱呱不只有炸雞和呱呱包，隱藏版神級單品「無敵烤腿」更是必吃，「呱呱啵啵球」每份都能吃到「莫札瑞拉起司球、布朗尼巧克力球」，鹹甜爆漿堪稱一絕。

需注意的是，頂呱呱x歐娜聯名餐於全台門市開賣，桃園機場、松山機場、桃園青埔、南港lalaport、忠孝SOGO店、北車捷運店除外。無敵烤腿現點現做，須耐心等候約3-5分鐘，每日數量有限、售完為止。