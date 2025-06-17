暑假最Chill親子旅遊攻略！住進墾丁長灘飯店，白天玩海口祭，晚上看星星

「墾丁長灘休閒飯店」是最受歡迎的南台灣親子飯店。 圖／墾丁長灘休閒飯店 提供

暑假要去哪裡玩？不如帶著全家一起來一趟「最Chill的墾丁親子旅行」！

從白天的海口祭熱鬧市集，到夜晚的沙灘觀星體驗，還有專為孩子設計的500坪遊樂天地，讓大人小孩都玩得盡興、休息得放鬆。這個夏天，就讓「墾丁長灘休閒飯店」成為你和家人最難忘的暑假回憶。

「墾丁長灘休閒飯店」能省下移動煩惱、也讓全家都能真正放鬆。 圖／墾丁長灘休閒飯店 提供

住對飯店 親子出遊不再累人

暑假旅遊到墾丁住宿，最怕行程一多小孩累、大人更累。但選對親子飯店，能省下移動煩惱、也讓全家都能真正放鬆。

7月「屏東海洋嘉年華」熱鬧舉行中，墾丁長灘休閒飯店位於屏東車城鄉，步行1分鐘即達海口港沙灘，不僅交通便利，正對面就是「海口祭」第一屆活動現場，住長灘、睡超近！另外，追團歌迷別錯過…說不定早上吃早餐時…會與樂團不期而遇喔。

鄰近知名景點包括：看海美術館、海生館、車城福安宮、龜山步道、四重溪溫泉。逛恆春古城玩海角七號車程都約15分鐘，距離墾丁大街約23 分鐘車程。

「墾丁長灘休閒飯店」有全恆春最大的室內兒童遊戲區。 圖／墾丁長灘休閒飯店 提供

戶外大型甩尾車場。 圖／墾丁長灘休閒飯店 提供

安全刺激的室內水彈射擊場。 圖／墾丁長灘休閒飯店 提供

親子住宿首選 墾丁長灘休閒飯店5大亮點

1.500坪室內遊樂區Fun電屋：全恆春最大的室內兒童遊戲區，包括大型球池、彈跳床、攀爬網、木粒沙坑，讓孩子玩開，徹底放電...。

2.戶外戲水池＋戶外大型甩尾車場+安全刺激的室內水彈射擊場：從清涼戲水到熱血挑戰，大小朋友都超好玩。

3.三溫暖＆健身房：爸爸媽媽也沒被忽略，館內設有健身房和三溫暖，在孩子放電的同時，爸媽也能放鬆一下。

4.舒適家庭房型：適合全家人入住，每間房還貼心設有泡澡浴缸。

5.海景房視野遼闊：選擇海景房型，從房間即可遠眺海口港夕陽與港灣風光，夜晚則可仰望滿天星斗，享受最療癒的住宿體驗。

圖／墾丁長灘休閒飯店 提供

「墾丁長灘休閒飯店」戀戀長灘海景房型，從房間即可遠眺海口港夕陽與港灣風光。 圖／墾丁長灘休閒飯店 提供

在國際知名藝術家親自設計的獨特房間，與藝術共眠，享受悠閒寧靜的度假時光，將海口的感動帶入夢鄉。 圖／墾丁長灘休閒飯店 提供

暖胃暖心的「海口燒肉」套餐

這個夏天，來長灘享受最Chill的燒肉盛宴！飯店推出「海口燒肉」雙人套餐，讓你一次滿足烤肉魂與熱炒胃。

套餐內容包含：烤盤燒肉、家常熱炒兩道＋泡菜、時令水果與甜點、飲料無限暢飲。

現場用餐並在Facebook公開貼文打卡，即可享有雙人優惠價1200元。供餐內容依季節調整，詳情請洽訂餐專線：08-8822666。

圖／墾丁長灘休閒飯店 提供

海景下午茶｜2F「戲陽藝廊」咖啡香中、品嚐下午茶，邊欣賞窗外美麗海景與藝術品（策展單位 | Art Front Gallery）。 圖／墾丁長灘休閒飯店 提供

海口祭登場！白天玩市集、聽音樂、追哥吉拉

選擇住在墾丁長灘休閒飯店的一大好處，就是「走出飯店大門就是音樂祭現場」。

2025年的「海口祭」將於7月5至6日、12至13日在飯店正對面的海口港盛大舉行，活動時間為每日下午4點至晚間10點。從漫畫風格的2D海洋市集，到巨型竹編哥吉拉裝置藝術，這場活動不僅是一場音樂盛事，更是一場視覺、文化與環保理念交織的夏日派對。

市集中不僅有特色攤位、海洋教育互動體驗，還聚集了多組風格鮮明的樂團接力演出。從黃昏唱到夜晚的港灣舞台，配上海風與煙火秀，這是每一個家庭都不該錯過的盛夏記憶。

2025年的「海口祭」將於7月5至6日、12至13日在飯店正對面的海口港盛大舉行。 圖／墾丁長灘休閒飯店 提供

晚上觀星＋夜間沙灘探險，療癒滿分

結束白天熱鬧行程後，夜晚回到飯店也不無聊。墾丁長灘休閒飯店提供預約制的「夜間星空導覽」與「夜訪沙蟹」活動，並認識夏季星座故事，讓親子在星光下一起探索自然奧秘。

海口沙灘是屏東縣政府評選的十大觀星場域之一，幾乎無光害干擾，夜晚的星空清晰又震撼，堪稱全台最療癒的自然景觀之一。這種貼近自然的體驗，對城市孩子來說彌足珍貴，也讓父母看見孩子眼中的驚奇與興奮。

活動時間：每日20:00（約40分鐘），「海口祭」期間暫停舉辦

報名截止：當日19:00

收費：房客每人150元，外客200元，3歲以下免費。4人以上成行，12歲以下餐廳 下午茶孩童需由成人陪同

墾丁長灘休閒飯店提供預約制的「夜間星空導覽」與「夜訪沙蟹」活動。 圖／墾丁長灘休閒飯店 提供

暑假親子行程怎麼安排最完美？三天兩夜這樣玩最剛好

第一天：抵達後入住飯店，讓孩子在Fun電屋放電，傍晚漫步港邊欣賞夕陽，晚餐吃燒肉後，爸媽可以享受三溫暖紓壓。

第二天：車城福安宮及週邊美食街與共融公園，下午安排去海生館或鹿ㄦ島或者在飯店玩設施、晚上參加星空導覽

第三天：可安排四重溪溫泉、龜山步道等周邊景點，再輕鬆返回。

如果您渴望體驗融合自然與文化的奇妙之旅，那麼落山風風景特定區絕對是您不可錯過的勝地。與風域半島文化自然旅遊體驗，橫跨牡丹、滿州與恆春地區，是結合原民文化與山海之美的深度旅程。

墾丁長灘休閒飯店是暑假親子行程住宿首選，三天兩夜遊程最剛好。 圖／墾丁長灘休閒飯店 提供

【夏日海口祭】7~8月暑假住房專案-限時早鳥優惠75折!! 【官網訂房折扣碼: HKF8】

從沙灘到星空，給全家一場慢活又精彩的夏日假期

旅行，不應該只是走馬看花，而是創造全家人共同的回憶。墾丁長灘休閒飯店正是這樣一個能夠「放慢節奏，卻留下深刻」的地方。當孩子盡情玩樂、大人放鬆心情，生活最純粹的美好也就此展開。

2025暑假，不妨帶著全家來趟與眾不同的墾丁旅行。選擇一間真正懂親子的飯店，住得近、玩得多、放得鬆，才是暑假旅遊的最佳解答。

海口祭活動時間： 2025年7月5日至6日、12日至13日

飯店位置： 屏東縣車城鄉海口路6之5號

訂房資訊與優惠查詢： 墾丁長灘休閒飯店官網

聯絡電話： 08-8822666

前往線上訂房: https://rwd.ezhotel.cloud/kentinglongbeach/discount/discount_code