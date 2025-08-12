快訊

近地鐵、生活機能超優！新加坡住宿攻略這裡看

新加坡聖淘沙名勝世界邁克爾酒店。 圖／agoda
新加坡聖淘沙名勝世界邁克爾酒店。 圖／agoda

【FunTime小編群】新加坡住宿擁有多種不同類型飯店，不管是要享受高級酒店還是特色旅館都有很多選擇！新加坡被視為全球最安全的城市之一，新加坡住宿有許多高CP值旅館，因此也是許多蜜月、親子或背包客旅行的首選地點。新加坡為多元文化組成的種族大熔爐，許多新加坡住宿更是別具特色，讓人訂飯店時不知該如何下手。別擔心！今天小編幫大家找出幾間便宜、地點佳的新加坡住宿推薦給你！

快速導覽｜新加坡住宿區域

新加坡的熱門住宿區域在聖淘沙，以及包含濱海灣、烏節路、武吉士、牛車水的新加坡市區。這些地點的交通非常便利，擁有各式美食和景點，氣氛卻截然不同，無論是首次來新加坡自由行的旅客，或是親子出遊、想來場渡假之旅都能找到滿意的飯店。

新加坡住宿區域特色：

1.新加坡市區：逛街美食天堂、匯集多條地鐵、飯店價位分布廣泛

2.聖淘沙：海邊渡假村、有環球影城和水上樂園、遠離市區喧囂

新加坡住宿｜新加坡市區飯店

新加坡市區飯店最適合第一次到訪的旅客，無論你是想找交通便利，輕鬆前往多個景點的住宿，還是購物美食的天堂，步行就能抵達百貨公司、特色餐廳，以及充滿在地風情，適合深入探索的文青秘密基地，各種吃喝玩樂的需求，通通都能一次滿足！

新加坡lyf武吉士共享酒店｜高CP值ｘ地理位置佳

新加坡lyf武吉士共享酒店。 圖／booking
新加坡lyf武吉士共享酒店。 圖／booking

新加坡lyf武吉士共享酒店。 圖／booking
新加坡lyf武吉士共享酒店。 圖／booking

新加坡lyf武吉士共享酒店(lyf Bugis Singapore managed by The Ascott Ltd)擁有絕佳的地理位置，旁邊就是地鐵站和公車站，想去哪裡都非常方便！周遭生活機能也很棒，步行即可抵達24小時營業的超市、餐廳和超商，不用擔心晚上會肚子餓喔～更棒的是飯店不僅便利性高，房型也是乾淨舒適，價格更是十分便宜，CP值很高！

訂房網評價︰8.5/10 (agoda)

交通︰地鐵明古連站步行3分鐘

附近景點︰哈芝巷、阿拉伯街、蘇丹回教堂

新加坡卡爾登酒店｜逛街購物首選ｘ近魚尾獅

新加坡卡爾登酒店。 圖／agoda
新加坡卡爾登酒店。 圖／agoda

新加坡卡爾登酒店。 圖／agoda
新加坡卡爾登酒店。 圖／agoda

新加坡卡爾登酒店(Carlton Hotel Singapore)附近有百貨公司和超好逛的地下街，從餐廳、超市、藥局到伴手禮店通通有，還有一個很大的美食廣場，喜歡逛街購物、吃美食的旅客住這裡準沒錯！距離新加坡著名地標魚尾獅也是走路就能抵達，更有著三條不同線的地鐵站，交通非常方便！

訂房網評價︰8.6/10 (agoda)

交通︰地鐵政府大廈站步行2分鐘

附近景點︰濱海藝術中心、新加坡國家博物館

新加坡住宿｜聖淘沙飯店推薦

如果你計劃來新加坡渡假，想找一個能徹底放鬆身心的秘境，那就絕對不能錯過聖淘沙飯店！這裡的環境清幽，許多飯店都有無邊際泳池、海景房型和私人沙灘，光是待在房間就好療癒～周遭還有必去的環球影城、海洋館和水上探險樂園，完全不用擔心會無聊！

聖淘沙前哨酒店遠東集團｜五星級飯店ｘ無邊際泳池

聖淘沙前哨酒店遠東集團。 圖／agoda
聖淘沙前哨酒店遠東集團。 圖／agoda

聖淘沙前哨酒店遠東集團。 圖／agoda
聖淘沙前哨酒店遠東集團。 圖／agoda

聖淘沙前哨酒店遠東集團(The Outpost Hotel Sentosa by Far East Hospitality)是連鎖大品牌的五星級飯店，從公共設施到服務都有一定的品質！從入住開始就是滿滿的渡假氛圍，不僅能自行挑選五包零食、飲料到房間享用，還有超美的無邊際游泳池，待上一整天都不會膩！小編推薦大家選擇海景房，躺著看海景真的超級療癒喔～

訂房網評價︰8.9/10 (agoda)

交通︰地鐵英比奧站步行2分鐘

附近景點︰聖淘沙名勝世界、新加坡纜車站

新加坡香格里拉聖淘沙度假村｜私人海灘x親子友善

新加坡香格里拉聖淘沙度假村。 圖／agoda
新加坡香格里拉聖淘沙度假村。 圖／agoda

新加坡香格里拉聖淘沙度假村。 圖／agoda
新加坡香格里拉聖淘沙度假村。 圖／agoda

新加坡香格里拉聖淘沙度假村(Shangri-La Rasa Sentosa, Singapore)是唯一擁有私人海灘的飯店，不用去人擠人就能愜意的享受寧靜的大海，免費玩游泳池、滑水道、獨木舟等水上活動。房間不僅寬敞，還能看到很多動物，像是孔雀、蜥蜴和八哥。真正融入在大自然之中。若是有帶11歲以下的孩子，不加床能免費入住，也有提供豐富的嬰幼兒用品租借，因此也是廣受好評的親子友善飯店。

訂房網評價︰8.8/10 (agoda)

交通︰接駁巴士直達

附近景點︰西樂索海灘、空中纜車、空中吊橋

新加坡住宿｜新加坡便宜飯店

想去新加坡自由行，房價卻總是高到下不了手嗎？其實新加坡也有不少地點方便的平價住宿，雙人房平均一個晚上約二、三千台幣，省下來的錢拿去買東西、吃美食，簡直是太幸福了！這次小編介紹的兩間在生活機能、環境整潔度上都不輸價格高的飯店喔～

武起士中心ST招牌飯店｜花小錢住市區ｘ自助式入住

武起士中心ST招牌飯店。 圖／agoda
武起士中心ST招牌飯店。 圖／agoda

武起士中心ST招牌飯店。 圖／agoda
武起士中心ST招牌飯店。 圖／agoda

武起士中心ST招牌飯店(ST Signature Bugis Middle)是平價住宿的首選，花小錢就能住在地理位置優越的市中心，搭乘地鐵前往多個景點都很輕鬆！雖然是採用自助式入住，但只要下載飯店的軟體，登入資訊後就能作為數位房卡使用，櫃台人員也都會親切地提供協助，在入住時也可以順便使用大廳的飲水機，裝些水回飯店喝喔！

訂房網評價︰8.6/10 (agoda)

交通︰地鐵武吉士站步行5分鐘

附近景點︰武吉士、哈芝巷、新達城

