海島渡假天堂！宿霧必住超夢幻飯店與渡假村清單一次看

【FunTime小編群】宿霧是菲律賓第二大城市，也是深受旅客喜愛的海島渡假勝地，每到夏天總讓人想要來場宿霧自由行！這裡不僅有歷史悠久的人文景點，還有清澈的大海孕育出美麗的生態。雖然大家對於宿霧都不陌生，但宿霧住哪裡才方便呢？本篇小邊整理了幾間高CP值的宿霧住宿、宿霧渡假村，帶你體驗濃濃的熱帶島嶼風情，徹底放鬆身心～

快速導覽｜宿霧住宿地圖

宿霧住宿的選擇多樣化，無論是奢華海景渡假村、平價市區飯店或機場附近住宿通通有，唯一相同的是價格都非常親民，即使是五星級飯店也只要三、四千台幣便能住一晚，平價飯店甚至一晚不用一千台幣，大家可以依照自己的需求去選擇喜歡的區域。

宿霧住宿特色：

1.宿霧市區：市區生活機能滿分、平價飯店選擇多

2.薄荷島：擁有漂亮的海灘、氣氛悠閒、適合渡假

3.麥克坦島：近機場交通方便、水上活動豐富

宿霧住宿｜宿霧市區住宿

說到第一次去宿霧住哪裡方便，絕對不能錯過宿霧市區住宿！住市區的好處不外乎是交通方便和生活機能完善，許多大型購物中心、文化景點都集中在一起，步行即可抵達，很適合熱愛逛街購物、吃美食的旅客。並且房價在三大區域中最便宜，連五星級飯店淡季都只要一千多台幣。

奎斯特宿務飯店及會議中心｜地理位置滿分ｘ平價住宿

奎斯特宿務飯店及會議中心。 圖／Agoda

奎斯特宿務飯店及會議中心。 圖／Agoda

想要渡假又不想花大錢，那麼奎斯特宿務飯店及會議中心(Quest Hotel and Conference Center Cebu)絕對是超值的宿霧住宿推薦，不分淡、旺季房價都只要一、兩千塊，CP值非常高！飯店對面就是百貨公司Ayala mall，附近也有各式各樣的餐廳及商店，想要逛街購物、吃美食都很方便。更難得的是即使在市中心，仍然有景觀超美的頂樓泳池和餐廳，帶來滿滿的渡假氛圍～另外，進出飯店都需要通過安檢，完全不用擔心安全的問題！

小編偷偷說：跨年的時候會舉辦派對，氣氛超級好！有興趣的旅客可以提前規劃喔

訂房網評價：8.7/10 (agoda)

交通：從機場搭計程車約40分鐘、有提供接駁車

附近景點：阿亞拉購物中心、麥哲倫十字架

宿霧麗笙酒店｜五星級飯店ｘ周遭購物天堂

宿霧麗笙酒店。 圖／Agoda

宿霧麗笙酒店。 圖／Agoda

宿霧麗笙酒店(Radisson Blu Cebu)被許多旅客稱為宿霧市區最高級的住宿選擇，作為一間五星級飯店在各項設施、房間都有一定的水準。最受歡迎的便是能看見港口的海景房型，大片的落地窗不僅視野遼闊，採光也是十分完美！這裡很適合愛購物的人，走去必逛的百貨公司SM Mall只要2分鐘，附近也有麥哲倫十字架、芒果廣場等知名景點，非常好逛。飯店內的Feria餐廳更曾被選為菲律賓最佳餐廳之一，每天提供多樣的菜色，小編推薦一定要加購～

訂房網評價：8.9/10 (agoda)

交通：從機場搭計程車約30分鐘、有提供接駁車

附近景點：SM購物中心、麥哲倫十字架、芒果廣場

宿霧住宿｜薄荷島住宿

如果你正在找一片遠離城市喧囂的淨土，那薄荷島住宿就是最佳選擇！這裡的自然生態豐富，擁有熱門的巧克力山、眼鏡猴保護區，同時也有著清澈湛藍的阿羅納海灘，不僅每天都能去玩水踏浪、看夕陽，晚上更是聚集眾多美食和餐廳。整體步調悠閒舒適，最適合來療癒身心～

馬克西斯日出日落水療度假飯店｜放鬆渡假首選ｘ親近大自然

馬克西斯日出日落水療度假飯店。 圖／Agoda

馬克西斯日出日落水療度假飯店。 圖／Agoda

馬克西斯日出日落水療度假飯店(Marqis Sunrise Sunset Resort and Spa)位於寧靜的半山腰，有別於熱鬧的海岸線區域，這裡遠離了城市的擁擠，很適合想要放鬆享受渡假時光的旅客！雖然地點較偏僻，但是飯店應有盡有，在設施上有兩座無邊際泳池和滑水道，隨時都能去游泳、看星星，還有提供豐富的美食能選擇。即使是想去其他景點，櫃台也會幫忙叫計程車，完全不用煩惱～

訂房網評價：8.7/10 (agoda)

交通：從機場搭計程車約25分鐘、有提供接駁車

附近景點：阿羅那海灘、蜜蜂農場

阿羅納海灘赫納度假村｜五星級渡假村ｘ海景第一排

阿羅納海灘赫納度假村。 圖／Agoda

阿羅納海灘赫納度假村。 圖／Agoda

阿羅納海灘赫納度假村(Henann Resort Alona Beach)是薄荷島著名的五星級渡假村，走路就能抵達被稱作最美海灘的阿羅納海灘，海景第一排的視野非常遼闊，也有自己的私人海灘和三座無邊際游泳池，很適合喜歡玩水、踏浪的旅客。即使在飯店待上一天都不會膩，但如果想出去走走，熱鬧的商圈也在附近，無論是精緻的特色小店、在地美食或異國餐廳通通有！

訂房網評價：9.0/10 (agoda)

交通：從機場搭計程車約15分鐘、有提供接駁車

附近景點：阿羅那海灘、蜜蜂農場、眼鏡猴植物園

宿霧住宿｜麥克坦島住宿

麥克坦島最大的優勢就是設有宿霧國際機場，下飛機後不用二十分鐘就能抵達飯店，立刻開啟渡假模式！另一大優勢則是有豐富的水上設施，像是潛水、獨木舟、浮潛等活動，以及是跳島行程的起始點，所以小編很推薦想跳島玩宿霧的旅客，可以住在麥克坦島更方便！

傑派克島度假村及水上樂園｜水上樂園ｘ親子友善推薦

傑派克島度假村及水上樂園。 圖／Agoda

傑派克島度假村及水上樂園。 圖／Agoda

傑派克島度假村及水上樂園(JPark Island Resort and Waterpark)是薄荷島親子住宿的首選，結合了高級渡假村和水上樂園的設計，園區內到處都是能讓孩子放電的地方！不僅有超長的漂漂河、三條滑水道，還能隨時去沙灘浮潛，可以看到小丑魚和海星，現場工作人員與救生員數量充足，玩起來更安心～當然也有適合爸爸媽媽的活動，小編推薦到門口的賭場試試手氣，晚上去泳池看表演喔！

訂房網評價：8.7/10 (agoda)

交通：從機場搭計程車約20分鐘、有提供接駁車

附近景點：麥克坦新市鎮海灘、麥哲倫紀念碑

