暑假限定！三麗鷗大使與你入住高雄漢來大飯店 與Hello Kitty一起進入夢鄉

再過不到1個月，就是小朋友們心心念念的暑假囉！爸媽們計劃好要帶家中的小寶貝去哪玩了嗎？高雄漢來大飯店推出三麗鷗主題專案，在暑假期間可以和Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米一起進入甜美夢鄉的體驗，而且只接受早鳥預訂，爸媽與粉絲們可得手刀搶訂！

圖／高雄漢來大飯店

與三麗鷗合作的主題房專案，抵達高鐵站有接駁服務，抵達時還有「三麗鷗大使」現身接待，還可以跟大使們拍照；房內有迎賓點心、草編袋等贈品，最低價13,306元起，要為家庭客打造難忘的假期，專案只接受6/19前的早鳥預訂，Hello Kitty的粉絲們、爸媽們手腳要快。

圖／高雄漢來大飯店

不只三麗鷗主題房專案，針對其他客群還推出「2025夏日光旅．港灣假期」專案，暑假不加價優惠，讓旅客可以用每晚最低5,891元的價格入住市景精緻客房，並含旗津來回渡輪票，讓到訪高雄的旅客可以用悠閒的步調探索海港風情，續住第2晚更享有8折優惠，這個暑假就到高雄度過一個熱情的夏日！

圖／高雄漢來大飯店

高雄漢來大飯店GRAND HILAI KAOHSIUNG

地址：高雄市前金區成功一路266號

電話：07-2161766