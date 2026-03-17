先喝道「新品買1送1」！聯名《都市開基祖》推懷舊系手搖 一日限定「青梅四季春」25元開喝

被網友笑稱為「被便利商店耽誤的甜點店」的全家便利商店再出招！旗下甜點品牌minimore觀察到近年消費者對甜點不只追求美味，更期待創意與話題感，瞄準社群流行的「經典混搭」風潮，以甜點三大元素「口感、風味、餡料」為核心，推出多款層次豐富的創意新品，3月18日起正式開賣，邀甜點控一起嚐鮮。

2026-03-16 17:20