五月天跨年在台中！6場時間、開賣日期全說了

五月天再度實現跨年之約，宣布「回到那一天」巡演重回首站台中洲際棒球場，於12月27日起連辦6場，不同的是節目全改為「5525+1」主題，陪伴粉絲迎向2026年。

五月天前年12月展開「回到那一天」巡演，唱遍冬雨盛夏、飛越赤道經緯，累計走訪21座城市，含台中在內數度回訪上海、北京、香港，至今共計120場演出，預計下月10日在大陸上海，即能以123場突破過往紀錄，寫下嶄新一頁。繞了世界一大圈的他們，即將返場起點，重回到台中的那一天，跟歌迷相約12月27、28、31日以及2026年1月1、3、4日一起倒數跨年。

而「回到那一天」巡演打造出華麗與壯觀的舞台視效，震攝觀眾的視覺神經，接連獲世界級French Design Awards、if Design Award、TITAN Innovation Award、A’ Design Award肯定，累計奪得9獎殊榮，

他們7月歡慶成為在台北大巨蛋開唱的首組團體，精心規劃全新的5525+1主題，笑中帶淚的兄弟萬歲串場電影、嶄新視訊還有帥到破表的裸視3D將在台中重現，門票於11月9日在拓元售票全面開賣，同日上午9點半販售親子套票區、10點開放玉山卡友專區搶購。