悠活森鄰／走進圓山「森林方舟」遠眺山河美景

【旅奇傳媒/編輯部報導】說到台北，你可能第一個想到的是101、士林夜市，或是滿滿人潮的西門町。但其實，在城市喧囂的背後，藏著一處融合軍事歷史及自然與豐富文化的綠色空間－圓山風景區。

▲「森林方舟」船首一望無際的壯闊視野。 圖：臺北市政府工務局／提供

圓山山腳下的基隆河是日治時期重要的航運路線，台北市政府工務局大地工程處（簡稱大地處）以「航運」為靈感，打造一座超吸睛的「森林方舟」－一艘在山林間航行的船，船頭設有眺望台可遠眺圓山飯店、臺北101大樓及基隆河美景，當微風吹拂時，就像自己正駛向城市的錯覺。大地處未來也將持續整合更多山林美景，讓這裡成為一座名副其實的城市森林。

▲圓山風景區為「台北大縱走」第五段熱門路線，「森林方舟」可遠眺圓山飯店、臺北101大樓及基隆河美景。 圖：臺北市政府工務局／提供

森林遊憩科科長吳宜穗表示，圓山風景區為「台北大縱走」第五段熱門路線，「森林方舟」是大地處最新打造的特色亮點，一走進來，就像踏進童話中的綠色世界，沿途串起微風平台、北眼平台及老地方等賞景熱點，遊客可從不同角度飽覽台北市的日夜風貌，還能觀賞飛機起降，享受城市全景。

大地處期望擁有豐富自然景觀的圓山風景區不僅是觀光景點，更是讓人願意多次回訪、放鬆心情的場所，歡迎一整天慢慢探索，於傍晚時分坐在高處欣賞夕陽西下，感受溫暖橘紅色的天空與微風，令人感到格外寧靜放鬆。

▲可俯瞰基隆河和台北101大樓。 圖：臺北市政府工務局／提供

▲大稻埕煙火觀賞點。 圖：臺北市政府工務局／提供

目前正值熱鬧的「大稻埕煙火節」，推薦前往「森林方舟」觀賞煙火，站在高處視野寬闊，絢爛煙火在台北夜空綻放，結束一天的悠閒後，還能前往附近的士林夜市，品嚐多樣地道小吃，為旅程劃下美味滿足的句點。

