美食網紅餐廳遇橫禍！遭休旅車衝撞「血濺餐桌」　驚悚畫面曝光

當人坐在餐廳享用美食時，卻突然發生意外被車撞飛受傷，這種衰事日前就發生在美國兩名網紅身上，事發當時的影片讓人看了都驚呆。

美國一名美食網紅妮娜（Nina Santiago）與另一位網紅派翠克（Patrick Blackwood），16日下午在休士頓一家餐廳介紹享用美食時，突然一輛休旅車衝撞進餐廳，巨大的撞擊力讓餐廳的落地窗都被撞碎，而兩人剛好坐在窗邊位置，當場被撞到彈開。

事發妮娜在IG曝自己傷勢及兩人坐在救護車上被送醫的照片，她的臉部、手臂等多處被玻璃劃傷，派翠克也是同樣的情況，她發文慶幸自己還活著，經歷此次意外讓她覺得生命太短暫，應該要活在當下珍惜身邊的人，放下所有恩怨仇恨。

妮娜與派翠克坐上救護車送醫。 圖／擷自IG／ninaunrated

妮娜曝自己傷勢。 圖／擷自IG／ninaunrated