住進童話世界！香港迪士尼住宿推薦、有免費接駁車超方便

【FunTime小編群】香港迪士尼是許多旅客到香港自由行的必訪景點，雖然樂園規模不算太大，玩起來輕鬆不費力，但若是想提早入園、體驗夢幻的樂園飯店，住宿的選擇還是很重要的。本篇FunTime小編就要來介紹幾間香港迪士尼住宿，無論你想住在園區內的飯店，沉浸式遊玩迪士尼，還是正在找交通便利、超高CP值的住宿，通通都幫你整理好啦！除了迪士尼之外，其他行程可以參考香港旅遊全攻略，一次看熱門香港景點、交通方式、票券和必買清單，輕鬆搞定所有行程。

快速導覽｜香港迪士尼住宿地圖

香港迪士尼住宿地圖。 圖／Agoda

香港迪士尼住宿最推薦的當然是園區內的官方飯店，從外觀到房型設計都彷彿置身童話世界，還會有角色互動、優惠套票的福利，但缺點就是價格偏高、周遭景點少、以及較難訂到房間。所以也有很多旅客會選擇住在交通便利的市區，或是附近的平價飯店，避免臨時沒房間的窘境，前往迪士尼樂園一樣很方便喔～

香港迪士尼住宿推薦｜香港迪士尼官方飯店

香港迪士尼官方飯店共有三間，分別是香港迪士尼樂園酒店、迪士尼探索家度假酒店和迪士尼好萊塢酒店，每間都有不同的主題房型，像是玲娜貝兒、冰雪奇緣等，也有提供免費的接駁巴士前往樂園及專屬的酒店賓客入口，避免排長隊能更早進去玩，所以沒有預算考量的話，直接衝官方飯店就對了！

香港迪士尼樂園酒店｜華麗宮殿設計x角色餐廳

迪士尼樂園⇋飯店，免費接駁車

香港迪士尼樂園酒店。 圖／Agoda

香港迪士尼樂園酒店。 圖／Agoda

香港迪士尼樂園酒店(Hong Kong Disneyland Hotel)是維多利亞式的華麗皇宮，從房型到浴室都相當寬敞，即使是親子旅客也能住得舒適！飯店內的設計充滿迪士尼的元素，有冰雪奇緣和仙杜瑞拉的主題房型，以及迪士尼商品販售處，不用擔心在樂園裡面買不夠喔～另外，早餐的buffet非常豐盛，會有卡通人物的小圖像裝飾，還能跟迪士尼人氣角色合照呢！

訂房網評價：8.8/10(agoda)

交通：地鐵迪士尼站步行15分鐘

附近景點：香港迪士尼樂園

迪士尼探索家度假酒店｜探險主題ｘ環遊世界

迪士尼樂園⇋飯店，免費接駁車

迪士尼探索家度假酒店。 圖／Agoda

迪士尼探索家度假酒店。 圖／Agoda

迪士尼探索家度假酒店(Disney Explorers Lodge)以環遊世界的探險之旅為主題，充滿異國的情調，從大廳擺設到房間設計，再到四個戶外花園，全都展現了亞洲、南美洲、非洲與大洋洲的景觀，還能跟穿著探險服裝的米奇、米妮、高飛等角色見面，非常有渡假的氛圍！而且貼心提供接駁巴士往返樂園和地鐵站，若是帶孩子入住，還有專屬的兒童備品喔～

訂房網評價：9.0/10(agoda)

交通：地鐵迪士尼站步行15分鐘

附近景點：香港迪士尼樂園

迪士尼好萊塢酒店｜高CP值ｘ美式風格設計

迪士尼樂園⇋飯店，免費接駁車

迪士尼好萊塢酒店。 圖／Agoda

迪士尼好萊塢酒店。 圖／Agoda

迪士尼好萊塢酒店(Disney's Hollywood Hotel)推薦給想住在樂園裡面，卻又怕房價會太貴的旅客！這間飯店是三家裡面價格最低的高CP值好選擇，整體裝潢風格偏向美式，到處都是米奇和米尼的小巧思設計，也有漫威主題的房型，部分房間還能看見山景和海景，一樓也有迪士尼紀念品店可以逛喔～

訂房網評價：9.0/10(agoda)

交通：地鐵迪士尼站步行15分鐘

附近景點：香港迪士尼樂園

香港迪士尼住宿推薦｜香港迪士尼周邊飯店

若是想住在香港迪士尼周邊，大多數旅客會選擇大嶼山、東湧、青衣或荃灣等地區，前往樂園的車程約在30分鐘以內。不僅有價格親民的飯店能選擇，也有舒適的五星級飯店，更棒的是距離地鐵站很近，去其他景點都很方便喔～

香港愉景灣酒店｜房間能看海ｘ地理位置優越

迪士尼樂園⇋飯店，免費接駁車

香港愉景灣酒店。 圖／Agoda

香港愉景灣酒店。 圖／Agoda

香港愉景灣酒店(Auberge Discovery Bay Hong Kong)位於香港國際機場和中環之間，距離迪士尼樂園只有短短的3公里遠，並且有免費接駁車送旅客過去，非常適合在旺季訂不到樂園飯店時，作為最佳備案！飯店坐落於大嶼山，從房間的大片落地窗看出去就是大海，也有海景游泳池、SPA，去完樂園就能回來好好享受～

訂房網評價：8.3/10(agoda)

交通：巴士愉景北商場站步行2分鐘

附近景點：愉景灣海灘、白教堂

香港迪士尼住宿推薦｜尖沙咀去迪士尼樂園

說到香港住哪裡最方便，尖沙咀一定是最熱門的地區之一，雖然距離迪士尼樂園不算太近，但很適合有安排其他景點、計劃在市區吃喝玩樂的旅客。眾多熱門景點和美食，像是星光大道、維多利亞港、尖沙咀鐘樓，以及蘭芳園、旺記冰室、Hashtag B蛋撻都在這裡，若是想前往其他景點也十分便利！

hygge house｜買蛋塔超方便ｘ地鐵站對面

迪士尼樂園⇋飯店，車程約60分鐘

hygge house。 圖／Agoda

hygge house。 圖／Agoda

hygge house是小資族去香港旅遊的第一選擇～位置超便利，跟地鐵站只相距一條馬路，旁邊就是尖沙咀鬧區，珍妮曲奇餅乾、bakehouse、hashtag b等名店都在這裡。飯店價格便宜，空間雖不大，但是是短期旅遊可以接受的程度，且有提供吹風機、電視、沐浴備品這種基本配備，公共區域也有飲水機可以使用，若是忘記帶轉接頭，還可以跟櫃台借，方便又高CP值！

訂房網評價︰8.8/10 (agoda)

交通：港鐵尖沙咀站步行1分鐘

附近景點：九龍公園、尖沙咀鐘樓

