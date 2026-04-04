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君品酒店「肉桂捲快閃北車地下街」！銅板價開吃人氣甜點

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／君品酒店提供
圖／君品酒店提供

瞄準通勤與旅客人潮，君品酒店即日起至4月15日進駐東森廣場台北車站K區地下街設置期間限定櫃位，推出人氣經典肉桂捲。此次特別調整為迷你尺寸，價格更親民，單顆40元、3入組110元，吸引不少甜點控搶購。

圖／君品酒店提供
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本次快閃主打飯店招牌肉桂捲，由甜點主廚以牛奶甜麵糰細緻揉製，麵體口感柔軟濕潤，層層包裹濃郁肉桂醬與紅糖粉，入口散發溫潤辛香與焦糖甜味，風味層次分明。雖然尺寸較飯店版本略小，但仍保留經典風味與高質感口感，成為近期台北車站地下街話題甜點之一。

圖／君品酒店提供
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若無法親臨現場，業者同步提供線上預訂服務。原尺寸經典肉桂捲推出3入盒裝，售價399元，採冷藏保存，期限為3天，主打不需加熱即可食用，從冰箱取出後建議於一小時內享用，能品嚐最佳口感。商品於飯店6樓茶苑提供自取服務，並採線上結帳方式預訂。

圖／君品酒店提供
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業者提醒，產品含堅果、蛋與乳製品，對相關成分過敏者需留意；同時響應環保政策，現場與取貨皆不主動提供餐具。此次期間限定快閃，讓民眾不必走進飯店，也能用平實價格輕鬆享受五星級甜點風味。

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君品酒店 肉桂捲 甜點 台北車站

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