女登頂玉山太開心下山摔傷 玉管處提醒返程仍須穩

一名女山友6日登頂玉山後跌倒，由直升機救下山送醫。女子摔傷原因今天曝光，自稱登頂後太開心，下山未注意踩空；玉管處提醒，回程仍須維持穩健步伐與謹慎態度，避免失足墜谷。

50歲女山友6日清晨攻頂玉山主峰後，下山途中在「風口」附近摔傷無法行動，由內政部空中勤務總隊直升機載運下山，由於當時山區天氣不佳，直升機駕駛員趕在雲層「壓下來」前完成救援任務，網友肯定空勤人員高超技術，「使用者付費」議題也再度引起討論。

玉山國家公園管理處今天透過臉書（Facebook）粉絲專頁表示，女山友9月6日在玉山主峰線風口附近踩空跌倒，經空勤總隊吊掛送醫；事後這名山友回饋表示，當時體能並無問題，踩空失足原因是「登頂後太開心」，下山時未注意步道狀況而造成。

玉管處統計，玉山主峰往返路線今年已有5件創傷、墜谷案，完美登山行程是安全返抵登山口才結束，而非登頂瞬間，回程仍須維持穩健步伐與謹慎態度，以免失足受傷、墜谷；感謝山友事後回饋，提供事件經過與檢討，可讓他人銘記與警惕，提升登山安全。