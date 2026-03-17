先喝道「新品買1送1」！聯名《都市開基祖》推懷舊系手搖 一日限定「青梅四季春」25元開喝
手搖新品買1送1！先喝道「懷舊系台味手搖」將於3/18開賣，同步於全台門市加碼「新飲品買一送一 」，用酸甜果香征服你的味蕾。
古典玫瑰園集團旗下手搖「先喝道」攜手客家電視台年度大戲 《都市開基祖》推出「全新青梅系列」，有茶控必點的「青梅四季春」及滿足咀嚼控的「鹹酸甜麻粿（青梅口味）」兩款飲品，喝得到鹹、酸、甜等多層次味覺感受，讓人一口接一口。
先喝道更在新品開賣首日祭出「青梅四季春買一送一」優惠，3/18一日限定於全台門市展開，每人限購3組，限現場/你訂自取，各門市數量有限、售完為止。
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