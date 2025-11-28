新濠影滙10周年 推出實力派電影盛典

快訊

聯合新聞網／ 記者錢欽青/專題報導
新濠影滙不只是一座娛樂建築，而是透過電影語言與文化體驗，向全球旅客講述澳門「娛樂之都」的另一種可能。圖／新濠影滙提供
新濠影滙不只是一座娛樂建築，而是透過電影語言與文化體驗，向全球旅客講述澳門「娛樂之都」的另一種可能。圖／新濠影滙提供

澳門著名娛樂地標「新濠影滙」將於12月10日舉辦「電影之城：2025實力派電影盛典」，為十周年慶掀起高潮。活動旨在向華語乃至國際影壇的實力派電影人致敬，並以沉浸式電影體驗與星光匯聚的華麗場面，共同慶祝新濠影滙十年有成，也象徵整個「新濠版圖」過去十餘年的里程碑。

● 新濠天地：奠定澳門娛樂與奢華旅遊的新章

作為新濠集團的旗艦，新濠天地（City of Dreams）於2009年開幕，以三座酒店（摩珀斯、頤居、澳門君悅）、世界級購物大道、得獎餐飲與創新型娛樂節目，重新定義澳門的奢華度假體驗。其最著名的劇院「水舞間」是全球最大室內水上歌舞劇，自開幕以來屢獲國際殊榮，吸引百萬旅客，為澳門文化娛樂樹立典範。

● 新濠影滙：以電影為靈感，打造世界級娛樂度假地

新濠影滙（Studio City）於2015年開幕，是亞洲少見以「電影」作為整體敘事核心的綜合度假村，從建築、娛樂設施到體驗設計皆緊扣光影主題。其標誌性地標「新濠影滙8字摩天輪」成為澳門城市天際線的新符號，而「蝙蝠俠夜神飛馳」，以及多個亞洲首創的電影特效體驗，都令其成為全球影迷與家庭旅客的朝聖之地。十年間，新濠影滙不只是一座娛樂建築，而是透過電影語言與文化體驗，向全球旅客講述澳門「娛樂之都」的另一種可能。

綠幕影棚體驗，感受巨星拍攝好萊塢電影大片的氛圍。圖／新濠影滙提供
綠幕影棚體驗，感受巨星拍攝好萊塢電影大片的氛圍。圖／新濠影滙提供
旅客與市民可在園區內穿梭光影、藝術與經典電影元素交織的奇幻場景，感受新濠影滙「快樂無止境」的精神。圖／新濠影滙提供
旅客與市民可在園區內穿梭光影、藝術與經典電影元素交織的奇幻場景，感受新濠影滙「快樂無止境」的精神。圖／新濠影滙提供
新濠影滙「冰雪奇緣」主題區，打造冬季奇幻電影世界。圖／新濠影滙提供
新濠影滙「冰雪奇緣」主題區，打造冬季奇幻電影世界。圖／新濠影滙提供

● 新濠影滙十周年 電影之城2025實力派電影盛典

盛典將匯聚華語與國際影壇的實力派電影人、導演、監製與演員，並邀集文化、商界與時尚界的重要嘉賓到場。活動亦將揭曉多項備受期待的獎項，表彰年度在表演、製作與創作領域的亮眼成就。

晚宴部分將由新濠影滙旗下榮獲米其林一星的粵菜食府「玥龍軒」呈獻星級料理，再度展現新濠集團在高端餐飲上的實力。

盛典當晚，壓軸煙火秀預計於12月10日晚上10時於新濠影滙上空盛大綻放，以璀璨光芒紀念度假村的十年旅程。嘉賓將在光影之下共同見證新濠影滙的華麗蛻變，也象徵新濠天地、新濠影滙在娛樂與文化創新上的下一段旅程。

迎接歲末佳節，提供多樣化的娛樂和精緻餐飲體驗。圖／新濠影滙提供
迎接歲末佳節，提供多樣化的娛樂和精緻餐飲體驗。圖／新濠影滙提供
迎接歲末佳節，提供多樣化的娛樂和精緻餐飲體驗。圖／新濠影滙提供
迎接歲末佳節，提供多樣化的娛樂和精緻餐飲體驗。圖／新濠影滙提供
聖誕佳節推出特色主題餐點。圖／新濠影滙提供
聖誕佳節推出特色主題餐點。圖／新濠影滙提供

● 十周年系列活動 快樂無止境體驗

為慶祝十周年，新濠影滙自11月21日至2026年1月4日將推出連串沉浸式光影體驗、主題活動與節日裝置，打造專屬澳門冬季的奇幻電影世界。旅客與市民可在園區內穿梭光影、藝術與經典電影元素交織的奇幻場景，感受新濠影滙「快樂無止境」的精神。

從2009年的新濠天地，到2015年的新濠影滙，再到2025年的十周年盛典，新濠集團持續以創新、藝術與國際視野，塑造澳門娛樂與文化旅遊的新典範。這場「電影之城：2025實力派電影盛典」既是一場慶祝，也是新濠與澳門的共同宣言：光影旅程永不落幕，下個十年再度啟程。

與傳奇超級巨星蠟像合影，留下難忘回憶。圖／新濠影滙提供
與傳奇超級巨星蠟像合影，留下難忘回憶。圖／新濠影滙提供
與傳奇超級巨星蠟像合影，留下難忘回憶。圖／新濠影滙提供
與傳奇超級巨星蠟像合影，留下難忘回憶。圖／新濠影滙提供
新濠影滙「冰雪奇緣」主題區，打造冬季奇幻電影世界。圖／新濠影滙提供
新濠影滙「冰雪奇緣」主題區，打造冬季奇幻電影世界。圖／新濠影滙提供

