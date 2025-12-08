快訊

高市尚未提補償…烏龍檢驗重創雲林鯛魚 侯友宜出手表態

被F4甩開 朱孝天沉默4天不忍了！嗆爆相信音樂

獨／金管會主秘人選 檢查局副局長尚光琪呼聲高

超市熄燈潮？不只頂級超市關 家樂福超市再收1家 在地網友：連它也沒有了

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
家樂福士林忠誠店將於12/20熄燈。圖／摘自Google Map
家樂福士林忠誠店將於12/20熄燈。圖／摘自Google Map

家樂福怎麼了？近日頻傳分店收攤，家樂福超市士林忠誠店貼出歇業公告，將於12/20結束營業，引發網友討論。

熄燈潮來襲，家樂福士林忠誠店貼出公告，因租約到期，最後營業至12/20，未來可至天母中山北路店購物或使用線上購物服務。

網友在臉書社團「靠北天母幫」發文後，湧入在地網友回應「傷心 充滿回憶的地方」、「so sad，這裡連家樂福也要沒有了」，而頂級超市Mia C'bon天母店也於11月底歇業，令在地人搖頭嘆「天母區整個沒落」。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

家樂福 熄燈 歇業

相關新聞

超市熄燈潮？不只頂級超市關 家樂福超市再收1家 在地網友：連它也沒有了

家樂福怎麼了？近日頻傳分店收攤，家樂福超市士林忠誠店貼出歇業公告，將於12/20結束營業，引發網友討論。

2025倒數跨年必收視角！不用擠信義區也能看見 「101 全景煙火」的秘境曝光

台北信義區每逢跨年總是人潮爆滿，但近年愈來愈多民眾尋找更舒適、視野更開闊的觀賞地點。其中，鄰近麟光站的 富陽公園因地勢較高、遮蔽物少，被視為能將 101 大樓完整納入視線的隱藏版景點。今年想避開市中心擁擠人潮，不妨把這處低調自然步道列入口袋名單，輕鬆在林間找到專屬的跨年視野。

「雙12年終慶」重磅驚喜！ 全球樂園1折、全站折1212元、飯店最高折2千 限時瘋搶

【旅奇傳媒/編輯部報導】為了感謝旅客一整年支持，並看好年底出國熱潮，Klook 重磅推出「雙12年終慶」，橫跨12/03-12/14連續12天，天天有好康，讓年底出遊撿便宜更容易！包含「全站折1,21

台北101跨年煙火搶先看！時長6分鐘特別選用義大利低煙煙火

台北101今天公布2026跨年煙火精華版模擬動畫預告，煙火施放時間一樣維持6分鐘，但為了避免跨年時天氣不佳產生濃煙，讓台...

市民證DIY必衝！《動物方城市2》快閃店落腳南港 「市中心候車亭」神還原、同框茱蒂尼克「登日報」

《動物方城市2》專屬市民證！電影《動物方城市2》主題快閃店落腳南港，不只電影場景神還原，還有多款周邊及「市民證DIY」、...

財富女神金條來了！好市多「黑色購物週」Day 6優惠超吸睛 Apple Watch也有折扣別錯過

好市多「黑色購物週」即將進入週末搶購人潮最高峰，第6天新增的優惠商品稍早搶先公開！年年秒殺的財富女神金條、最新上市的Ap...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。