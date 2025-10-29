赴泰注意！ 國喪期泰國觀光不封鎖「5大旅遊禁忌」一次看 「2大必去景點」暫停開放
泰國全國進入哀悼期！泰國王太后詩麗吉·吉滴耶功（Queen Mother Sirikit）於10月24日辭世，泰國政府於10月25日宣布全國進入官方哀悼期，全國公共機關降半旗30日，政府官員與公務員著黑服哀悼一年，一般民眾則建議在90日內穿著深色、素色衣物。雖然全國並未封鎖觀光活動，但官方呼籲國內外旅客「以尊重與謙遜的態度」參與。
泰國觀光局（TAT）公告指出，曼谷兩大熱門景點「大皇宮」與「玉佛寺」將自即日起暫時關閉，預計至2025年11月8日重新開放。由於王室哀悼儀式期間，舊城區周邊交通預料壅塞，建議旅客改搭大眾運輸系統（BTS、MRT）前往鄰近地區。臥佛寺（Wat Pho）及唐人街仍照常開放，但人潮與交通可能受影響。
外媒提醒旅客，哀悼期間赴泰需注意文化禁忌，以下5點務必遵守：
1. 避免穿著鮮豔、暴露衣物，以深色、素色為宜。
2. 公共場合勿喧嘩、飲酒或慶祝，應尊重哀悼氛圍。
3. 王室活動勿隨意拍照、錄影或直播，部分地點嚴禁攝影。
4. 嚴禁評論王室或政治議題，泰國誹謗王室法極為嚴格。
5. 展現尊重態度，可簡單致意或表達哀悼之意，避免冷漠無禮。
目前泰國內閣並未下令停止任何商業與娛樂活動，各大飯店、餐廳、百貨及交通仍正常營運，而泰國航班、交通與旅遊服務均未受重大影響，但建議旅客赴泰出發前應查詢最新開放資訊。
