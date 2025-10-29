香港的私房體驗！油麻地果欄見證歷史 感受鮮活的在地煙火味

這不是香港大眾化的景點，卻是最有在地生活感、十足人間煙火氣的體驗。這裡是百年歷史的水果市集—九龍水果批發市場，在地人稱之「果欄」，銷售來自世界各地、鮮美多汁的季節性水果。每日凌晨進入巿集最繁忙的時間，商販們忙著交易和轉運，白天下午則零售販賣給一般民眾，旅客可以走進市集一嚐來自全球最新鮮的水果。

果欄愈夜愈熱鬧，白天走逛，可感受在地煙或棄，順道買些新鮮水果。記者羅建怡／攝影

油麻地果欄落成於1913年，原名為政府蔬菜市場，專門批發蔬果，至1930年代才有魚類批發。1952年，水果批發量增加、水果欄目營運地方不足，於是將石龍街的菜欄地段改建成16間水果欄。直至1965年蔬菜與魚禽批發市場陸續啟用，此處才成為水果批發專售，也因此更名油麻地果欄。

果欄被評為二級歷史建築。記者羅建怡／攝影

果欄是由一至兩層樓高的連棟建築組成，露台相連如拱廊，部分建築以荷蘭式及殖民地混合設計，也有棱角波浪狀的山牆及山花，並刻有店號，建築外觀很有特色。並在2009年被評為二級歷史建築。

趣味裝飾逗人一笑。記者羅建怡／攝影

果欄最熱鬧的時段在零晨凌晨1~5點，此刻進行水果批發、競投、交易、轉運等工作，據統計，這裡每天約售賣超過5萬箱水果，轉銷至全港。建議遊客中午過後前來，走逛一圈約莫十至二十分鐘，感受百年市場風情，也能順道買些當日最鮮的水果。