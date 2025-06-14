2025阿里山健行必去路線：眠月線、特富野古道指南

說到阿里山，大家腦袋常立刻跳出「神木、日出、雲海、小火車」，合理！畢竟這些經典形象早就深植人心，但會讓山系玩家為之瘋狂的阿里山，不只是觀光熱點，而是那些要靠雙腳征服的山林步道，想挑戰眠月線還是漫步特富野古道？本篇帶你深入解析阿里山兩大人氣健行路線，附入山申請教學、二日玩法、順遊景點與包車攻略，走得精彩也玩得輕鬆！

而這篇文章要帶你認識兩條超強路線： 眠月線與特富野古道 。

前者是森林系鐵道冒險片，充滿廢墟感和探險魂，後者是原始系舒壓散步劇，溫柔但不無聊。兩條路線風格南轅北轍，但有個共通點：走完都會上癮，你可能想問：這兩條到底要怎麼選？需要申請什麼？適合新手嗎？有地方放空、躺著喝咖啡嗎？走完是不是鐵腿到下不了車？然後，默默搜尋「阿里山民宿」、「嘉義包車」、「怎麼請一天假接週末」，別急，這篇通通幫你整理好。從申請教學、兩日玩法到行程延伸景點，全部打包給你。

（圖片來源：PEXELS)

路線簡介與地圖概覽

阿里山國家風景區裡的眠月線與特富野古道，是健行圈的兩大話題王。

一個帶你走入雲霧環繞的廢棄鐵道，一個讓你在森林浴中迷失自我

（迷失得也太剛好）。

眠月線：

走的是傳說中的森林鐵道舊線，沿途廢棄月台、隧道、崩塌路段超有戲，彷彿誤闖林間版《哈利波特》。

* 眠月線登山路線：

眠月線全長約 7 公里，沿途有許多景點，可以依自己的體力選擇路線：

1、輕鬆路線｜奮起湖車站 - 眠月線起點 - 奮起湖車站，約 2 公里，適合親子同遊

2、挑戰路線｜奮起湖車站 - 眠月線起點 - 神木車站 - 奮起湖車站，約 4 公里，適合體力較佳的旅人

3、深入路線｜奮起湖車站 - 眠月線起點 - 神木車站 - 十字路口 - 眠月線終點 - 奮起湖車站，約 7 公里，需要體力及經驗，建議事先做好準備

(眠月線-圖片來源：好好玩)

特富野：

從特富野部落一路緩行，步道平緩、林相多元，是親子界的健行明星路線。

* 特富野登山路線：

特富野古道登山路線 -兩個主要登山口：

1、自忠登山口（標高約2275m）：適合從高處往下走，路程較輕鬆，但需走產業道路進入，建議自駕四輪傳動車，或安排接駁車。

2、特富野登山口（標高約1775m）：從低處往上爬，有挑戰但也有成。

(特富野古道-圖片來源：微笑台灣)

眠月線、特富野古道差異比較

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眠月線入園申請

進入阿里山國家森林遊樂區，只需購買門票即可（現場票價300元，線上購票享優惠價200元），無需額外申請許可證。但若想挑戰眠月線，別忘了要申請入園許可

如何申請眠月線許可證

申請單位：農業部林業及自然保育署 申請方式：線上申請 申請文件：身份證或護照、入山許可申請書

* 進入「自然保護區域進入申請系統」，

* 選擇『自然保留區』及『台灣一葉保留區』後點選 ’’我要申請’’

* 閱讀申請規範並同意

* 申請人註冊

* 填寫申請資料

* 填寫參加成員名單

* 遞交申請

＊需要在出發日期前5到60天申請，因為此區管制人數為350人，超過需抽籤。

特富野古道入園說明

特富野古道自2023年10月20日全線開放通行後，目前不需要申請就可以進入

不過，請注意以下事項：

特富野古道有兩個主要登山口：

1、自忠登山口（標高約2275m）：適合從高處往下走，路程較輕鬆，但需走產業道路進入，建議自駕四輪傳動車，或安排接駁車。

2、特富野登山口（標高約1775m）：從低處往上爬，有挑戰但也有成就感，從阿里山森林遊樂區進入較方便。

* 裝備與安全： 全長：約6.32公里（單程約4小時） 沿途看點：神木群、森林鐵道、雲海view超療癒 沒有廁所！請在入口處先解決 氣候變化大，早晚超冷，記得帶防風外套、防曬、帽子、雨具 請穿好走的登山鞋，拜託別穿球鞋或平底鞋來自虐

* 環境保護： 垃圾請帶下山，自備垃圾袋 不亂刻樹、不摘花草、不驚擾野生動物 不留路條、不掛小鈴鐺，讓山林維持原貌

(特富野古道交通 |圖片來源：農業部林業及自然保育署)

最佳建議玩法 (兩日路線建議）

行程建議與交通接駁方式 既然都到阿里山了，怎麼能只走一條？這邊提供一個「兩天一夜不廢腿」的玩法給你：

Day 1 — 眠月線挑戰日

* 早上搭車至阿里山森林遊樂區，從阿里山車站出發。

* 挑戰眠月線來回約6–8小時，建議中午前起登。

* 傍晚入住阿里山賓館或周邊民宿，吃山產暖胃。

Day 2 — 特富野療癒日

* 睡飽後驅車至特富野登山口（車程約30分鐘）

* 走個3小時療癒系古道，邊拍邊走不費力。

* 下午可安排其它景點放鬆收尾。

(眠月線-圖片來源：IG @chouchougosomewhere)

別急著回家！二大路線30分鐘內的景點推薦

從眠月線回程順遊景點：

1. 奮起湖老街（約30分鐘車程） 吃便當、喝咖啡、看老火車頭，是復古迷人的中繼站。

2. 沼平公園 & 阿里山櫻之道（約10分鐘） 步道平緩、櫻花盛開季時超美，平時也適合散步拍照。

3. 玉山登山口-塔塔加鞍部（約40分鐘） 台18線上超人氣景點，天氣好時可遠望玉山群峰，氣勢磅礡。

4. 隙頂二延平山觀景步道（約30分鐘車程） 站在茶園環繞的木棧道上，眼前是翻騰雲海與遠方山巒，清晨與黃昏時段氣氛爆棚，是攝影迷與放空達人最愛的收尾景點。

(沼平-圖片來源：交通部觀光署阿里山國家風景區管理處)

(玉山登山口-塔塔加鞍部-圖片來源：楊湘文攝影) ￼

(隙頂二延平山雲海-圖片來源：交通部觀光署)

從特富野古道離開前可探訪：

1. 新八景之小笠原山（約10分鐘車程） 木棧階梯蜿蜒上升，登頂可遠眺群山與日光交錯的林海，是健行後緩步觀景的絕佳去處。

2. 五奇之日出與雲海（約10分鐘車程） 清晨光線：灑落在茶園與山巒之間，是攝影控與早起魔人最愛的拍照點，雲霧翻滾：一望無際，是感受阿里山壯麗氣勢的絕佳角度，也最適合靜靜發呆。

3. 祝山觀景平台（含車站周邊）（約15分鐘車程） 阿里山經典景點之一，可眺望鐵道、日出、雲海同框，氣氛一流、也適合輕鬆走動。

(祝山日與與櫻花-圖片來源：交通部觀光署阿里山國家風景區管理處)

不只是爬山，是一次森林療癒體驗

無論你是登山菜鳥還是老鳥、攝影咖還是單純想遠離人群的週末逃亡者，阿里山的眠月線與特富野古道都能給你不一樣的感動。而這段療癒旅程，從你出門那一刻就開始了。

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