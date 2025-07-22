GD展被指像靈堂！賈永婕親解釋「文化交流的落差」　沒有最終決定權

韓星G-Dragon（GD，權志龍）多媒體展覽《MEDIA EXHIBITION: Übermensch IN TAIPEI》於台北101盛大登場，吸引眾多粉絲朝聖。不過展場風格及動線設計引發部分觀眾批評，有人認為現場布置的氣氛過於「莊嚴」，對此，台北101董事長賈永婕親自發聲，說明展覽策劃與她的角色定位。

賈永婕在臉書發文談到，這次的展覽是由GD所屬的全球 AI 娛樂科技公司Galaxy Corporation與創意公司Creative MUT共同主辦，從視覺設計、動線規劃到互動內容，皆由韓方主導，台灣方面則以協助與橋樑角色參與，並將本地觀眾的反響提供給主辦單位。她強調「我們並沒有最終的決定權」。

面對外界「搶功、蹭聲量」的指責，她坦言「我真的就是很努力去爭取這場展覽來台北101舉辦的！」也真心希望更多人知道、更多粉絲能夠提前期待、提前安排。

她也感謝韓方團隊為台北場設計了專屬的多媒體影音內容，把很多GD想傳達給粉絲的想法直接藏進影像裡，裡面也有許多文字訊息。她個人最喜歡台北場獨有的「無法取代的女人」、「太美了怎麼辦」等，讓觀眾在沉浸式空間中體驗感官震撼。

對於展場風格的不同，賈永婕認為這正體現了主辦方口中的「台韓文化交流」，文化本就存在差異，也因此產生理解與對話的契機。她鼓勵觀眾可以從不同位置欣賞展覽，甚至踩踩地板找尋隱藏驚喜，「我們希望粉絲們能在這裡，體會到一種『只有台北才有的感動』。」

最後她也承諾，未來若有機會持續推動類似活動，將考慮加入試營運或壓力測試機制，以提升整體觀展體驗。