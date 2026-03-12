快訊

炎上準備？韓式餐廳老闆道歉「經典賽控分」祭優惠 網傻眼：完美得罪兩邊

房市崩盤前兆？去年3700家建商歇業嚇壞 專家破解：根本放大恐慌

木星順行ing！「12生肖開運指南」春分之前快照做…財運滾滾來

聽新聞
0:00 / 0:00

巴黎最老牌米其林三星餐廳慘遭降級！37年傳奇中斷原因曝光

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
2015年，時任美國總統的歐巴馬（前左）曾在「眾神的美饌」餐廳接受法國總統歐蘭德（前右）款待。法新社
2015年，時任美國總統的歐巴馬（前左）曾在「眾神的美饌」餐廳接受法國總統歐蘭德（前右）款待。法新社

巴黎最古老的三星米其林餐廳「眾神的美饌」（L'Ambroisie）近日被米其林指南降級，這則新聞於2026年3月11日由《泰晤士報》報導，震驚法國美食界。這家位於巴黎孚日廣場（Place des Vosges）拱廊下的經典法式料理殿堂，自1988年起連續維持三星殊榮，是巴黎最悠久的三星餐廳，以莊嚴肅穆如博物館般的氛圍聞名，專注於傳統高級法國美食。餐廳在2015年曾接待時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）與法國總統歐蘭德（François Hollande）等政要的晚宴，象徵其頂級地位。

降級原因主要歸咎於主廚交接。創辦人兼原主廚Bernard Pacaud（現年78歲）近一年前出售餐廳並退休，新老闆為法美巴西裔企業家Walter Butler，並於去年11月引入39歲日本籍新主廚Shintaro Awa（安發伸太郎）接掌廚房。

Awa出身餐飲世家，自青少年時期移居法國學習法式料理，Michelin國際總監Gwendal Poullennec表示，新廚師「正在適應並接手這家標誌性傳奇餐廳」，希望他能在未來幾年融入個人風格與真誠，延續傳統同時注入新意，因此給予調整空間。目前餐廳從三星降至二星，這是2026年米其林指南法國版公布的少數降級案例之一，也是巴黎唯一失去三星的餐廳。法國另一知名降級為Sébastien Bras的Le Suquet，從三星降至二星。

新老闆Walter Butler對此表示失望，但強調二星仍肯定新主廚Shintaro Awa的優秀表現，並形容美食是「與時間和味蕾的持續對話」。米其林評審標準聚焦食材新鮮度、技術掌握、風味平衡及主廚個性，此次變動反映交接過渡期的正常評估，而非品質崩盤。L'Ambroisie雖失去一星，仍維持高水準，預計未來有機會重返三星行列。這事件也再度凸顯米其林指南的嚴苛與影響力，一星變化往往牽動餐廳命運，甚至曾引發如2003年Bernard Loiseau因謠言自殺的悲劇。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

新任主廚Shintaro Awa。法新社
新任主廚Shintaro Awa。法新社

巴黎 歐蘭德 歐巴馬 米其林 法式料理

延伸閱讀

北市前泰式名店老闆欠稅拒繳 獨臂主廚隱匿財產遭桃園地院裁定管收

台北喜來登辰園新主廚新氣象 出身傳統粵菜世家，受米其林三星中餐廳洗鍊，端出「乾式熟成」中菜！

法國巴黎財管：下調股債評級 保守看待風險資產 Fed今年僅降息一次

韓國米其林2026名單出爐！安成宰 Mosu 回歸二星 孫鍾元續坐「雙星主廚」版圖

相關新聞

Avalon精緻河輪之旅 體驗流動生活藝術

當人們的旅行史回溯至兩百年前，「河輪（River Cruise）」遠比現代的海上郵輪更早誕生。19世紀工業革命帶來蒸汽動力，歐美重要河道開始出現了蒸汽船，從運送貨物與郵件、到河岸的觀光之旅，為旅人們漸漸打開了一條精彩的河流上的慢旅行。

從米蘭到冰島的白日夢大冒險　兩台速克達的北極圈長征

在那部電影《白日夢冒險王》裡，男主角跳上直升機、衝進冰島的畫面，曾讓無數人熱血沸騰。但如果把場景換一下，主角不是好萊塢巨星，而是兩個平凡的台灣男生；交通工具不是直升機或越野吉普車，而是兩台排氣量加起來還不到某些重機一半的速克達——SYMADXTG 與 MMBCU。這聽起來不像冒險，更像是一場荒謬的鬧劇，但我們真的這麼做了。

《柏捷頓家族：名門韻事》聯名下午茶 打造甜甜的浪漫情人節

【旅奇傳媒/編輯部報導】進入浪漫的二月，向來重視節慶的倫敦「蘭斯伯瑞飯店」（The Lanesborough），將至即日起，以合作多年的《柏捷頓家族：名門韻事》全新一季聯名下午茶，同時與「維也納薩赫飯

錯過再等一年！歐洲春季賞花 不能錯過王者「花車遊行」盛典 僅此2團

【旅奇傳媒/編輯部報導】最奢華的春季花卉視覺饗宴，就從歐洲開始！到了春天，世界各地的旅人都在追花，而專研深度之旅超過30年的「永信旅遊」，以細膩行程設計與高品質服務聞名，針對全球的花季打造選擇繁多、精

人與貓共享城市「羅馬」　在千年古蹟中自在穿梭的喵星人

數年前我在網路新聞上看到一則趣聞：有人在Google地圖搜尋羅馬「銀塔廣場」Largo di Torre Argentina時竟在街景圖發現一顆巨大「喵頭」霸氣入鏡。隔年前往羅馬旅遊時我特地前往銀塔廣場一探究竟，果然見到一群貓咪靈巧地在古老的石柱與斷牆間穿梭，也有貓咪慵懶地的陰涼處打盹。陽光傾瀉而下，這些喵星人自在的棲息於這座2,000多年的遺跡裡，彷彿牠們才是這座永恆之城真正的主人。

四大名峰一次蒐集！ 環遊德義「多洛米堤」 早鳥最高省7000元

【旅奇傳媒/編輯部報導】在歐洲群山之巔，阿爾卑斯的壯麗與多洛米堤的詩意，始終是旅人心中的夢想。永信旅遊以「八心八薦」為設計理念，推出「德義多洛米堤阿爾卑斯環遊14天」行程，為喜愛群山與美湖的遊人，獻上

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。