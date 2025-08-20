快訊

丁學文專欄／美企絢爛財報 恐是矇蔽投資人的煙霧彈

慎防冰雹！15縣市大雨特報 午後大雷雨開炸 國家級警報區域曝

槍殺後丟包醫院「算有救人之心」 林澤峰奪仇家命判23年定讞

美食網紅餐廳遇橫禍！遭休旅車衝撞「血濺餐桌」　驚悚畫面曝光

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
妮娜與派翠克在餐廳用餐，突一輛休旅車衝撞進餐廳。 圖／擷自IG／cuveesculinarycreations
妮娜與派翠克在餐廳用餐，突一輛休旅車衝撞進餐廳。 圖／擷自IG／cuveesculinarycreations

當人坐在餐廳享用美食時，卻突然發生意外被車撞飛受傷，這種衰事日前就發生在美國兩名網紅身上，事發當時的影片讓人看了都驚呆。

美國一名美食網紅妮娜（Nina Santiago）與另一位網紅派翠克（Patrick Blackwood），16日下午在休士頓一家餐廳介紹享用美食時，突然一輛休旅車衝撞進餐廳，巨大的撞擊力讓餐廳的落地窗都被撞碎，而兩人剛好坐在窗邊位置，當場被撞到彈開。

事發妮娜在IG曝自己傷勢及兩人坐在救護車上被送醫的照片，她的臉部、手臂等多處被玻璃劃傷，派翠克也是同樣的情況，她發文慶幸自己還活著，經歷此次意外讓她覺得生命太短暫，應該要活在當下珍惜身邊的人，放下所有恩怨仇恨。

妮娜與派翠克坐上救護車送醫。 圖／擷自IG／ninaunrated
妮娜與派翠克坐上救護車送醫。 圖／擷自IG／ninaunrated

妮娜曝自己傷勢。 圖／擷自IG／ninaunrated
妮娜曝自己傷勢。 圖／擷自IG／ninaunrated

妮娜曝自己傷勢。 圖／擷自IG／ninaunrated
妮娜曝自己傷勢。 圖／擷自IG／ninaunrated

相關新聞

美國66公路百週年慶 啟程經典傳奇公路之旅 沿途八州亮點推薦

【旅奇傳媒/編輯部報導】象徵美國精神的經典「66公路」在2026年即將歡慶百週年，長久以來吸引著無數全球旅人投身其懷抱，體驗真正的美國風貌。美國國家旅遊局台灣代表蔡璧如表示：「66號公路自1926年1

一家五口玩迪士尼「一日燒掉4.2萬」 父記下驚人帳單崩潰：還不如出國！

一家五口玩迪士尼「一日燒掉4.2萬」 父記下驚人帳單崩潰：還不如出國！

最愛這一款「台味泡麵」！ 網紅Ray登上美國GQ 大秀台灣護照、吃牛肉麵、喝珍珠奶茶

「超台泡麵吃法」最愛這一味！ 網紅Ray登上美國GQ 大秀台灣護照、吃牛肉麵、喝珍珠奶茶

全球首間「Netflix餐廳」限時開張！ Netflix Bites 快閃Vegas　「魷魚遊戲、海賊王、星期三」劇情風味大餐 等你來嚐

全球首間「Netflix餐廳」開幕！ 一年期快閃Vegas 「魷魚遊戲、海賊王、星期三」人氣劇情餐點快感嚐鮮

麥當勞全新「寶可夢歡樂餐」登場！還有限量精靈卡趕快收集

即日起，全新「寶可夢歡樂餐」正式在全美麥當勞門市限時開賣，帶來更多體驗《寶可夢集換式卡牌遊戲》的趣味選項！購買「歡樂餐」並透過麥當勞App下單的顧客，還可解鎖額外遊戲驚喜，讓寶可夢迷一次滿足。

變與不變間的舊金山　玩轉AI時尚&經典魅力

疫情後走訪幾趟美國，發現到西岸的第一重鎮「舊金山」（San Francisco），在變與不變中，都巧妙地融合在生活裡。昔日知名景點人潮回流近9成，只是部份傳統店家不敵疫情後遺症，大門依舊深鎖，蒙上一層淡淡的愁。不過，正所謂舊的不去、新的不來，再加上AI科技報到，舊金山在觀光旅遊再出發這塊，倒是欣欣向榮，讓人好生享受。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。