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直衝泰國潑水節熱區！曼谷5大全新開幕飯店 最低1千元入住

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Grande Centre Point Lumphini 飯店以大理石與金色調打造宮殿氣派空間。　圖：Klook／提供
Grande Centre Point Lumphini 飯店以大理石與金色調打造宮殿氣派空間。　圖：Klook／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】一年一度全球瘋狂的泰國潑水節，將於04/13~04/15火熱登場！作為結合祈福與狂歡的節慶，不僅象徵洗去過去一年的不順，也成為全球旅客必朝聖的夏日派對。Klook 特別精選5間於2025至2026年間全新開幕的曼谷飯店，從交通便利、每晚最低僅1千元出頭，到正對最新購物中心、華麗如優雅宮殿的五星飯店應有盡有，為旅客提供潑水節期間的入住靈感。

▲Grande Centre Point Lumphini 飯店正對曼谷去年開幕的地標級購物中心「One Bangkok」。　圖：Klook／提供
▲Grande Centre Point Lumphini 飯店正對曼谷去年開幕的地標級購物中心「One Bangkok」。　圖：Klook／提供

Grande Centre Point Lumphini 飯店｜五星奢華與親子設施一次滿足

2025年開幕的五星級飯店，挑高大廳以大理石與金色調打造宮殿般氣派空間，且 Klook 預訂每晚最低不到4,500元！正對曼谷去年開幕的地標級購物中心「One Bangkok」，步行2分鐘即可抵達 MRT Lumphini 站。飯店設施豐富，包括能飽覽曼谷天際線的高空泳池、景觀酒吧、兒童俱樂部、PS5 與賽車機台全包的遊戲室、Let’s Relax 水療中心與桑拿室、健身房等，無論親子家庭或自由行旅客都能享受完整度假體驗，周邊也有超市、餐廳與按摩店，生活機能也相當完善。

▲素坤逸11巷琵帕飯店設有寬敞戶外泳池與氣氛絕佳的屋頂酒吧。　圖：Klook／提供
▲素坤逸11巷琵帕飯店設有寬敞戶外泳池與氣氛絕佳的屋頂酒吧。　圖：Klook／提供

素坤逸11巷琵帕飯店｜時尚設計結合夜生活熱點

2025年全新開幕的四星級飯店，Klook 預訂每晚最低2千元出頭，以大膽活潑的色彩設計打造現代時尚氛圍。飯店設有寬敞戶外泳池與健身房，並擁有氣氛絕佳的屋頂酒吧，夜晚可一邊小酌、一邊欣賞曼谷迷人夜景。地理位置優越，鄰近 BTS Nana 站與 Asok 站，並提供接駁服務，周邊餐廳、酒吧與按摩店林立，是喜愛夜生活旅客的首選。

▲拉克音暹羅－素坤逸15巷酒店鄰近 BTS Nana 站並提供接駁服務。　圖：Klook／提供
▲拉克音暹羅－素坤逸15巷酒店鄰近 BTS Nana 站並提供接駁服務。　圖：Klook／提供

拉克音暹羅－素坤逸15巷酒店｜翻新升級、機能全面

2026年全新翻修開幕，Klook 下訂每晚最低約2千元，提供戶外泳池與24小時健身房等完善設施。飯店鄰近 BTS Nana 站並提供接駁服務，鄰近 Soi Sukhumvit 11夜生活區，也可輕鬆前往市中心主要購物商圈，如 MBK 購物中心與暹羅廣場，兼具便利性與娛樂性。

▲VELA be Bangkok Siam 飯店設有戶外泳池、吊床休憩區等，整體氛圍輕鬆愜意。　圖：Klook／提供
▲VELA be Bangkok Siam 飯店設有戶外泳池、吊床休憩區等，整體氛圍輕鬆愜意。　圖：Klook／提供

VELA be Bangkok Siam｜潮流設計感住宿新選擇

2025年開幕，Klook 訂房每晚最低約2千元，以黃、綠、紅等大膽跳色打造年輕活潑風格，房內則以溫潤木質色系營造舒適感。飯店設有戶外泳池、池畔酒吧、吊床休憩區與撞球遊戲空間，整體氛圍輕鬆愜意。地點鄰近 MBK 購物中心與暹羅廣場等熱門商圈，步行即可抵達 BTS National Stadium 站，購物與交通都相當便利！

▲拉瑪甘亨 UHG 區域飯店每晚最低僅約1千元，配備高空泳池。　圖：Klook／提供
▲拉瑪甘亨 UHG 區域飯店每晚最低僅約1千元，配備高空泳池。　圖：Klook／提供

拉瑪甘亨 UHG 區域飯店｜千元價位高品質住宿首選

2025年新開幕四星級飯店，Klook 訂每晚最低僅約1千元，主打高性價比與現代設計風格！飯店配備高空泳池與健身房，鄰近 Rajamangala 國家體育場與 Ramkhamhaeng 地鐵站，並可輕鬆透過機場快線往返素萬那普機場，適合重視交通便利的小資族旅客。

此外，即日起至04/12前，Klook「泰國精選商品」網頁訂購泰國指定飯店並輸入優惠碼「HOTEL96202603」，最高現折1千元；04/05前預訂泰國指定飯店並連住2晚以上，再享最低5折起優惠，雙重優惠還可疊加使用！

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