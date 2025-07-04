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GD特展「包下台北101三層樓」！售票時間、票價全出爐

聯合報／ 記者李姿瑩／即時報導
GD展覽台北站在台北101盛大舉行。圖/Creative MUT 提供
GD展覽台北站在台北101盛大舉行。圖/Creative MUT 提供

韓流天王G-DRAGON即將在下週五於台北小巨蛋開唱，同步帶著他的多媒體展覽空降台北101。今天主辦單位正式公布展覽售票和參觀資訊，「G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch」將於7月17日（四）至8月11日（一）在台北101盛大展開，為期將近一個月，包下三個樓層大規模完整呈現G-DRAGON結合高科技與藝術的概念。門票每張588元，現場亦同步販售韓國原廠週邊商品。展覽門票將於7月10日（四）晚間7點10分起，在Klook平台獨家販售，更多展覽資訊可透過台北場官方社群平台查詢。

今年三月，G-DRAGON於首爾盛大推出個人藝術展「G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch」，該展覽以高科技與多元藝術媒材打造， 讓觀眾能完整體驗展G-DRAGON的世界觀。 本展由G-DRAGON所屬的全球AI娛樂科技公司Galaxy Corporation，攜手內容方案公司Creative MUT（簡稱MUT）共同打造，展覽大量導入AI、即時全息影像（Hologram）、VR，以及Unreal Engine支援的次世代3D電腦動畫（CG）等尖端技術。透過這些高科技手法，展覽完整詮釋G-DRAGON第三張正規專輯「Übermensch」（意即「超人」）的核心訊息，並以數位媒體藝術形式生動呈現其創作哲學。

透過數位語言具象化「自我超越」、「藝術的自由」與「對未來的想像力」三大主題，呈現GD創作的世界觀，並為觀展者帶來前所未有的沉浸式體驗。展覽於首爾僅展出短短10天，便吸引超過5萬5千人參觀，門票開賣20分鐘即全數售罄，週邊商品也於50分鐘內搶購一空，締造驚人的紀錄與話題熱度。

而海外粉絲敲碗已久的展覽，也在日前正式公布東京場與台北場的消息。東京站將於7月12日至21日，於新宿住友大廈三角廣場登場，帶來如同音樂祭等級的大型媒體藝術展，預料將吸引眾多粉絲朝聖。緊接而來的台北站，則以「沉浸式主題概念」重磅登場。

本次展覽的亮點之一，是觀眾可透過VR技術，沉浸式體驗G-DRAGON最新單曲〈TAKE ME〉的精彩演出，彷彿親臨舞台現場。展區設有超大型全像投影螢幕，觀眾無需配戴任何特殊設備，即可裸眼從多角度欣賞立體虛擬影像，享受視覺與聽覺的雙重饗宴。此外，展覽亦同步運用多台5G即時全息裝置，播放〈TAKE ME〉與〈IBELONGIIU〉兩首表演影像，螢幕邊框僅2公分，營造出極致真實的臨場感。展區中央更設置象徵G-DRAGON創作精神的裝置藝術「DAISY GARDEN」，包含高達7公尺的巨大雛菊裝置、數百顆漂浮雛菊氣球與沉浸式音樂環繞，打造出前所未有的感官震撼體驗。

值得一提的是，台北站地點特別選在對 G-DRAGON 別具意義的台北101，正是他於 2012 年首次訪台舉辦記者會的地方。由台新銀行冠名贊助、雙月食品主要贊助的本次展覽，橫跨台北101大樓的 1 樓、4 樓與 5 樓，打造「沉浸－互動－共鳴」三大體驗空間，讓粉絲在台灣也能親身感受這場跨世代的藝術盛宴，現場還將販售來自韓國原廠進口的週邊商品，並預計推出限量大禮包購買活動，讓粉絲一次完整收藏 G-DRAGON 的藝術系列。

展覽門票每張售價588元，將於7月10日傍晚7點10分起於Klook平台獨家開賣，更多展覽資訊可透過台北場官方社群平台查詢。

GD展覽在首爾吸引滿滿人潮。圖/由Creative MUT 提供
GD展覽在首爾吸引滿滿人潮。圖/由Creative MUT 提供
GD展覽在首爾吸引滿滿人潮。圖/Creative MUT 提供
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