悠活森鄰／走進圓山「森林方舟」遠眺山河美景
【旅奇傳媒/編輯部報導】說到台北，你可能第一個想到的是101、士林夜市，或是滿滿人潮的西門町。但其實，在城市喧囂的背後，藏著一處融合軍事歷史及自然與豐富文化的綠色空間－圓山風景區。
圓山山腳下的基隆河是日治時期重要的航運路線，台北市政府工務局大地工程處（簡稱大地處）以「航運」為靈感，打造一座超吸睛的「森林方舟」－一艘在山林間航行的船，船頭設有眺望台可遠眺圓山飯店、臺北101大樓及基隆河美景，當微風吹拂時，就像自己正駛向城市的錯覺。大地處未來也將持續整合更多山林美景，讓這裡成為一座名副其實的城市森林。
森林遊憩科科長吳宜穗表示，圓山風景區為「台北大縱走」第五段熱門路線，「森林方舟」是大地處最新打造的特色亮點，一走進來，就像踏進童話中的綠色世界，沿途串起微風平台、北眼平台及老地方等賞景熱點，遊客可從不同角度飽覽台北市的日夜風貌，還能觀賞飛機起降，享受城市全景。
大地處期望擁有豐富自然景觀的圓山風景區不僅是觀光景點，更是讓人願意多次回訪、放鬆心情的場所，歡迎一整天慢慢探索，於傍晚時分坐在高處欣賞夕陽西下，感受溫暖橘紅色的天空與微風，令人感到格外寧靜放鬆。
目前正值熱鬧的「大稻埕煙火節」，推薦前往「森林方舟」觀賞煙火，站在高處視野寬闊，絢爛煙火在台北夜空綻放，結束一天的悠閒後，還能前往附近的士林夜市，品嚐多樣地道小吃，為旅程劃下美味滿足的句點。
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言