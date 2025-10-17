聽新聞
影／BLACKPINK入境！ 鐵粉陣陣驚叫吶喊歡迎
韓國女團BLACKPINK今晚搭乘大韓航空航編號KE2441次班機抵達高雄，在鐵粉吶喊聲中，搭乘演唱會主辦單位為她們準備的專車，個別送去飯店休息，等候明天登場。
今天晚間10時左右，BLACKPINK 4名成員Jisoo、Rose、Lisa和Jennie，獲禮遇通關先後入境。她們一步出入境大廳外的公務門，鐵粉早已圍聚入境大廳旁的廣場，一見她們出來，就是一陣驚叫吶喊，歡迎她們到高雄。
鐵粉們未出現脫序行為，按照現場管制人員所拉的紅龍警戒線，雖然人超多，但是個個遵守管制，未越管制線造成專車動線受影響。
Jisoo、Rose、Lisa和Jennie在走出公務門，分別揮手向粉迷門打招呼，遠遠問候鐵粉們。約晚間10時許，她們便由專車送到洲際飯店休息，養精蓄銳等待明晚在高雄國家體育場，與粉迷們見面。
