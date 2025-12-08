超市熄燈潮？不只頂級超市關 家樂福超市再收1家 在地網友：連它也沒有了

台北信義區每逢跨年總是人潮爆滿，但近年愈來愈多民眾尋找更舒適、視野更開闊的觀賞地點。其中，鄰近麟光站的 富陽公園因地勢較高、遮蔽物少，被視為能將 101 大樓完整納入視線的隱藏版景點。今年想避開市中心擁擠人潮，不妨把這處低調自然步道列入口袋名單，輕鬆在林間找到專屬的跨年視野。

2025-12-08 12:00