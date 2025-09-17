女星澳洲入境帶「1物」惹禍！挨罰4萬親吐心聲：無知不能當藉口

印度知名女演員奈爾（Navya Nair）近日搭機前往澳洲墨爾本，卻因攜帶未申報的鮮花遭邊境人員開罰近2,000澳幣（約新台幣4萬元），事件曝光後在當地與網路上引發討論。

據《紐約郵報》報導，奈爾從印度科契（Kochi）出發，經新加坡轉機抵達墨爾本。她隨身帶著父親準備的兩串茉莉花環（jasmine gajra），一串直接佩戴於髮間，另一串則因擔心長途飛行後會枯萎，特地放進手提包中打算抵達後使用。 印度知名女演員奈爾（Navya Nair）因為攜帶鮮花飾品被罰款。圖／翻攝自IG

奈爾因未申報花環而遭到罰款近2,000美元（約新台幣4萬元）。她事後坦言確實違規，並在社群媒體上公開反省：「我確實觸法了，即便是因為不知情造成，但無知不能當藉口，錯了就是錯了。」她表示，這次經驗讓自己上了寶貴的一課，但也未因此影響心情，仍持續分享在墨爾本旅遊的美好時刻。

根據澳洲農業、漁業與林業部（DAFF）規定，旅客若攜帶花卉、植物或相關製品入境，必須如實填寫申報表並接受檢疫檢查，否則恐面臨罰款，最高可達6,600澳幣（約新台幣13萬元）。當局強調，這些規範是為防止昆蟲、細菌或真菌隨之入境，對當地生態造成威脅。

據了解，奈爾此行主要是為了參加當地由維多利亞馬拉雅利協會舉辦的奧南節（Onam）。該節慶源自印度喀拉拉邦，是一個為期10天的豐收慶典，吸引不少文化團體共襄盛舉。