超市熄燈潮？不只頂級超市關 家樂福超市再收1家 在地網友：連它也沒有了
家樂福怎麼了？近日頻傳分店收攤，家樂福超市士林忠誠店貼出歇業公告，將於12/20結束營業，引發網友討論。
熄燈潮來襲，家樂福士林忠誠店貼出公告，因租約到期，最後營業至12/20，未來可至天母中山北路店購物或使用線上購物服務。
網友在臉書社團「靠北天母幫」發文後，湧入在地網友回應「傷心 充滿回憶的地方」、「so sad，這裡連家樂福也要沒有了」，而頂級超市Mia C'bon天母店也於11月底歇業，令在地人搖頭嘆「天母區整個沒落」。
